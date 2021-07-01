На гигантские флаги ко Дню Независимости собираются потратить 170 млн грн, - StateWatch
Огромные флаги хотят установить как минимум в 17 областях Украины.
Об этом сообщает общественная организация StateWatch, информирует Цензор.НЕТ. Соответствующие данные размещены в системе электронных закупок Prozorro.
Обеспечить каждую область ко дню независимости огромным флагом Украины руководителям облгосадминистраций поручили в январе этого года на селекторном совещании в Офисе Президента. Ожидаемая стоимость проекта – 170,7 млн гривен.
"За такие деньги можно было бы приобрести 338,6 тыс доз вакцины от COVID-19, если цена будет составлять 504 грн за дозу, как было заложено в бюджетную программу Минздрава по вакцинации", - подсчитали в StateWatch.
Самый дорогой станет стелла с флагом в Харькове, на неё собираются потратить 24,5 млн грн. Второй по стоимости флаг собираются установить в Броварах на Киевщине, на него готовы выделить 20,7 млн грн.
При этом в Сумской, Тернопольской, Одесской и Херсонской ОГА заявили, что установят самые высокие флаги без привлечения бюджетных средств.
Пожалуйста, подождите...
Как жалки эти никчёмные просьбы на фоне наших грандиозных побед !
Иначе напрасные траты ...
Не лохи все равно будут за них голосовать
Это ваше голосования 🤪🤪🤪🤪
Після вашої каденції - всі сядете надовго.
Ткань по цене золота...
10млн на флаг....Сколько стоит ткань,древко,основа,работа???
Зеленая власть ворует деньги безбожно....а мы в комментах повозмущались,на кухнях.А ведь эти деньги с наших налогов украдены.Даже кто не платит прямых налогов,платит скрытые,в каждом чеке ндс.Нас обкрадывают.попросту грабят,смеються с нас.
Я не знаю,что можно тут сделать и как повлиять...