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Свести к минимуму прием кортикостероидов и антибиотиков: в ВОЗ дали рекомендации по борьбе с распространением "черной плесени"

Свести к минимуму прием кортикостероидов и антибиотиков: в ВОЗ дали рекомендации по борьбе с распространением

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала рекомендации по минимизации распространения "черной плесени" или мукормикоза. Для этого необходимо сократить использование гормональных препаратов и антибиотиков при лечении коронавируса нового типа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.

Она указала, что ряд грибковых инфекций, выявленных у пациентов с COVID-19 в Индии, связан с дрожжами или плесенью. Они есть в окружающей среде, но поражают людей, у которых иммунная система ослаблена. По словам Вуйнович, речь идет о тех, кто болеет диабетом или другими хроническими заболеваниями, раком, а также тех, кто длительное время принимал определенные лекарства. Она отметила, что коронавирусная инфекция тоже ослабляет иммунитет.

"ВОЗ рекомендует свести к минимуму несоразмерное использование кортикостероидов и антибиотиков для легких случаев и случаев средней тяжести", - сказала Вуйнович.

Она пояснила, что кортикостероиды при тяжелом течении COVID-19 спасают жизни, но их широкое применение может вызывать грибковые инфекции.

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Представитель ВОЗ также посоветовала тщательно очищать и дезинфицировать биомедицинское оборудование, в частности вентиляторы. При диагностике грибковых заболеваний у пациента следует использовать специальные препараты.
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Топ комментарии
+5
Чем выжигать плесень зелёную?
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01.07.2021 15:00
+4
В Індії чорна, в Україні - зелена.
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01.07.2021 15:07
+2
Наверно высокая влажность
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01.07.2021 15:02
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Чем выжигать плесень зелёную?
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01.07.2021 15:00 Ответить
Пліснява в Індії?!- Вау!
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01.07.2021 15:01 Ответить
Наверно высокая влажность
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01.07.2021 15:02 Ответить
В Індії чорна, в Україні - зелена.
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01.07.2021 15:07 Ответить
Против чёрной плесени хорошо работает карбофос .
Я , как дочь вирусолога , это точно знаю !
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01.07.2021 15:13 Ответить
...а напалм - еще лучше!
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01.07.2021 15:17 Ответить
А чим ковід лікувати ?
Якщо без ліків не обійтись...
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01.07.2021 15:27 Ответить
ковід не лікують .лікують лише наслідки.по сімптомам
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01.07.2021 15:59 Ответить
Можно просто маски, бесполезные против вирусов, убрать нафиг.
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01.07.2021 15:36 Ответить
Чорна пліснява - це еврейісус.
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01.07.2021 15:54 Ответить
Так там священим коровячим навозом балуються . Ну і таким що для нас гидке
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01.07.2021 19:26 Ответить
 
 