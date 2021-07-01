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опрос (2651) отдых (376) отпуск (244) КМИС (317)

Половина украинцев собираются летом поехать в отпуск, у 1/4 на это нет денег, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Половина украинцев собираются летом поехать в отпуск, у 1/4 на это нет денег, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Каждый пятый собирается в путешествие в пределах Украины, каждый десятый - отправится за границу. В оккупированный Крым планирует поехать 1% опрошенных.

чОб этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии, сообщает Цензор.НЕТ.

"На первом месте по популярности, как и год назад - отдых в Карпатах и ​​других местах Украины (18,8%); на втором месте по популярности - отдых на дачах и загородных домах (11,3%); третье место занимает отдых за границей 9,2%; в Крым, как и год назад, планирует ехать 1% опрошенных украинцев", - сказано в сообщении.

При этом среди мужчин больше тех, у кого есть возможность отправиться в Карпаты или за границу. Среди женщин – больше тех, кто будет отдыхать дома, на даче или у родственников в селе либо вообще не может позволить себе отдых.

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Опрос был проведён с 8 по 9 июня методом телефонных интервью с использованием компьютера. Было опрошено 2007 респондентов в 108 населённых пунктах всей областей Украины, кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.

Половина украинцев собираются летом поехать в отпуск, у 1/4 на это нет денег, - опрос КМИС 01
Половина украинцев собираются летом поехать в отпуск, у 1/4 на это нет денег, - опрос КМИС 02

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Топ комментарии
+8
Шота мало идиотов - всего 1%. Было ж 73!!!
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01.07.2021 16:58
+8
Ненене. Не петляй. Сказали 73, значит 73. Только вот линяют быстро
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01.07.2021 17:09
+4
Ну да. Половина из нас собирается этим летом в Париж, при этом четверть из них собирается туда уже много лет.
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01.07.2021 17:31
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Шота мало идиотов - всего 1%. Было ж 73!!!
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01.07.2021 16:58 Ответить
Ненене. Не петляй. Сказали 73, значит 73. Только вот линяют быстро
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01.07.2021 17:09 Ответить
Крым для зебилов тоже дорого. Для них вобще все дорого, кроме родного огорода.

Другое дело махровые ватники...
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01.07.2021 17:16 Ответить
А соєві ідіоти всі алєхарги?
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01.07.2021 18:02 Ответить
А шо - хочешь снова поволать "мальдивэээ, свинарчукэээ"?
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01.07.2021 18:17 Ответить
Так у Клоуна сейчас поддержка порядка 20-30% и думаю что это как раз те самые у которых нет денег - они все еще в облаках витают и ожидают денежного дождя после того как Зеленский раскулачит всех олигархов
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01.07.2021 19:13 Ответить
"Денежный дождь" в этом контексте пишется "Золотой дождь". Так точнее. А что касается 20-30%, так они ж все в основном антипрививочники, так что наблюдаем - уже скоро...
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01.07.2021 19:16 Ответить
Им по г+г "скотов" покажут и, практически, это как на Сицилию слетал!
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01.07.2021 17:10 Ответить
третье место занимает отдых за границей 9,2%

Все равно многовато.
Вероятность иметь в соседях соотечественников, озабоченных бюджетным поиском и приготовлением жратвы остается.
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01.07.2021 17:20 Ответить
Ну да. Половина из нас собирается этим летом в Париж, при этом четверть из них собирается туда уже много лет.
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01.07.2021 17:31 Ответить
Там офигенная выпечка , грязь и гребаная куча чернокожих.
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01.07.2021 17:57 Ответить
То виноват "барыга". А какие классные картинки кацапские боты и зебилы перед выборами 2019 рисовали. Ну как, лошары, лучше стало жить по зе-новому?
Половина українців збираються влітку поїхати у відпустку, в 1/4 на це немає грошей, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 5861
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01.07.2021 17:44 Ответить
Епоха бідності скінчилась
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01.07.2021 19:52 Ответить
ну да, у 1/4 смена места пьянки на отдых не влияет...
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01.07.2021 21:46 Ответить
"..отдых на дачах и загородных домах (11,3%).." - раком на грядках.. опистиненный отдых..
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01.07.2021 21:50 Ответить
 
 