4 июля СБУ проведет антитеррористические учения на объекте массового пребывания людей в Печерском районе Киева

В Киеве 4 июля Служба безопасности Украины проведет антитеррористические учения на объекте массового пребывания людей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр управления СБУ в Киеве и Киевской области.

"4 июля 2021 года Координационная группа Антитеррористического центра при ГУ Службы безопасности Украины в г.Киеве и Киевской области совместно с посольством Государства Израиль в Украине при организационной поддержке Штаба Антитеррористического центра СБУ проведет в столице плановые антитеррористические учения", - следует из сообщения.

Уточняется, что тренировки пройдут в Печерском районе на базе Хоральной синагоги Бродского с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, спасателей и органов государственной власти.

"Во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность", - отметили в ведомстве.

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Подчеркивается также, что СБУ призывает гостей и жителей столицы сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам..

"Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства", - уточнили в управлении.