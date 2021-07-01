Вероятность отмены КС земельной реформы мизерная, для купивших землю граждан риски отсутствуют, - Малюська

Вероятность принятия Конституционным судом Украины (КСУ) решения, признающего земельную реформу неконституционной, - мизерная, при этом риски для купивших землю лиц отсутствуют вовсе.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в ходе пресс-конференции, посвященной открытию рынка земли в Киеве в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы не ожидаем негативных решений от Конституционного суда, потому что рынок земли и право распоряжения землей является конституционным базовым правом человека. Есть решение Европейского суда, в котором констатируется этот факт, поэтому мне трудно представить, что возможность продажи земли можно назвать неконституционной", - отметил он.

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко в ходе конференции уточнил, что внедрение рынка земли в парламенте поддержали депутаты большинства парламентских фракций. По его словам, в случае теоретической отмены КС земельной реформы, Верховная Рада повторно рассмотрит и поддержит аналогичный законопроект.

Министр агрополитики отметил, что ранее существовавшая ситуация с запретом на продажу земли являлась абсолютным нарушением прав человека. В качестве примера он привел практику Европейского суда по правам человека, удовлетворявшего подаваемые гражданами Украины иски о нарушении их права на распоряжение землей.

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"Рассмотрение дела затягивается нашими оппонентами. Были заявлены 13 ходатайств, в том числе одно относительно отстранения министра агрополитики от соответствующего заседания, и к сути дела мы еще даже не дошли. Мы готовы к предметной дискуссии, но я думаю, что это больше о политических манипуляциях с целью формирования рейтинга отдельных политсил, который постоянно падает", - уточнил Лещенко.