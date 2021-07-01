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вакцина (3777) МИД (6810) россия (93025) Франция (3354) Кулеба Дмитрий (2880) Макрон (1173) Ле Дриан (88)

Глава МИД Франции Ле Дриан разъяснил Кулебе мотивы идеи Макрона о саммите с Путиным: Париж за требовательный диалог с Москвой

Глава МИД Франции Ле Дриан разъяснил Кулебе мотивы идеи Макрона о саммите с Путиным: Париж за требовательный диалог с Москвой

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом по инициативе французской стороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.

"Дмитрий Кулеба отдельно затронул вопрос признания Францией украинских свидетельств о вакцинации от COVID-19. Стороны договорились, что вскоре состоятся соответствующие украинские-французские консультации", - следует из сообщения.

Министры отметили беспрецедентно высокий уровень, которого сейчас достигли двусторонние отношения Украины и Франции. Французский министр выразил удовлетворение тесным диалогом, который сложился у него с украинским коллегой.

Ле Дриан выразил благодарность Кулебе за его личное содействие быстрому и слаженному переезду посольства Франции в Украине в новое помещение.

"Министры приветствовали активное развитие экономического сотрудничества, в частности заключение четырех стратегических межправительственных соглашений на общую сумму более 1,3 млрд. евро. Стороны положительно отметили недавний визит полномочной делегации Ассоциации французских предприятий MEDEF в Украину, участие в котором приняли топ-руководители ряда французских компаний", - подчеркивают в МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ключевая тема встречи Зеленского и Байдена - участие США в противодействии российской агрессии, - Кулеба

Также стороны обсудили перспективы работы Нормандского формата на всех уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, советников лидеров.

Кулеба отметил, что Украина высоко ценит усилия Франции в рамках Нормандского формата, который остается основной площадкой для урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта несмотря на провокационное поведение России.

В свою очередь Ле Дриан подробно разъяснил Кулебе мотивы недавней немецко-французской инициативы по восстановлению диалога ЕС с Российской Федерацией, которая не нашла поддержки среди стран-членов ЕС.

"Французский министр подчеркнул, что Париж выступает за требовательный диалог по отношению к Москве. Глава украинской дипломатии напомнил, что ЕС приостановил проведение саммитов с Россией в 2014 году в результате агрессии РФ против нашего государства, и без конструктивных шагов с российской стороны говорить о восстановлении такого формата диалога нет никаких оснований", - цитирует пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины слова французского министра.

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Топ комментарии
+16
Та ДА , когда-то вы с паном Гитлером были за такой диалог ... гниды вы и не более того ...
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01.07.2021 15:21
+10
Макрон на встрече с Путлером будет такой же требовательный как шмаркля.
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01.07.2021 15:24
+9
Они были решительны и требовательны с Фюрером! Результаты мы все прекрасно знаем
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01.07.2021 15:34
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Та ДА , когда-то вы с паном Гитлером были за такой диалог ... гниды вы и не более того ...
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01.07.2021 15:21 Ответить
Они были решительны и требовательны с Фюрером! Результаты мы все прекрасно знаем
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01.07.2021 15:34 Ответить
ПРЖ пішов на ПНХ разом із сльозливою фрау МРК!
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01.07.2021 16:46 Ответить
сколько можно бакланить..
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01.07.2021 15:21 Ответить
Макрон на встрече с Путлером будет такой же требовательный как шмаркля.
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01.07.2021 15:24 Ответить
А был диалог с Гитлером во время нападения Рейха на Францию в 1940 году?
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01.07.2021 15:24 Ответить
был целый коллаборационисткий режим
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01.07.2021 15:38 Ответить
Тянет этих европейцев со всяким говном побазарить ...
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01.07.2021 15:26 Ответить
Я от не понимаю, - бубося аж усирается так с ****** поговорить желает, а Макрону низзя?
Нет ли тут у кулебы какого диссонанса?
Кроме того Макрон не торгует с русней сериалами собственного призводства, да и Крым оккуупировали не у него.
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01.07.2021 15:28 Ответить
Так и клоуна тянет , тот его уже послал куда-подальше , но все равно клянчит !
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01.07.2021 15:30 Ответить
французия и гермонии - ссыкуны-предатели... вернее, два проститутки низкого пошиба...
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01.07.2021 15:30 Ответить
bamr@bamr69 6 ч

Россия закупила 400.000 вакцин Pfizer. Скрепы затрещали.

https://twitter.com/apiontkovsky

https://twitter.com/apiontkovsky Andrei Piontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky @apiontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky/status/1410572291579256832 17 мин

Итак, размер правящей группировки (с семьями и наложницами) определён - 200 000 человек. Золотой фонд России.
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01.07.2021 15:31 Ответить
З москалями будуть рахуватися.Ніхто москалів розвалювати не буде.Подивіться,скільки західного бізнесу там.
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01.07.2021 15:33 Ответить
Можно после развала Расеи другим ново образующих государств типа Татарстан, Приуральская республика, Якутия и т.д заключать напрямую договора
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01.07.2021 15:39 Ответить
Та не буде розвалу.Це примарна надія.Ну може колись і буде.
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01.07.2021 15:44 Ответить
А почему при Гитлере таких предложений не было со стороны Японии и Италии по отношению к Франции?
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01.07.2021 15:34 Ответить
вимагати в ***** можуть лише Великобританія і США. А ви, жабоїди та німчура - ви лише прохачі.
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01.07.2021 15:35 Ответить
Президент Литви Гітанас Наусєда відповів Путіну на його пропозицію почати діалог між РФ і Європейским Союзом.
Використовуючи шпальти німецького видання Die Zeit, Г.Наусєда висунув Росії певні вимоги. "Тому, щоб відновити діалог, Росія повинна спочатку виконати певні умови. Повернути Крим Україні, закінчити війну на Донбасі, вивести війська з Абхазії та Південної Осетії. Звільнити політичних в'язнів. Дозволити діяти незалежним ЗМІ."
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01.07.2021 15:35 Ответить
Когда начинают пояснять главы МИД ... переключаю на другой канал.
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01.07.2021 15:37 Ответить
Московиты без союзников - просто куча дерьма с шизиком во главе .
Но ихним властям выгодно делать из Пукина мировое зло , потому что их проблемы тоже решить не просто - турки , арабы , албанцы . Их всех нужно кормить , а простой народ этого понять не может ...
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01.07.2021 15:40 Ответить
Вы им "требовательный диалог", а они вам бомбой по фрегату, вот и консенсусссс...
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01.07.2021 15:46 Ответить
Сейчас.когда истерика "не злите Путина" ,активно разжигаемая меркельшами-макрелями не прошла и в истерике только кремляди.официальные Германия и Франция будут пытаться выкрутиться и "пересказать" заявления своих лидеров...А вот общественность увидела,что и ЕС уже не поддаётся влиянию путинских "евроблях"
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01.07.2021 15:47 Ответить
бред продажный
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01.07.2021 15:59 Ответить
Глава МЗС Франції Ле Дріан роз'яснив Кулебі мотиви ідеї Макрона про саміт із Путіним: Париж за вимогливий діалог із Москвою - Цензор.НЕТ 8574
Вот такой требовательный разговор будет у Макрона с Х@йлом
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01.07.2021 16:02 Ответить
Требовательный диалог с Москвой должен длиться не дольше пулеметной очереди 😬
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01.07.2021 16:07 Ответить
Макрон завербованный КГБшником просто и все!
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01.07.2021 16:28 Ответить
У вас є Норманський формат, колишній Мінський формат. Там "вимогливий діалог" з москотостанським карліком не складається? Чи потрібен *в москотських кривавих фублях* _вимогливий діалог_?
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01.07.2021 17:10 Ответить
Этот Макрон уже все коленки на штанах протёр , со своей страшной требовательностью и обеспокоенностью, по отношению к Пуйлу!!
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01.07.2021 17:11 Ответить
Ну и кто не даёт Франции и Германии проводить * требовательный* диалог с рашей на межгосударственном уровне ? Никто же не мешает им в этом Дык сами не хотят Хотят на уровне ЕС Чтобы тянуть эту песню до бесконечности Это ж\диалог ради диалога Не более
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01.07.2021 18:13 Ответить
 
 