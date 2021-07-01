Глава МИД Франции Ле Дриан разъяснил Кулебе мотивы идеи Макрона о саммите с Путиным: Париж за требовательный диалог с Москвой
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом по инициативе французской стороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.
"Дмитрий Кулеба отдельно затронул вопрос признания Францией украинских свидетельств о вакцинации от COVID-19. Стороны договорились, что вскоре состоятся соответствующие украинские-французские консультации", - следует из сообщения.
Министры отметили беспрецедентно высокий уровень, которого сейчас достигли двусторонние отношения Украины и Франции. Французский министр выразил удовлетворение тесным диалогом, который сложился у него с украинским коллегой.
Ле Дриан выразил благодарность Кулебе за его личное содействие быстрому и слаженному переезду посольства Франции в Украине в новое помещение.
"Министры приветствовали активное развитие экономического сотрудничества, в частности заключение четырех стратегических межправительственных соглашений на общую сумму более 1,3 млрд. евро. Стороны положительно отметили недавний визит полномочной делегации Ассоциации французских предприятий MEDEF в Украину, участие в котором приняли топ-руководители ряда французских компаний", - подчеркивают в МИД.
Также стороны обсудили перспективы работы Нормандского формата на всех уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, советников лидеров.
Кулеба отметил, что Украина высоко ценит усилия Франции в рамках Нормандского формата, который остается основной площадкой для урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта несмотря на провокационное поведение России.
В свою очередь Ле Дриан подробно разъяснил Кулебе мотивы недавней немецко-французской инициативы по восстановлению диалога ЕС с Российской Федерацией, которая не нашла поддержки среди стран-членов ЕС.
"Французский министр подчеркнул, что Париж выступает за требовательный диалог по отношению к Москве. Глава украинской дипломатии напомнил, что ЕС приостановил проведение саммитов с Россией в 2014 году в результате агрессии РФ против нашего государства, и без конструктивных шагов с российской стороны говорить о восстановлении такого формата диалога нет никаких оснований", - цитирует пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины слова французского министра.
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Нет ли тут у кулебы какого диссонанса?
Кроме того Макрон не торгует с русней сериалами собственного призводства, да и Крым оккуупировали не у него.
Россия закупила 400.000 вакцин Pfizer. Скрепы затрещали.
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https://twitter.com/apiontkovsky Andrei Piontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky @apiontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky/status/1410572291579256832 17 мин
Итак, размер правящей группировки (с семьями и наложницами) определён - 200 000 человек. Золотой фонд России.
Використовуючи шпальти німецького видання Die Zeit, Г.Наусєда висунув Росії певні вимоги. "Тому, щоб відновити діалог, Росія повинна спочатку виконати певні умови. Повернути Крим Україні, закінчити війну на Донбасі, вивести війська з Абхазії та Південної Осетії. Звільнити політичних в'язнів. Дозволити діяти незалежним ЗМІ."
Но ихним властям выгодно делать из Пукина мировое зло , потому что их проблемы тоже решить не просто - турки , арабы , албанцы . Их всех нужно кормить , а простой народ этого понять не может ...
Вот такой требовательный разговор будет у Макрона с Х@йлом