Вероятность отмены КС земельной реформы мизерная, для купивших землю граждан риски отсутствуют, - Малюська
Вероятность принятия Конституционным судом Украины (КСУ) решения, признающего земельную реформу неконституционной, - мизерная, при этом риски для купивших землю лиц отсутствуют вовсе.
Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в ходе пресс-конференции, посвященной открытию рынка земли в Киеве в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы не ожидаем негативных решений от Конституционного суда, потому что рынок земли и право распоряжения землей является конституционным базовым правом человека. Есть решение Европейского суда, в котором констатируется этот факт, поэтому мне трудно представить, что возможность продажи земли можно назвать неконституционной", - отметил он.
Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко в ходе конференции уточнил, что внедрение рынка земли в парламенте поддержали депутаты большинства парламентских фракций. По его словам, в случае теоретической отмены КС земельной реформы, Верховная Рада повторно рассмотрит и поддержит аналогичный законопроект.
Министр агрополитики отметил, что ранее существовавшая ситуация с запретом на продажу земли являлась абсолютным нарушением прав человека. В качестве примера он привел практику Европейского суда по правам человека, удовлетворявшего подаваемые гражданами Украины иски о нарушении их права на распоряжение землей.
"Рассмотрение дела затягивается нашими оппонентами. Были заявлены 13 ходатайств, в том числе одно относительно отстранения министра агрополитики от соответствующего заседания, и к сути дела мы еще даже не дошли. Мы готовы к предметной дискуссии, но я думаю, что это больше о политических манипуляциях с целью формирования рейтинга отдельных политсил, который постоянно падает", - уточнил Лещенко.
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дикі відсталі країни
серед них Україна
але Україна покидає цей ганебний список
у ростові з тобою погодяться
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3. Отпущенная без приговора "беркутня"
4. Импорт электричества из рашки
5. Велике крадивництво
6. Дефицит вакцины
7. Вагнеровцы
8. Измена Родине
И т.д. .. Если это правильный выбор, то какой тогда не правильный?
А напиши "путин - *****" или отмазываться начнешь?
...
юри3ди просто від бога... як, власне, і вся зешобла
... АНТИзаконне ..АНТИ народне РІШЕННЯ ЦВК ВІДХИЛИТИ Референдум по СвЗемлі України - звужує МИРНІ можливості Українців ЛІКВІДУВАТИ БАНДУ сіоністів при владі ...
..... ЗАБЛОКОВАНИЙ ЗЕ - бандою КС України - ще має можливості вирішити питання СвЗемлі України МИРНИМ шляхом ...
..... Голодомор 32-33 років НІЧОМУ не навчив ...ПРОТИ волі Народу ( 73 %) БЕЗ Референдуму...цю АФЕРУ з СвЗемлею України - здійснили в АНТИконституційний спосіб .. ВНОЧІ ..під час пандемії злодії ТЕРОРИСТИ ХХ1 століття - ОБ"ЄДНАНІ БАНДИ злодіїв СІОНІСТІВ.....Зе-ко БАНДА + ЄС вальцмана -порошенка + підстилка голос вакарчук
.. ПАЯЦ від страху КОРТЕЖ - найбільший за ВСі часи ..