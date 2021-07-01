Переводы заробитчан из-за границы растут: с начала года в Украину поступили более $5 млрд, - НБУ

Объем частных переводов в Украину из-за границы за май 2021 года составил 1035 млн долларов. Это на 16,4% больше, чем годом ранее (889 млн долларов).

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), сообщает Цензор.НЕТ со сылкой на РБК-Украина .

Всего по данным НБУ за январь-май 2021 года в Украину поступило 5096 млн долларов, что на 10,7% больше, чем годом ранее (4605 млн долларов).

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НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В январе-мае 2021 года по неформальным каналам в Украину было переведено 1921 млн долларов, что на 23 млн долларов больше, чем за этот же период годом ранее (1898 млн долларов).

Вместе с тем, заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост переводов трудовых мигрантов в Украину в 2021 году до 13 млрд долларов.

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Как сообщалось, в целом объем частных переводов в Украину из-за границы в 2020 году составил 12 121 млн долларов. Это на 1,7% (на 200 млн долларов) больше, чем годом ранее (11 921 млн долларов).