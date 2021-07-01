Свести к минимуму прием кортикостероидов и антибиотиков: в ВОЗ дали рекомендации по борьбе с распространением "черной плесени"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала рекомендации по минимизации распространения "черной плесени" или мукормикоза. Для этого необходимо сократить использование гормональных препаратов и антибиотиков при лечении коронавируса нового типа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.

Она указала, что ряд грибковых инфекций, выявленных у пациентов с COVID-19 в Индии, связан с дрожжами или плесенью. Они есть в окружающей среде, но поражают людей, у которых иммунная система ослаблена. По словам Вуйнович, речь идет о тех, кто болеет диабетом или другими хроническими заболеваниями, раком, а также тех, кто длительное время принимал определенные лекарства. Она отметила, что коронавирусная инфекция тоже ослабляет иммунитет.

"ВОЗ рекомендует свести к минимуму несоразмерное использование кортикостероидов и антибиотиков для легких случаев и случаев средней тяжести", - сказала Вуйнович.

Она пояснила, что кортикостероиды при тяжелом течении COVID-19 спасают жизни, но их широкое применение может вызывать грибковые инфекции.

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Представитель ВОЗ также посоветовала тщательно очищать и дезинфицировать биомедицинское оборудование, в частности вентиляторы. При диагностике грибковых заболеваний у пациента следует использовать специальные препараты.