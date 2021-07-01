Германия обсуждает вопрос сохранения транзита газа через Украину после запуска "Северного потока-2", - Маас
Берлин работает над тем, чтобы Украина осталась транзитером газа после запуска газопровода "Северный поток-2". Германия не хочет, чтобы Украина осталась без дохода в государственный бюджет.
Об этом министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил на пресс-конференции во время визита в Польшу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как напомнил немецкий министр, Берлин был посредником при заключении контракта между Украиной и Россией на транзит газа в Европу.
"Тем самым в ближайшие годы альтернативный транзит газа через Украину обеспечен. Для нас важно позаботиться о том, чтобы Украина не потеряла доходы, ведь речь идет о сохранении транзитных пошлин", - сказал он.
Маас добавил, что Германия обсуждает вопрос сохранения транзита с Украиной и США.
"Об этом мы не только говорим с США, но и обсуждаем это с Украиной", - отметил министр.
Пожалуйста, подождите...
PS. Прошу комментарии: "почитайте текст меморандума" не писать.
Смешко уже в эфирах открыто говорит - "Отказавшись от ядерного оружия Украина совершила стратегическую ошибку".
Да, нам бы всё равно не дали оставить себе ЯО, но нам и не оказали помощи против агрессии, теперь, после ТАКИХ открытых заявлений, пусть Байден и Макрон пояснят новому Президенту Ирана, почему тот должен отказаться от своей ядерной программы, если рядом с ним агрессивные и ядерные РФ и Израиль.
Но создавать надо что-то, принципиально иное, что-то типа водородной бомбы, с инициацией от нейтронного источника (занимаются этой проблемой во многих странах), без урана. Взрыв, по мощности, не уступает ядерному, но нет радиоактивного заражения местности, а значит такие заряды не попадают под ограничения по ядерному оружию, так как оно по сути не ядерное...
А теперь обсуждают? - значит не будет транзита. значит надо готовиться к войне....
Навіщо Меркель викликала до себе Зеленського.
Зеленський терміново знадобився Меркель для справи. І вона в тому, що 15 липня у Вашингтоні повинні пройти переговори Меркель з президентом США Джо Байденом. Найбільш гарячі суперечки очікуються по темі «Північного потоку-2». І ось перед цими ключовими переговорами, для посилення своїх позицій, канцлеру Німеччини дуже потрібно схилити на свою сторону президента України.
Якби мова йшла тільки про «Північний потік-2», то це було б для України півбіди. Біда в тому, що, як офіційно визнала Банкова, Меркель викликала Зеленського в Берлін поговорити про Донбас. І це означає, що Меркель хоче схилити Зеленського на свою сторону (читай: на сторону Росії) не тільки з проблеми «Північного потоку-2», а й з проблеми війни на Донбасі теж.
Що криється в плані Мааса/
Зустріч у нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ може відбутися в другій половині липня, після човникових переговорів Меркель із Зеленським і Байденом, але до візиту Зеленського у Вашингтон. Причому Верховна Рада якраз буде на канікулах.
Четвірка підпишеться під документом, в якому, як і анонсував Кулеба, буде чітка послідовність кроків. Причому кроки там будуть стосуватися не тільки Донбасу, але і «Північного потоку-2», і подачі води в Крим.
В інтернеті вже обговорюються пункти нібито з плану Мааса. Зокрема, Україна повинна отримати договірні гарантії обумовленого обсягу прокачування газу в Європу через свою газотранспортну систему. На знак подяки за це Київ повинен перестати виступати проти «Північного потоку-2», і в цьому головний інтерес Німеччини.
Інтерес Росії полягає, крім «Північного потоку-2», ще й у подачі води до Криму. Формулювання придумане таке: ОБСЄ приймає на себе договірні зобов'язання прийняти з боку України обумовлені обсяги води, оплата яких, за обумовленими цінами, гарантована Німеччиною і Францією, і поставити ці обсяги на Кримський півострів по Північно-Кримському каналу.
Але Росії цього мало. Вона хоче ще й радикальних поступок по Донбасу. Україна повинна законодавчо закріпити особливий статус ОРДЛО і їх фіксоване представництво в парламенті України. Особливий статус має включати власні органи правопорядку і власну систему оподаткування. Тобто це буде фактично держава в державі.
18 червня «слуги народу» Микола Стефанчук (брат першого віцеспікера Руслана Стефанчука) та Микола Калаур (глава профільного підкомітету в комітеті з питань правової політики) внесли законопроєкт №5672, яким пропонують дозволити президенту видавати укази «про прийняття політико-правового рішення» для забезпечення обміну полоненими. Ця виняткова процедура дозволить Зеленському терміново і одномоментно, без узгодження з прокуратурою, Нацполіцією, СБУ, звільнити з-під варти всіх осіб, за кого попросять Москва і її маріонетки в Донецьку і Луганську.
Якщо Банкова доб'ється ухвалення цього закону ще до парламентських канікул, значить, зовнішня політика у нас буде робитися в турборежимі. Меркель, Макрон і Зеленський будуть утрьох умиротворяти Путіна, і цей процес може стати незворотним буквально протягом місяця, ще до візиту Зеленського у Вашингтон.
Якщо Зеленський погодиться на план Мааса і Лаврова, то Байден умиє руки і займеться іншими проблемами, в тому числі і у відносинах з Україною.
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/plan-maasa-po-donbassu-zachem-merkel-vyzvala-k-sebe-zelenskogo-24062021-429283