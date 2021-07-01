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Киев (24773) СБУ (19472) военные учения (3437)

4 июля СБУ проведет антитеррористические учения на объекте массового пребывания людей в Печерском районе Киева

4 июля СБУ проведет антитеррористические учения на объекте массового пребывания людей в Печерском районе Киева

В Киеве 4 июля Служба безопасности Украины проведет антитеррористические учения на объекте массового пребывания людей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр управления СБУ в Киеве и Киевской области.

"4 июля 2021 года Координационная группа Антитеррористического центра при ГУ Службы безопасности Украины в г.Киеве и Киевской области совместно с посольством Государства Израиль в Украине при организационной поддержке Штаба Антитеррористического центра СБУ проведет в столице плановые антитеррористические учения", - следует из сообщения.

Уточняется, что тренировки пройдут в Печерском районе на базе Хоральной синагоги Бродского с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, спасателей и органов государственной власти.

"Во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность", - отметили в ведомстве.

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Подчеркивается также, что СБУ призывает гостей и жителей столицы сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам..

"Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства", - уточнили в управлении.

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4 июля СБУ проведет антитеррористические учения на объекте массового пребывания людей в Печерском районе Киева - Цензор.НЕТ 2422
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01.07.2021 16:40 Ответить
Это к вопросу, как евреи относятся к своей безопасности. Даже в других странах организовывают совместные учения. Заслуженный лайкос получается
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01.07.2021 16:41 Ответить
Нет, это к вопросу как клоунская власть будет разгонять митинги, после "я тут посмотрел в глаза путину и мы договорились с ним ..."
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01.07.2021 16:44 Ответить
Це де, в Печерському суді?
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01.07.2021 16:52 Ответить
 
 