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Германия (6732) США (24862) Северный поток (1443) Транзит газа (347) Маас (213)

Германия обсуждает вопрос сохранения транзита газа через Украину после запуска "Северного потока-2", - Маас

Германия обсуждает вопрос сохранения транзита газа через Украину после запуска

Берлин работает над тем, чтобы Украина осталась транзитером газа после запуска газопровода "Северный поток-2". Германия не хочет, чтобы Украина осталась без дохода в государственный бюджет.

Об этом министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил на пресс-конференции во время визита в Польшу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как напомнил немецкий министр, Берлин был посредником при заключении контракта между Украиной и Россией на транзит газа в Европу.

"Тем самым в ближайшие годы альтернативный транзит газа через Украину обеспечен. Для нас важно позаботиться о том, чтобы Украина не потеряла доходы, ведь речь идет о сохранении транзитных пошлин", - сказал он.

Маас добавил, что Германия обсуждает вопрос сохранения транзита с Украиной и США.

"Об этом мы не только говорим с США, но и обсуждаем это с Украиной", - отметил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США ожидают, что Германия не позволит использовать "Северный поток-2" против Украины, - Маас после переговоров с Блинкеном

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Топ комментарии
+8
Какая "забота" об Украине... Там своя выгода, а не переживание за нас. Лицемеры хЕровы!
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01.07.2021 16:59
+8
Что значит обсуждают? Пяткой в грудь себя били, что для украины ничего не изменится.
А теперь обсуждают? - значит не будет транзита. значит надо готовиться к войне....
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01.07.2021 17:39
+7
Сказочники. Если газ пойдет по СП-2 то при всем желании (которого явно не будет у кацапов) через Украину будет настолько минимальный транзит что не покроет содержание ГТС. Разумеется украинская власть за счет украинцев компенсирует содержание ГТС. Если кто не знает сегодня украинцы платят за доставку газа по украинской ГТС в 10 раз больше чем РФ за транзит по нашей же трубе.
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01.07.2021 16:58
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Ну що там? Зупинив Байден СП-2?
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01.07.2021 16:56 Ответить
Сказочники. Если газ пойдет по СП-2 то при всем желании (которого явно не будет у кацапов) через Украину будет настолько минимальный транзит что не покроет содержание ГТС. Разумеется украинская власть за счет украинцев компенсирует содержание ГТС. Если кто не знает сегодня украинцы платят за доставку газа по украинской ГТС в 10 раз больше чем РФ за транзит по нашей же трубе.
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01.07.2021 16:58 Ответить
Как это понять "Если кто не знает сегодня украинцы платят за доставку газа по украинской ГТС в 10 раз больше чем РФ за транзит по нашей же трубе."? За доставку газа кому? Украина платит за что и кому? Если Украинским потребителям, то это они платят Украине за доставку газа., а если за доставку газа в Европу, то это абсурд.
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01.07.2021 17:36 Ответить
За пользование транзитной трубой РФ платит в 10 раз меньше чем украинцы за доставку газа в свои дома по месту. Что не понятно?
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01.07.2021 17:57 Ответить
Уже понятней. Видимо разница в цене уходит в Словакию. Ну это ваши внутренние проблемы.
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01.07.2021 18:11 Ответить
Какая "забота" об Украине... Там своя выгода, а не переживание за нас. Лицемеры хЕровы!
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01.07.2021 16:59 Ответить
А что, посольство Германии переведет свои авто на газ, поставит балоны побольше заправляться будет в Раше, у Шредера и Ко, и ехать в Германию. Чем не транзит?
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01.07.2021 17:10 Ответить
Причем, ехоать они будут с лицами, выражающими глубокую обеспокоенность...
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01.07.2021 17:11 Ответить
Украина не верит ни рашке, ни Западу после Будапештского меморандума.
PS. Прошу комментарии: "почитайте текст меморандума" не писать.
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01.07.2021 17:14 Ответить
Ядерну зброю вже за папірець і за хабар здали тепер так само і з газовою трубою зроблять.
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01.07.2021 17:15 Ответить
надо делать свое ядерное оружие - защищаться мы должны - но не с клоуном
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01.07.2021 17:33 Ответить
Да, надо менять владу - заставить их добровольно уйти.

Смешко уже в эфирах открыто говорит - "Отказавшись от ядерного оружия Украина совершила стратегическую ошибку".
Да, нам бы всё равно не дали оставить себе ЯО, но нам и не оказали помощи против агрессии, теперь, после ТАКИХ открытых заявлений, пусть Байден и Макрон пояснят новому Президенту Ирана, почему тот должен отказаться от своей ядерной программы, если рядом с ним агрессивные и ядерные РФ и Израиль.

Но создавать надо что-то, принципиально иное, что-то типа водородной бомбы, с инициацией от нейтронного источника (занимаются этой проблемой во многих странах), без урана. Взрыв, по мощности, не уступает ядерному, но нет радиоактивного заражения местности, а значит такие заряды не попадают под ограничения по ядерному оружию, так как оно по сути не ядерное...
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01.07.2021 19:12 Ответить
Что значит обсуждают? Пяткой в грудь себя били, что для украины ничего не изменится.
А теперь обсуждают? - значит не будет транзита. значит надо готовиться к войне....
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01.07.2021 17:39 Ответить
та к ней что так,что так готовым надо быть всегда..
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01.07.2021 17:49 Ответить
Обсуждают... "тихо сам с собою я веду беседу"... Бормочат себе в мотню что-то невразумительное!
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01.07.2021 18:46 Ответить
Маас, это обсуждать надо было перед началом строительства СП-2 как условие начала работ.
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01.07.2021 17:57 Ответить
Лицемеры одним словом .А если что выскажут глубокую обеспокоенность
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01.07.2021 19:10 Ответить
Вважаю що шкода від кацапської труби через Україну значно перевищує всі ті вигоди які ми буцім то від цієї труби маємо. Порізати на метал і назавжди забути про кацапський транзит та газ. Потрібно розвивати альтернативну енергетику та енергозбереження. Все інше це дурня зиск з якої мають чиновники, олігархи та іноземці.
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01.07.2021 21:42 Ответить
План Мааса: Україна отримує гарантії в прокачуванні певного обсягу російського газу в Європу, але не виступає проти «Північного потоку-2» та подає воду в Крим.

Навіщо Меркель викликала до себе Зеленського.
Зеленський терміново знадобився Меркель для справи. І вона в тому, що 15 липня у Вашингтоні повинні пройти переговори Меркель з президентом США Джо Байденом. Найбільш гарячі суперечки очікуються по темі «Північного потоку-2». І ось перед цими ключовими переговорами, для посилення своїх позицій, канцлеру Німеччини дуже потрібно схилити на свою сторону президента України.
Якби мова йшла тільки про «Північний потік-2», то це було б для України півбіди. Біда в тому, що, як офіційно визнала Банкова, Меркель викликала Зеленського в Берлін поговорити про Донбас. І це означає, що Меркель хоче схилити Зеленського на свою сторону (читай: на сторону Росії) не тільки з проблеми «Північного потоку-2», а й з проблеми війни на Донбасі теж.

Що криється в плані Мааса/
Зустріч у нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ може відбутися в другій половині липня, після човникових переговорів Меркель із Зеленським і Байденом, але до візиту Зеленського у Вашингтон. Причому Верховна Рада якраз буде на канікулах.
Четвірка підпишеться під документом, в якому, як і анонсував Кулеба, буде чітка послідовність кроків. Причому кроки там будуть стосуватися не тільки Донбасу, але і «Північного потоку-2», і подачі води в Крим.
В інтернеті вже обговорюються пункти нібито з плану Мааса. Зокрема, Україна повинна отримати договірні гарантії обумовленого обсягу прокачування газу в Європу через свою газотранспортну систему. На знак подяки за це Київ повинен перестати виступати проти «Північного потоку-2», і в цьому головний інтерес Німеччини.
Інтерес Росії полягає, крім «Північного потоку-2», ще й у подачі води до Криму. Формулювання придумане таке: ОБСЄ приймає на себе договірні зобов'язання прийняти з боку України обумовлені обсяги води, оплата яких, за обумовленими цінами, гарантована Німеччиною і Францією, і поставити ці обсяги на Кримський півострів по Північно-Кримському каналу.
Але Росії цього мало. Вона хоче ще й радикальних поступок по Донбасу. Україна повинна законодавчо закріпити особливий статус ОРДЛО і їх фіксоване представництво в парламенті України. Особливий статус має включати власні органи правопорядку і власну систему оподаткування. Тобто це буде фактично держава в державі.
18 червня «слуги народу» Микола Стефанчук (брат першого віцеспікера Руслана Стефанчука) та Микола Калаур (глава профільного підкомітету в комітеті з питань правової політики) внесли законопроєкт №5672, яким пропонують дозволити президенту видавати укази «про прийняття політико-правового рішення» для забезпечення обміну полоненими. Ця виняткова процедура дозволить Зеленському терміново і одномоментно, без узгодження з прокуратурою, Нацполіцією, СБУ, звільнити з-під варти всіх осіб, за кого попросять Москва і її маріонетки в Донецьку і Луганську.
Якщо Банкова доб'ється ухвалення цього закону ще до парламентських канікул, значить, зовнішня політика у нас буде робитися в турборежимі. Меркель, Макрон і Зеленський будуть утрьох умиротворяти Путіна, і цей процес може стати незворотним буквально протягом місяця, ще до візиту Зеленського у Вашингтон.
Якщо Зеленський погодиться на план Мааса і Лаврова, то Байден умиє руки і займеться іншими проблемами, в тому числі і у відносинах з Україною.
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/plan-maasa-po-donbassu-zachem-merkel-vyzvala-k-sebe-zelenskogo-24062021-429283
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02.07.2021 01:06 Ответить
 
 