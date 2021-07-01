Кравчук до конца лета не будет принимать участие в заседаниях ТКГ по состоянию здоровья, – СМИ

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук как минимум 2 месяца не будет участвовать в ее работе после перенесенной операции на сердце.

Об этом со ссылкой на источник в окружении Кравчука сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

"Состояние Леонида Макаровича без изменений. Стабильное. У него была сложная операция на сердце. В июле-августе он не будет участвовать ни в каких переговорах", - сообщил источник.

По его словам, Кравчук "уже давно находился под наблюдением врачей".

Ранее представитель ТКГ Алексей Арестович сообщил, что Кравчуку сделали операцию на сердце. Офис Президента пока не рассматривает возможность заменить Кравчука на должности главы украинской делегации в ТКГ.

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