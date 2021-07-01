Германия обсуждает вопрос сохранения транзита газа через Украину после запуска "Северного потока-2", - Маас

Берлин работает над тем, чтобы Украина осталась транзитером газа после запуска газопровода "Северный поток-2". Германия не хочет, чтобы Украина осталась без дохода в государственный бюджет.

Об этом министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил на пресс-конференции во время визита в Польшу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как напомнил немецкий министр, Берлин был посредником при заключении контракта между Украиной и Россией на транзит газа в Европу.

"Тем самым в ближайшие годы альтернативный транзит газа через Украину обеспечен. Для нас важно позаботиться о том, чтобы Украина не потеряла доходы, ведь речь идет о сохранении транзитных пошлин", - сказал он.

Маас добавил, что Германия обсуждает вопрос сохранения транзита с Украиной и США.

"Об этом мы не только говорим с США, но и обсуждаем это с Украиной", - отметил министр.

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