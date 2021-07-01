РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8880 посетителей онлайн
Новости Конституционный кризис
3 350 42
КС (2079) судья (2630) Тупицкий (233) Окружной админсуд Киева (396)

Тупицкий подал иск против КС, требует выплатить вознаграждения судьи на сумму 900 тыс. грн

Тупицкий подал иск против КС, требует выплатить вознаграждения судьи на сумму 900 тыс. грн

Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск экс-главы Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого к Конституционному суду, сейчас решает вопрос открытия производства по административному делу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОАСК.

"Среди требований иска - признать противоправной бездеятельность КС относительно непогашения перед истцом задолженности, возникшей из-за невыплаты ему в полном объеме вознаграждения судьи Конституционного суда Украины в период с 18 апреля по 28 августа 2020 года и обязать КС выплатить его", - говорится в сообщении.

Тупицкий считает, что выплата ему вознаграждения судьи Конституционного Суда в течение этого периода осуществлялась с нарушением положений Конституции Украины, закона Украины "О Конституционном суде Украины" и просит Окружной админсуд Киева обязать КС выплатить ему более 900 тыс. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я и Касминин участвуем в заседаниях КС дистанционно, - уволенный Зеленским судья Тупицкий

Сейчас ОАСК решает вопрос открытия производства по административному делу.

Напомним, 27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

В мае ГБР сообщило, что досудебное расследование в отношении Тупицкого по делу о подкупе завершено. Следствием установлено, что в 2018 году экс-чиновник подкупил свидетеля для предоставления им ложных показаний в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины (Виктора Татькова), который пытался избежать уголовной ответственности по делу, в котором проходил как подозреваемый. Также в течение 2018-2019 годов экс-глава КСУ трижды предоставил заведомо ложные показания следователю в интересах этого же экс-главы ВХСУ.

Подольский районный суд Киева назначил на 28 мая подготовительное заседание по делу по обвинению Тупицкого в подкупе свидетеля, но на него не явилась сторона защиты.

10 июня по сообщению СМИ, 6 судей Конституционного суда Украины в ультимативной форме заблокировали деятельность КСУ, потребовав участия в заседаниях Тупицкого

1 февраля 2021 года Тупицкий обратился в суд с обжалованием указа от 29 декабря 2020 №607/2020 "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины" об отстранении истца на два месяца. Постановлением от 3 февраля отказано в открытии производства, поскольку этот иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства. Это решение обжаловано в апелляционном порядке в Большой палате Верховного суда. Постановлением от 22 февраля 2021 года открыто апелляционное производство по заявлению истца.

Также читайте: Тупицкий находился под влиянием политических и бизнес-групп, - Зеленский

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
Чем заняты наши "судьи"? Правильно, зарабатыванием денег
показать весь комментарий
01.07.2021 17:56
+13
Дадут. Пенсам нет, а этому дадут - еще и пеню за просрочку платежа.
показать весь комментарий
01.07.2021 18:01
+9
Ну вот, а вы пенсионерам возраст выхода на пенсию поднимаете. Если вы по миллиону судьям разбрасываетесь. Судьям, которые не выполняют своих обязанностей. Вот вам и деньги
показать весь комментарий
01.07.2021 18:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чем заняты наши "судьи"? Правильно, зарабатыванием денег
показать весь комментарий
01.07.2021 17:56 Ответить
Право на суддівську винагороду мають особи, які обіймають посаду судді, а указ про призначення ТУПИЦЬКОГО на посаду судді Конституційного Суду України скасований указом Президента України ЗЕЛЕНСЬКОГО.
Нема посади - нема винагороди.
показать весь комментарий
01.07.2021 19:02 Ответить
Осёл и законы физики отменить может, и шо?
показать весь комментарий
01.07.2021 21:41 Ответить
мой отец шахтер подземный слесарь. День через день по шесть часов на глубине 700 метров на четвереньках в воде. 30 лет подземного стажа. И у него зарплата на руки 5000 гривен в месяц. И ту дают с большими задержками.
А эти паршивые скоты "судьи" жиреют от наглости и безнаказанности. Глаза жирком заплыли. Эту б нечисть в шахту на сбойку на месяц.
показать весь комментарий
02.07.2021 02:27 Ответить
А я бы выдал... Все 900 тыс... КЕРЕНКАМИ !
показать весь комментарий
02.07.2021 13:49 Ответить
Платить нельзя не платить. Зебобики, разгадайте эту загадку))
показать весь комментарий
01.07.2021 17:56 Ответить
зебобик, мне интересен ответ на загадку. Это не ответ.
показать весь комментарий
01.07.2021 18:11 Ответить
а тупицкиц не такой уж и тупицкий ))) почти миллион требует...(как думает...стребует?)))
показать весь комментарий
01.07.2021 17:57 Ответить
А чому б і ні платники податків все стерплять, вони б як би були на його місці так само б робили...... А так тільки залишається, бульби з носа дути та далі горба гнути на своїх кумирів тупицьких.
показать весь комментарий
01.07.2021 18:00 Ответить
"Дай миллион! Ну дай мне один миллион!"
Нью Паниковский. ))
показать весь комментарий
01.07.2021 18:02 Ответить
Так он свою з/п требует. Его отстранили незаконно и по закону, ему за все время отстранения положена компенсация.
Это было на 100% прогнозируемо и только для зе-бобиков оказалось сюрпризом! И сразу столько праведного гнева в стиле "судьи вообще охренели"...
показать весь комментарий
01.07.2021 19:06 Ответить
более того он стребует еще и моральный ущерб...он жеж что-то соображает в юриспруденции не то что эти шуты и сценаристы
показать весь комментарий
01.07.2021 19:51 Ответить
Дороги нынче так называемые судьи , не укупишь ...
показать весь комментарий
01.07.2021 17:58 Ответить
Ну вот, а вы пенсионерам возраст выхода на пенсию поднимаете. Если вы по миллиону судьям разбрасываетесь. Судьям, которые не выполняют своих обязанностей. Вот вам и деньги
показать весь комментарий
01.07.2021 18:00 Ответить
Дадут. Пенсам нет, а этому дадут - еще и пеню за просрочку платежа.
показать весь комментарий
01.07.2021 18:01 Ответить
Тупицкий подал иск против КС, требует выплатить вознаграждения судьи на сумму 900 тыс. грн - Цензор.НЕТ 2987 Тримай курва .
показать весь комментарий
01.07.2021 18:02 Ответить
Красавчик! Имеет зеледента по полной. О войне с срабсеей забываем, смотрим поединок велосипедиста с судьей на грани красных линий. Блокбастер для 26% так и не очнувшихся от бессмысленного захватывающего сюжета на всех экранах страны.
показать весь комментарий
01.07.2021 18:06 Ответить
Он не Зеленского имеет, а нас и Зеленский тоже нас, только по очереди!
Сначала Зе пописарился приняв незаконное решение, а теперь Тупицкий потребовал свое и получит это...Потом Зеленский опять начнет пиарится в стиле "посмотрите на Тупицкого как он всех поимел" я мол за вас ему отомщу и опять чего нибудь отчебучит...
показать весь комментарий
01.07.2021 19:10 Ответить
А не пора ли Тупицкому на нары ???
показать весь комментарий
01.07.2021 18:09 Ответить
ЦЕ ЗРОБИЛИ КУЧМА, ЯНУКООЩ ТА ПОРОШЕНКО.
показать весь комментарий
01.07.2021 18:13 Ответить
А Кравчук с Ющенко с боку стояли?
показать весь комментарий
01.07.2021 18:17 Ответить
На шухере.
показать весь комментарий
01.07.2021 19:07 Ответить
ти диви, а це чмо ніяк не вгамується, привикло падло на шарик жити.
а носаків під сра.ку не хоче? три рази на день, зранку в обід і на вечерю, дивись і попустить.
показать весь комментарий
01.07.2021 18:14 Ответить
Легче этого Тупицкого убить , чем прокормить!!
показать весь комментарий
01.07.2021 18:39 Ответить
Иск рассматривать только после погашения задолженности военнослужащим, потерпит.
показать весь комментарий
01.07.2021 19:06 Ответить
Коли ця паскуда вже нажерерется ? гроші не на армію ,малозабезпечених,чи,дітей сиріт ,а це падло повині утримувати українські платники податків ,чи не занадтно дорого він обходится Україні ?гори ти в пеклі.
показать весь комментарий
01.07.2021 19:09 Ответить
Чорну дірку не нагодуєш ніколи.
показать весь комментарий
02.07.2021 16:10 Ответить
а вместо денег не хочешь ли в морду??
показать весь комментарий
01.07.2021 19:15 Ответить
Миллионы пенсионеров получают пенсии ниже прожиточного минимума, что невозможно в любой демократической стране, а мордатые коррупционеры получают зарплаты как в Германии, хотя для них это карманные деньги, так как одна взятка покрывает даже такую большую годовую зарплату!
показать весь комментарий
01.07.2021 19:46 Ответить
Получается судейский беспредел, один судья стоит горой за второго судью и так по цепочке.
Тут без метода Саакашвили из этого болота не выбраться.
показать весь комментарий
01.07.2021 19:51 Ответить
Вывезите его в ДНР, на пмж.
показать весь комментарий
01.07.2021 21:13 Ответить
Отощал хряк. Вот , что значит оторвали от корыта. Хряк сразу в суд с криком " а где же я буду столоваться"?
показать весь комментарий
01.07.2021 21:39 Ответить
от это я понимаю хуцпа.
показать весь комментарий
01.07.2021 22:42 Ответить
В наших т.зв. "судах" усі - тупицькі.
Так що шанси величезні.
показать весь комментарий
02.07.2021 12:52 Ответить
 
 