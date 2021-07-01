Заседание ВСК Рады по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины пройдет 6 июля, - "слуга народа" Безуглая

Первое заседание временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по расследованию действий высших должностных лиц против суверенитета Украины состоится во вторник, 6 июля, сообщила глава ВСК Марьяна Безуглая (фракция "Слуга Народа").

"Заседание ВСК по расследованию действий высших должностных лиц против суверенитета Украины в 14.00, вторник", - написала Безуглая в четверг в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По её словам, будет организована прямая трансляция заседания ВСК.

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Напомним, 19 мая Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

Ранее СМИ обнародовали переписку в чате "слуг народа" "Группа Гришиной". В ней "слуги народа" получили задание на сегодняшнее заседание Рады: "Проваливаем ВСК по "вагнеровцам". Принимаем "игорку".

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.