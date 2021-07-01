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ВР (27381) ВСК (457) Безуглая (280)

Заседание ВСК Рады по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины пройдет 6 июля, - "слуга народа" Безуглая

Заседание ВСК Рады по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины пройдет 6 июля, -

Первое заседание временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по расследованию действий высших должностных лиц против суверенитета Украины состоится во вторник, 6 июля, сообщила глава ВСК Марьяна Безуглая (фракция "Слуга Народа").

"Заседание ВСК по расследованию действий высших должностных лиц против суверенитета Украины в 14.00, вторник", - написала Безуглая в четверг в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По её словам, будет организована прямая трансляция заседания ВСК.

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Заседание ВСК Рады по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины пройдет 6 июля, - слуга народа Безуглая 01

Напомним, 19 мая Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

Ранее СМИ обнародовали переписку в чате "слуг народа" "Группа Гришиной". В ней "слуги народа" получили задание на сегодняшнее заседание Рады: "Проваливаем ВСК по "вагнеровцам". Принимаем "игорку".

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

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Топ комментарии
+12
20.08.20 Зеленский назвал "бредом" информацию о "сливе" спецоперации по задержанию боевиков "Вагнера"." Я не знаю ни о каком "сливе" какой-то там операции ./ 25.06.21 Зеленский лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.
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01.07.2021 15:49
+9
Единственное, чего я не пойму, за какие грехи её родителей на ней природа отдохнула.
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01.07.2021 15:47
+9
Бадоєв дописує сценарій вистави?
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01.07.2021 15:51
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Правила форума Совет форумчан
Единственное, чего я не пойму, за какие грехи её родителей на ней природа отдохнула.
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01.07.2021 15:47 Ответить
Та да. Даже журналисты просят переводчика с ее языка
https://twitter.com/Bykvu/status/1361360668436348930
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01.07.2021 15:52 Ответить
послушал 10 секунд Я У ШОКЕ... у меня дефект речи..потому что оглох в младенчестве тугоухость неврит слухового нерва врачи спасали антибиотиком 3 взрослых младенцу с 11 суток жизни житие а побочно(тогда и не знали про такое полная глухота мне повезло) так вот что такое дефект речи и все такое знаю на своей шкурке но чтобы иметь вроде и нормальный язык и слух (у меня утрата 30-35%) была сейчас наверное чуточку больше.. и я работал ПУБЛИЧНО В СУДАХ процессе как адвокат общался в структурах и мог выражать свои мысли нения а тут явно отстает в развитии ее интеллект уровня сломанной табуретки.. вы уж простите за едкость... Откуда это бэ мэ ку-ка-ре-ку набрало в Слуги Вовчик хотя он сам не способен свободно без суфлера сказать свои мысли и предложения...я не понимаю в век интернета и такое скудоумие словарного запаса интелекта способности к импровизациям...
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01.07.2021 16:20 Ответить
Каков поп Зеля - таков и приход.

Такое слушать невозможно. Можно получить рак сознания. И ЭТО руководитель (!!) парламентской комиссии и один из официальных спикеров (!!) фракции. Ее суют на все мероприятия и программы. Остальные, получается, еще тупее.
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01.07.2021 16:33 Ответить
Ваш! Зеиуда первый на очереди ! Сам признался и ещё грозиться референдум провести с целью отторжения оккупированных территорий !
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01.07.2021 16:13 Ответить
Не мой. Их. Умственно недоразвитых от рождения ЗеДолбней.
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01.07.2021 16:43 Ответить
немного не та хвамилия помните Голохвастов или Голохвостов (в паспорте неправильно )
Безмозглая вот ее настоящая хвамилие...
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01.07.2021 16:14 Ответить
Они все прикидываются , как и их предводитель 🤢🤡 косят под дурачков , когда им надо !
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01.07.2021 16:19 Ответить
боюсь вас разочаровать они в НАТУРЕ ТАКИЕ ДУРАЧЬЕ массово.. речь не о служивой плотве такого дегенератство у нас в Украине и типа 73 по факту 38% от всего списка избирателей страны и такое младое поколение и с каждым годом младые только деградируют во всех смыслах превращаясь в примитивных злых приматов...
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01.07.2021 16:22 Ответить
20.08.20 Зеленский назвал "бредом" информацию о "сливе" спецоперации по задержанию боевиков "Вагнера"." Я не знаю ни о каком "сливе" какой-то там операции ./ 25.06.21 Зеленский лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.
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01.07.2021 15:49 Ответить
Бадоєв дописує сценарій вистави?
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01.07.2021 15:51 Ответить
Я думала, что моя соседка-дворничиха Людка - дура! Как же я ошибалась!) Марьянка безмозглая ее превзошла по минус ай кью!)
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01.07.2021 15:53 Ответить
она заместитель главы комитета по вопросам национальной безопасности, Вам не страшно?
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01.07.2021 16:08 Ответить
Янелох под себя их селекционировал Хламидия тищенко , корниенко
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01.07.2021 16:17 Ответить
Валя п., а возможно, и сама дэбилка Ирма крот, ты мне шо, бл., угрожать вздумало,?!))) Видела я эту уродку. Мне СМЕШНО!)))
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01.07.2021 16:17 Ответить
будут судить Порошенко за слив по вагнеровцам? борщевой набор считать будут или уже не надо?
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01.07.2021 17:50 Ответить
 
 