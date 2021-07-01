Тупицкий подал иск против КС, требует выплатить вознаграждения судьи на сумму 900 тыс. грн

Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск экс-главы Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого к Конституционному суду, сейчас решает вопрос открытия производства по административному делу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОАСК.

"Среди требований иска - признать противоправной бездеятельность КС относительно непогашения перед истцом задолженности, возникшей из-за невыплаты ему в полном объеме вознаграждения судьи Конституционного суда Украины в период с 18 апреля по 28 августа 2020 года и обязать КС выплатить его", - говорится в сообщении.

Тупицкий считает, что выплата ему вознаграждения судьи Конституционного Суда в течение этого периода осуществлялась с нарушением положений Конституции Украины, закона Украины "О Конституционном суде Украины" и просит Окружной админсуд Киева обязать КС выплатить ему более 900 тыс. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я и Касминин участвуем в заседаниях КС дистанционно, - уволенный Зеленским судья Тупицкий

Сейчас ОАСК решает вопрос открытия производства по административному делу.

Напомним, 27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

В мае ГБР сообщило, что досудебное расследование в отношении Тупицкого по делу о подкупе завершено. Следствием установлено, что в 2018 году экс-чиновник подкупил свидетеля для предоставления им ложных показаний в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины (Виктора Татькова), который пытался избежать уголовной ответственности по делу, в котором проходил как подозреваемый. Также в течение 2018-2019 годов экс-глава КСУ трижды предоставил заведомо ложные показания следователю в интересах этого же экс-главы ВХСУ.

Подольский районный суд Киева назначил на 28 мая подготовительное заседание по делу по обвинению Тупицкого в подкупе свидетеля, но на него не явилась сторона защиты.

10 июня по сообщению СМИ, 6 судей Конституционного суда Украины в ультимативной форме заблокировали деятельность КСУ, потребовав участия в заседаниях Тупицкого

1 февраля 2021 года Тупицкий обратился в суд с обжалованием указа от 29 декабря 2020 №607/2020 "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины" об отстранении истца на два месяца. Постановлением от 3 февраля отказано в открытии производства, поскольку этот иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства. Это решение обжаловано в апелляционном порядке в Большой палате Верховного суда. Постановлением от 22 февраля 2021 года открыто апелляционное производство по заявлению истца.

Также читайте: Тупицкий находился под влиянием политических и бизнес-групп, - Зеленский