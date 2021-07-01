Ряд лиц не будут допущены к рынку земли. Не только иностранцы, но и те, к кому применены санкции, - Малюська
Покупать и продавать сельскохозяйственную землю в условиях рынка земли, который заработал в Украине с 1 июля, будет сложно из-за серьезных нотариальных проверок.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил министр юстиции Денис Малюська.
"Напомню, что покупать и продавать землю будет не слишком просто. Не просто пошел, заплатил деньги и купил 100 гектаров. На самом деле, будет проводиться достаточно большая проверка приобретателя земли. В первую очередь это будет касаться того, нет ли у него уже земли сельскохозяйственного назначения, чтобы не было превышения. При этом будет проверяться, нет ли земли у юридических лиц, где гражданин является участником", - рассказал глава Минюста.
Кроме того, по словам министра, будут проверяться средства, за которые покупается земля.
"Это не будут средства, которые бывший чиновник-коррупционер прятал, а сейчас достал и пошел покупать землю. Это будет невозможно, потому что происхождение средств нужно доказывать у нотариуса, который будет оформлять земельные сделки", - добавил Малюська.
Глава Минюста добавил, что ряд лиц не будут допущены к рынку земли. Это не только иностранцы, но и отдельная категория граждан Украины – те, к которым применены санкции.
Пожалуйста, подождите...
Но это пока...)))
А тепер порівняй з ситуацією в Україні - на фронті воювали українці а більше всього "втомилися від війни" "ХАХЛИ" що сиділи в тилу!!
Як буде контролюватися, час покаже.
территориях то..... кто их там купит.... ой....
Бац взяла кредит у знайомого - "внуку допомогти". Бабла німа - продала ЙОМУ землю.
Все буде належним чином оформлено.
І?
Латифундії будуть, величезні.
Про "перевірки" - чули. Коли беня КАЛОмойша виводив (в тому числі і рефінанс) то де були "праверяюсчие"? замість цього шлюги декотрі повідкривали у каломойші приймальні нарідних депутанів. КАЛОмойша не сидить, бабла в 5 ярдів НЕМАЄ. А ще мутки з центренерго і т.д.
То про що може бути в принципі мова коли за 2 роки не змогли роидити хоть щось по каломойші який накрав на 7 ярдів баксів. А нам "весчают" пра "сто гектаров".
Віримо.