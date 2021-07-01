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Новости Рынок земли
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земля (1822) КС (2079) Лещенко Сергей (697) Малюська Денис (322)

Вероятность отмены КС земельной реформы мизерная, для купивших землю граждан риски отсутствуют, - Малюська

Вероятность отмены КС земельной реформы мизерная, для купивших землю граждан риски отсутствуют, - Малюська

Вероятность принятия Конституционным судом Украины (КСУ) решения, признающего земельную реформу неконституционной, - мизерная, при этом риски для купивших землю лиц отсутствуют вовсе.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в ходе пресс-конференции, посвященной открытию рынка земли в Киеве в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы не ожидаем негативных решений от Конституционного суда, потому что рынок земли и право распоряжения землей является конституционным базовым правом человека. Есть решение Европейского суда, в котором констатируется этот факт, поэтому мне трудно представить, что возможность продажи земли можно назвать неконституционной", - отметил он.

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко в ходе конференции уточнил, что внедрение рынка земли в парламенте поддержали депутаты большинства парламентских фракций. По его словам, в случае теоретической отмены КС земельной реформы, Верховная Рада повторно рассмотрит и поддержит аналогичный законопроект.

Министр агрополитики отметил, что ранее существовавшая ситуация с запретом на продажу земли являлась абсолютным нарушением прав человека. В качестве примера он привел практику Европейского суда по правам человека, удовлетворявшего подаваемые гражданами Украины иски о нарушении их права на распоряжение землей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ряд лиц не будут допущены к рынку земли. Не только иностранцы, но и те, к кому применены санкции, - Малюська

"Рассмотрение дела затягивается нашими оппонентами. Были заявлены 13 ходатайств, в том числе одно относительно отстранения министра агрополитики от соответствующего заседания, и к сути дела мы еще даже не дошли. Мы готовы к предметной дискуссии, но я думаю, что это больше о политических манипуляциях с целью формирования рейтинга отдельных политсил, который постоянно падает", - уточнил Лещенко.

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Топ комментарии
+7
К какой цивилизации?
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01.07.2021 17:49
+7
Просрал ты 2 года назад Украину, падлюка! Сейчас и землю с домом просрешь!
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01.07.2021 17:54
+7
Все правильно. Неправильно только одно. В Украине , при этой власти, будет не рынок земли, а чергова афера
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01.07.2021 18:00
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Who knows...
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01.07.2021 17:43 Ответить
это ты акробат почему так уверен?!..земельный кадастр в полном порядке уже, земельный кодекс в чувство приведен?!...доиграетесь с землей, бестолочи...
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01.07.2021 17:44 Ответить
Батька Махно смотрит в окно...
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01.07.2021 17:44 Ответить
Україна робить ще один крок до цивілізозації
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01.07.2021 17:45 Ответить
К какой цивилизации?
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01.07.2021 17:49 Ответить
всього 5 чи 6 країн в світі існує, де заборонено продаж землі
дикі відсталі країни
серед них Україна
але Україна покидає цей ганебний список
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01.07.2021 17:53 Ответить
Все правильно. Неправильно только одно. В Украине , при этой власти, будет не рынок земли, а чергова афера
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01.07.2021 18:00 Ответить
українці з тобою не згодні
у ростові з тобою погодяться
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01.07.2021 18:06 Ответить
Свободный рынок земли и рынок земли с ограничениями это две большие разницы.
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01.07.2021 18:09 Ответить
напиши свій законопроект і подай його у ВР
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01.07.2021 18:13 Ответить
а чего ты мычишь от всех украинцев??? где вас таких додиков дурных штампуют...
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01.07.2021 19:10 Ответить
відсутність ринку землі - це дикий феодалізм
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01.07.2021 17:46 Ответить
Дурик, так ты троль?!
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01.07.2021 17:49 Ответить
я українець
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01.07.2021 17:52 Ответить
Просрал ты 2 года назад Украину, падлюка! Сейчас и землю с домом просрешь!
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01.07.2021 17:54 Ответить
2 роки назад українці зробили правильний вибір на виборах, як би прикацаплені біоорганізми не розривались від люті
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01.07.2021 17:56 Ответить
"Правильный" выбор это:
1. Сданные украинские территории
2. Цемах
3. Отпущенная без приговора "беркутня"
4. Импорт электричества из рашки
5. Велике крадивництво
6. Дефицит вакцины
7. Вагнеровцы
8. Измена Родине
И т.д. .. Если это правильный выбор, то какой тогда не правильный?
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01.07.2021 18:07 Ответить
о, перерахував 8 пунктів брехні і дригається в екстазі
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01.07.2021 18:12 Ответить
Ясно. Очередной зебил. Отвода войск не было? Цемаха не отпустили? Где приговор беркутне? И т.д. Ты реально придурок
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01.07.2021 18:14 Ответить
Даун.
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01.07.2021 18:20 Ответить
Сколько украинской земли освободил клоун за два года. Имея вполне боеспособную армию? Какие показания сняли. ТЫ даже не дебил, ты полный д-б...
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01.07.2021 18:22 Ответить
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. Там только лоботомией лечится,увы...
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01.07.2021 19:13 Ответить
Медведчук , бойко и Симоненко тоже рассказывают, что они украинцы...
А напиши "путин - *****" или отмазываться начнешь?
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01.07.2021 18:11 Ответить
Мокша ты зашкваренная, а не украинец
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01.07.2021 18:15 Ответить
никому не верю! а вот малюське...)))))
Вероятность отмены КС земельной реформы мизерная, для купивших землю граждан риски отсутствуют, - Малюська - Цензор.НЕТ 7141

...
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01.07.2021 17:58 Ответить
Этот муфлон забыл добавить,,зуб даю,,
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01.07.2021 18:00 Ответить
A blind man would be glad to see.
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01.07.2021 18:00 Ответить
мізерна... тобто ймовірність таки є
юри3ди просто від бога... як, власне, і вся зешобла
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01.07.2021 18:03 Ответить
..це.. ШМАРКАННЯ злодійської Зе-БАНДИ ... воно ще Не знає який Суд чекає цих ТЕРОРИСТІВ ...

... АНТИзаконне ..АНТИ народне РІШЕННЯ ЦВК ВІДХИЛИТИ Референдум по СвЗемлі України - звужує МИРНІ можливості Українців ЛІКВІДУВАТИ БАНДУ сіоністів при владі ...
..... ЗАБЛОКОВАНИЙ ЗЕ - бандою КС України - ще має можливості вирішити питання СвЗемлі України МИРНИМ шляхом ...
..... Голодомор 32-33 років НІЧОМУ не навчив ...ПРОТИ волі Народу ( 73 %) БЕЗ Референдуму...цю АФЕРУ з СвЗемлею України - здійснили в АНТИконституційний спосіб .. ВНОЧІ ..під час пандемії злодії ТЕРОРИСТИ ХХ1 століття - ОБ"ЄДНАНІ БАНДИ злодіїв СІОНІСТІВ.....Зе-ко БАНДА + ЄС вальцмана -порошенка + підстилка голос вакарчук
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01.07.2021 18:26 Ответить
..нехай хоч одна Зе - шмаркля вийде до Людей ..

.. ПАЯЦ від страху КОРТЕЖ - найбільший за ВСі часи ..
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01.07.2021 18:29 Ответить
Вероятность отмены КС земельной реформы мизерная/ Украине Палестиной быть! Убеждает слуга народа Коломойского.
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01.07.2021 18:44 Ответить
По ходу разойдется по карманам депутатиков, чиновников, судей, прокуроров, высокопоставленных ментов и министров украинская земелька, без права на возврат... Уж об этом ЗЕ-депутатики позаботятся! На страже их воровских интересов само "министерство правосудия" и клоун-министр Молюська!
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01.07.2021 19:14 Ответить
.. Св Земля України БУДЕ націоналізована - і .. РЕАЛЬНИМ фермерам в аренду .. так а Паї - ті що були виділені селянам і ТІЛЬКИ селянам залишуться у їх власності ..на ВСЕ є Законна дія
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01.07.2021 19:21 Ответить
Это не рынок земли а рейдерство-мародерство !!! Хотят продать Нашу землю (в период войны, и там кста в перечень входят - леса, парки, озера, заповедники и т.д.) и Мы за это от них никуя не получим !!! Они продают Нашу землю а нам говорят - так нужно..держитесь..лохи...
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01.07.2021 20:54 Ответить
Народу пытаются внушить: Вы обречены, поэтому молчите и терпите. Не пойму где же наше достоинство от Революции достоинства.
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02.07.2021 07:46 Ответить
 
 