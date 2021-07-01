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НБУ (4734) заробитчане (586) денежные переводы (18)

Переводы заробитчан из-за границы растут: с начала года в Украину поступили более $5 млрд, - НБУ

Переводы заробитчан из-за границы растут: с начала года в Украину поступили более $5 млрд, - НБУ

Объем частных переводов в Украину из-за границы за май 2021 года составил 1035 млн долларов. Это на 16,4% больше, чем годом ранее (889 млн долларов).

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), сообщает Цензор.НЕТ со сылкой на РБК-Украина .

Всего по данным НБУ за январь-май 2021 года в Украину поступило 5096 млн долларов, что на 10,7% больше, чем годом ранее (4605 млн долларов).

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НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В январе-мае 2021 года по неформальным каналам в Украину было переведено 1921 млн долларов, что на 23 млн долларов больше, чем за этот же период годом ранее (1898 млн долларов).

Вместе с тем, заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост переводов трудовых мигрантов в Украину в 2021 году до 13 млрд долларов.

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Как сообщалось, в целом объем частных переводов в Украину из-за границы в 2020 году составил 12 121 млн долларов. Это на 1,7% (на 200 млн долларов) больше, чем годом ранее (11 921 млн долларов).

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Топ комментарии
+8
Давайте налог ведем а то много заработают))
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01.07.2021 16:34
+7
Вот кого нужно называть инвесторами а не Ахметова который завозит китайское оборудование для выкачки из нас *зеленых тарифов*.
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01.07.2021 16:35
+5
Налог уже есть - коммуналка. Ежемесячно растёт....Население послушно платит по лживым, грабительским счетам...Зеленский "делает" нас .... Вместе со своей зелёной воровской кодлой...
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01.07.2021 16:56
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Давайте налог ведем а то много заработают))
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01.07.2021 16:34 Ответить
Налог уже есть - коммуналка. Ежемесячно растёт....Население послушно платит по лживым, грабительским счетам...Зеленский "делает" нас .... Вместе со своей зелёной воровской кодлой...
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01.07.2021 16:56 Ответить
Потерпи. http://www.mukachevo.net/ua/news/view/2340876 Все ще попереду .
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01.07.2021 18:16 Ответить
Незабаром така послуга стане платним задоволенням.
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01.07.2021 16:34 Ответить
Переводы из-за границы - вот что нас спасёт !
Хотя , судя по фото главтаможенника , нас уже ничего не спасёт ...
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01.07.2021 16:35 Ответить
Вот кого нужно называть инвесторами а не Ахметова который завозит китайское оборудование для выкачки из нас *зеленых тарифов*.
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01.07.2021 16:35 Ответить
НБУ с нынешним его шутовским руководством имеет к деньгам заробитчан такое же отношение, как тот же х*йло к Керченскому проливу. И так же гавкает.
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01.07.2021 16:35 Ответить
это значит, что кол-во заробитчан постоянно увеличивается
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01.07.2021 16:54 Ответить
А кацапы продолжают медитировать "Украинцы работают за копейки"
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01.07.2021 17:03 Ответить
Это значит количество рабочих мест сокращается,внутренний рынок скукоживается,налогоплательщиков становится меньше,инвестиций в такую экономику не дождемся,браво зелька,награди своего экономического гения гетьмановича медалькой - лучший агент путина в Украине.
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01.07.2021 17:28 Ответить
Ща Гетманцев возьмется и им руки выкручивать.

Такое баблище и не в ЗЕленых карманах...
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01.07.2021 17:31 Ответить
Сколько украинцев вынуждены нынешней властью покинуть страну, чтобы прокормить себя и родственников! Позор украинскому антинародному правительству, ВР и пРЕЗИДЕНТУ!
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01.07.2021 17:57 Ответить
Скоро заробитчане вывезут свои семьи за границу и сразу переводы упадут.
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01.07.2021 19:55 Ответить
Вывезут непременно, так как в этой стране невозможно жить по человечески.
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01.07.2021 20:57 Ответить
Це Перемога ! Слава Україні !
Треба навчати дітей змалечку , щоб коли виростуть, втікали з України не озираючись . Тоді перекази заробітчан ще збільшаться .
Україна понад усе !
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01.07.2021 22:28 Ответить
Хоть кто-то что-то реально делает для страны
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02.07.2021 00:43 Ответить
 
 