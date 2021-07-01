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День Независимости (1196) флаг (909) Каневский Глеб (18)

На гигантские флаги ко Дню Независимости собираются потратить 170 млн грн, - StateWatch

На гигантские флаги ко Дню Независимости собираются потратить 170 млн грн, - StateWatch

Огромные флаги хотят установить как минимум в 17 областях Украины.

Об этом сообщает общественная организация StateWatch, информирует Цензор.НЕТ. Соответствующие данные размещены в системе электронных закупок Prozorro.

Обеспечить каждую область ко дню независимости огромным флагом Украины руководителям облгосадминистраций поручили в январе этого года на селекторном совещании в Офисе Президента. Ожидаемая стоимость проекта – 170,7 млн гривен.

"За такие деньги можно было бы приобрести 338,6 тыс доз вакцины от COVID-19, если цена будет составлять 504 грн за дозу, как было заложено в бюджетную программу Минздрава по вакцинации", - подсчитали в StateWatch.

Читайте: Разъяснение Минфина: На торжества к 30-й годовщине независимости потратят около 100 млн гривен, а сумма 5,4 млрд включает расходы на строительство и модернизацию

Самый дорогой станет стелла с флагом в Харькове, на неё собираются потратить 24,5 млн грн. Второй по стоимости флаг собираются установить в Броварах на Киевщине, на него готовы выделить 20,7 млн грн.

При этом в Сумской, Тернопольской, Одесской и Херсонской ОГА заявили, что установят самые высокие флаги без привлечения бюджетных средств.

Также читайте: Зеленский и команда благодаря закону, разрешающему не использовать "Прозорро", пополнят личную и "партийную" кассу минимум на 20 млрд грн, - Загребельская

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Топ комментарии
+32
На гигантские флаги ко Дню Независимости собираются потратить 170 млн грн, - StateWatch - Цензор.НЕТ 135
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01.07.2021 16:43
+20
та за такі гроші весь ОП можна поховати!
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01.07.2021 16:44
+14
Гуляй шальная императрица!
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01.07.2021 16:44
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На гигантские флаги ко Дню Независимости собираются потратить 170 млн грн, - StateWatch - Цензор.НЕТ 135
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01.07.2021 16:43 Ответить
Пораненим бійцям гроші на ліки волонтери збирають, а ці зебіли лише на прапорах збираються 170 лімонів розпиляти!
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01.07.2021 21:48 Ответить
Гуляй шальная императрица!
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01.07.2021 16:44 Ответить
та за такі гроші весь ОП можна поховати!
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01.07.2021 16:44 Ответить
Это хорошо. А сколько бубобэня с квартальными на этом распилит?!)
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01.07.2021 16:45 Ответить
А що тут такого? Слюгі праздніка хатять!
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01.07.2021 16:45 Ответить
лучше купили бы большую бонбу и сбросили на кацапсинов
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01.07.2021 16:45 Ответить
разпил классический
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01.07.2021 16:46 Ответить
Та куда ж те гривни девать ,надо будет ещё напечатают ...
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01.07.2021 16:47 Ответить
На пенсии нет, а нафлаги есть.
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01.07.2021 16:48 Ответить
зачем - может я конечно индеец ,но не понимаю и все
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01.07.2021 16:50 Ответить
Так поэтому и нет. Флаги это просто копейки по сравнению с остальными попилами
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01.07.2021 18:34 Ответить
Там кто-то квадракоптеры воинам просил ?
Как жалки эти никчёмные просьбы на фоне наших грандиозных побед !
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01.07.2021 16:48 Ответить
противно 0- а ведь у нас идет война и раненым скидываться до сих пор - самая мерзкая власть в истории Украины
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01.07.2021 16:49 Ответить
Боюсь даже представить сколько выделят на звезду Сердючке!
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01.07.2021 16:50 Ответить
170 млн. и куча желающих нести праздник людям? Да это ещё по божески. Там максимум метр над землёй и 30х30 самого флага.
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01.07.2021 16:50 Ответить
а скільки грошей на труси Могилевської заклали ?
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01.07.2021 16:50 Ответить
нє, ну а чьо? з бідністю то покінчено, вам блдям шкода на прапор? а ви про слуг подумали, яки на цьому трохи зароблять? вам би гадам вакцини, хєр вам!
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01.07.2021 16:52 Ответить
Деньги нужно выделять только на шоколадки "Гвардейские " . Праздник же .
Иначе напрасные траты ...
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01.07.2021 16:53 Ответить
Жрите тупые зебуины,не обляпайтесь
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01.07.2021 16:53 Ответить
Пока вы не поймете связь своего голосования с этой новостью и соседними(Темпы роста реальных доходов граждан упали почти до нуля, 600 тыс. граждан в 2020 году получали меньше законодательно установленного прожиточного минимума, 8,8 млн - меньше фактического прожиточного минимума) сидеть тупому нариду в сраке дальше
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01.07.2021 17:14 Ответить
Якби ці покручі хоча би поважали державні символи України, а то розпиляють мільйони, ще й будуть своїми брудними ногами топтатись по нашому прапору.
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01.07.2021 16:53 Ответить
24,5 млн на флаг. кернес в гробу перевернулся. Разбойник из Броваров тоже недурно затарится. Одни зебобики в дупе)
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01.07.2021 16:53 Ответить
А че так нельзя ?
Не лохи все равно будут за них голосовать
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01.07.2021 17:12 Ответить
Что это за флаг за 20 миллионов? Из золотой парчи чтоль на серебрянном флагштоке? ))
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01.07.2021 16:57 Ответить
Задам вопрос на прямую: вы что, е...тые? Это же позор для всего мира - военные действия, необходимо соблюдать экономику за благо государства, а они (политики) квадратный метр ткани по цене слитка золота покупают. Чтоб они все Ковидом заразились - 10% положительного результата будет
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01.07.2021 17:05 Ответить
Нужно Бабий Яр розширить.
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01.07.2021 18:09 Ответить
юник, лапти смени - смердит..
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01.07.2021 17:22 Ответить
Темпы роста реальных доходов граждан упали почти до нуля: сбережения населения сократились на 83,4 млрд грн, - Госстат. ИНФОГРАФИКА -- На гигантские флаги ко Дню Независимости собираются потратить 170 млн грн, - StateWatch -- вы не поняли , да ?
Это ваше голосования 🤪🤪🤪🤪
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01.07.2021 17:11 Ответить
Доплату пенсіонерам яким виповнилось 75 років по 400 грн відклали до 1 жовтня, планували з 1 липня.
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01.07.2021 22:16 Ответить
А можно лучше потратиться на маленький саван для клоуна?
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01.07.2021 17:13 Ответить
Мои поздравления вам не лохам голосовавшим за ЗЕ и компанию 😂😂😂😂😂😂
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01.07.2021 17:13 Ответить
а волонтеры раненым солдатам на обезболивающее и перевязки собирают...
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01.07.2021 17:15 Ответить
Медикам ковидные доплаты за весенние месяцы когда выплачивать будут? И скольким больницам закрыли ковидные пакеты?
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01.07.2021 17:21 Ответить
Все правильно на ідеологічні чинники не треба шкодувати грошей. Бо ми вже заощаджували на символах, мові, культурі. Казали : дайте жрать а потім прапори. А історі каже інше: не буде символів не буде твоєї влади. Гітлер перше що зробив заваішав всю Німеччину червоно-білими прапорами зі свастикою і просто втоптав в багно всіх супротивників. скрізь мають бути тризуби і жовто сині прапори. і нехай палахкотить у вати.
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01.07.2021 17:22 Ответить
Гитлер перше шо зробив це повирIзував жидIв, а ось тодI повивIшував флаги.
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01.07.2021 18:03 Ответить
Не бреши. Гітлер 5 років не чіпав жидів і нікого не вирізував. перше що він зробив це заполонив Німеччину своїми символами.
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01.07.2021 18:10 Ответить
А оборон заказ стоит
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01.07.2021 17:32 Ответить
Краще за ті гроші дамбу добудуйте на кримському каналі !!! Сволота хоче приховати свої злочини під прапорами !!! А ,щоб ви повиздихали !!!
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01.07.2021 17:35 Ответить
Все карлики страдают гигантоманией
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01.07.2021 17:43 Ответить
Вот-вот. Какую не возьми войну - вдохновители на захват других территорий это карлики: Наполеон, Гитлер, Пуйло.
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02.07.2021 16:36 Ответить
.....банутый народишка, если кто то еще дает этим ублюдкам 25-30%. больше слов нет.
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01.07.2021 17:51 Ответить
Это пздц
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01.07.2021 18:00 Ответить
Когда говорят о патриотизме - значит что-то украли(с)
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01.07.2021 18:12 Ответить
А тем временем волонтеры собирают деньги на лекарства для раненых воинов.На 8-м году войны.Какой то пир во время чумы
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01.07.2021 18:40 Ответить
Это *лядский цирк 95
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01.07.2021 18:44 Ответить
Чего вы все взвились? Денег хватит всем - напечатают сколько надо.
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01.07.2021 20:59 Ответить
Зелені ДЕБІЛИ - Ви *******!
Після вашої каденції - всі сядете надовго.
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01.07.2021 21:58 Ответить
Без Бога в голове
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01.07.2021 21:58 Ответить
Над нами глумяться в открытую.
Ткань по цене золота...
10млн на флаг....Сколько стоит ткань,древко,основа,работа???
Зеленая власть ворует деньги безбожно....а мы в комментах повозмущались,на кухнях.А ведь эти деньги с наших налогов украдены.Даже кто не платит прямых налогов,платит скрытые,в каждом чеке ндс.Нас обкрадывают.попросту грабят,смеються с нас.
Я не знаю,что можно тут сделать и как повлиять...
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01.07.2021 22:03 Ответить
У совку була гігантоманія. А косоворотник зюзя совок до мозку кісток, просрав реформи, розвалив міжнародну коаліцію з підтримки України, розікрав ковідний фонд, нагрів руки на великому крадівництві, зато вивісить "гигантские флаги". У нього мабуть дуже маленький пісюн, і цей комплекс зюзя намагається компенсувати у гігантських розмірах будь чого. Порошенко за свої гроші купує для лікарень ШВЛи, а зюзя витрачає млн на гігантські прапори, 4,5 млн витратив, щоб робочий кабінет обклеїти шпалерами з коноплями. Зебидло73%, розкажи як зеля не краде.
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01.07.2021 22:31 Ответить
Идиоты зеленые...
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01.07.2021 22:37 Ответить
Вот почему не будет повышения пенсий
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02.07.2021 00:45 Ответить
 
 