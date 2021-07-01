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бедность (253) доходы (517) прожиточный минимум (181) Госстат (220)

600 тыс. граждан в 2020 году получали меньше законодательно установленного прожиточного минимума, 8,8 млн - меньше фактического прожиточного минимума, - Госстат

600 тыс. граждан в 2020 году получали меньше законодательно установленного прожиточного минимума, 8,8 млн - меньше фактического прожиточного минимума, - Госстат

В 2020 году доходы ниже законодательно установленного прожиточного минимума ( 2078,4 грн в месяц) получали 0,6 млн (1,6%) граждан Украины, что больше, чем в 2019 году (0,4 млн человек, 1,1%). Вместе с тем, доходы ниже фактического прожиточного минимума (3847,2 грн в месяц) получали 8,8 млн (23,2%) граждан Украины.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина .

По данным статистического ведомства, доходы ниже фактического прожиточного минимума получали 8,8 млн (23,2%) граждан Украины. Размер минимума составлял 3847,2 гривен в месяц. В 2019 году доходы ниже минимума получили 23,1% граждан.

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Следует отметить, что уровень бедности в последние годы постоянно снижался. Таким образом, 2020 год выбивается из общей тенденции.

По данным Госстата, в 2020 году доходы 20% наиболее обеспеченных украинцев превышали доходы 20% наименее обеспеченных в 3,5 раза.

600 тыс. граждан в 2020 году получали меньше законодательно установленного прожиточного минимума, 8,8 млн - меньше фактического прожиточного минимума, - Госстат 01

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Квинтильный коэффициент дифференциации доходов населения - соотношение минимального уровня доходов среди наиболее обеспеченных 20% населения к максимальному уровню доходов среди наименее обеспеченных 20% населения, ранжированного по показателю среднедушевых эквивалентных доходов. Квинтильный коэффициент фондов - соотношение суммарных доходов 20% наиболее и 20% наименее обеспеченного населения.

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Топ комментарии
+5
Этот прожиточный минимум посчитан еще без услуг ЖКХ. Которые могут быть выше этих 2000.
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01.07.2021 16:42
+3
Чаще голосуйте за идиотов. Хоть посмеетесь
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01.07.2021 16:30
+3
Только почему-то при Порохе доходы росли, а после вашего дебильного волеизъявления в 2019-м стали падать.

Не расскажешь, что такое случилось с вашими доходами в 2019-м?
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01.07.2021 17:34
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Чаще голосуйте за идиотов. Хоть посмеетесь
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01.07.2021 16:30 Ответить
Интерестно , а пенсия - это прожиточный уровень ?
И что это за жизнь такая ?
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01.07.2021 16:33 Ответить
Для большинства это уровень - ниже плинтуса.
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01.07.2021 16:43 Ответить
За такую пенсию украинский пенсионер может провести отпуск в соседнем дворе за столом играя в домино
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01.07.2021 16:35 Ответить
Этот прожиточный минимум посчитан еще без услуг ЖКХ. Которые могут быть выше этих 2000.
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01.07.2021 16:42 Ответить
быдлоылита все 30 лет "думает" о своем нариде
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01.07.2021 16:59 Ответить
Нарид это сам выбрал. Пусть жрут алюминиевой ложечкой
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01.07.2021 17:05 Ответить
Я бы на твоем месте со словом,,опущенный,, был бы осторожней--пока это вы,тупорылые обиженные зебуины.
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01.07.2021 17:37 Ответить
Ты прав в одном - лучше на это занятие смотреть со стороны.

И желательно с Западной стороны.
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01.07.2021 17:36 Ответить
Только почему-то при Порохе доходы росли, а после вашего дебильного волеизъявления в 2019-м стали падать.

Не расскажешь, что такое случилось с вашими доходами в 2019-м?
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01.07.2021 17:34 Ответить
Конец эпохи бедности,но нельзя останавливаться на достигнутом - ещё не все пенсионеры голодают!
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01.07.2021 18:19 Ответить
бо куй вам, а не податки. Я не хочу утримувати 73% бидла з іхнім сраним клоуном.
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01.07.2021 19:17 Ответить
 
 