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здоровье (1344) Кравчук (1160) операция (210) Трехсторонняя контактная группа (842)

Кравчук до конца лета не будет принимать участие в заседаниях ТКГ по состоянию здоровья, – СМИ

Кравчук до конца лета не будет принимать участие в заседаниях ТКГ по состоянию здоровья, – СМИ

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук как минимум 2 месяца не будет участвовать в ее работе после перенесенной операции на сердце.

Об этом со ссылкой на источник в окружении Кравчука сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

"Состояние Леонида Макаровича без изменений. Стабильное. У него была сложная операция на сердце. В июле-августе он не будет участвовать ни в каких переговорах", - сообщил источник.

По его словам, Кравчук "уже давно находился под наблюдением врачей".

Ранее представитель ТКГ Алексей Арестович сообщил, что Кравчуку сделали операцию на сердце. Офис Президента пока не рассматривает возможность заменить Кравчука на должности главы украинской делегации в ТКГ

Также читайте: Кравчук не пришел на торжественное заседание ВР по поводу Дня Конституции по состоянию здоровья, - пресс-секретарь

Автор: 
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Топ комментарии
+6
Сидел бы уже спокойно на пенсии, пердун старый
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01.07.2021 16:19
+3
зтот каммуняцкий дед матерый сачок, еще нас переживет
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01.07.2021 16:21
+3
Очкует дед. На больничку закосил
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01.07.2021 16:21
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Сидел бы уже спокойно на пенсии, пердун старый
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01.07.2021 16:19 Ответить
А хто буде доповідати у ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ невідкладний законопроект про Великий Державний Герб України?
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01.07.2021 19:05 Ответить
Да оставьте уже Кравчука в покое. Он сделал свое дело честно. И раз уж пола такая тема про глав трехсторонней контактной группы в виде бывших президентов Украины, то назначайте Пороха (пчеловода даже нечего думать).
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01.07.2021 16:20 Ответить
про сало в шоколаде надо говорить или хорошо или никак . если вспомнить про дружбу с сукисами . медведчуком и сдпу-о и черные шарики в раде против НАТО
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01.07.2021 16:20 Ответить
зтот каммуняцкий дед матерый сачок, еще нас переживет
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01.07.2021 16:21 Ответить
Очкует дед. На больничку закосил
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01.07.2021 16:21 Ответить
Пусть наслаждается - кефир ,зефир и тёплый сортир ! Сколько можно старичками прикрываться ?
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01.07.2021 16:22 Ответить
по состоянию ума - его пора бы отправить на отдых....
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01.07.2021 16:28 Ответить
Тут все подумали насчет кравчука так же как и я?
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01.07.2021 16:37 Ответить
Так может ну его *****. Пусть уже доживает на чеснонаграбленное.
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01.07.2021 16:40 Ответить
Хватит этому предателю Украины Кравчуку, Учавствовать во всех сомнительных для УКраины переговорах!!Там где Кравчук там всегда россия и пуйло-*****!! это из-за бездаря Кучмы сегодня идёт война на Донбассе!! Пусть лучше гусей на даче пасёт!!
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01.07.2021 17:03 Ответить
дедуля затаился пока шухер с выселением с дач не закончится) семья-то не готова свое бабло за жилье платить....
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01.07.2021 18:36 Ответить
Кто там на очереди из дома престарелых ?
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01.07.2021 23:50 Ответить
 
 