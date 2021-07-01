Патрульный, препятствовавший профессиональной деятельности журналиста "Громадського" Кутепова, предстанет перед судом, - Офис Генпрокурора

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении полицейского, которого подозревают в умышленном препятствовании профессиональной деятельности журналиста "Громадського" Богдана Кутепова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, журналист ОО "Громадське телебачення" в апреле 2020 вел прямую трансляцию с митинга представителей малого и среднего бизнеса из парка "Городской сад" напротив здания Кабинета Министров Украины.

Полицейский, находясь на дежурстве по охране общественного порядка, не представившись и не разъясняя законности своих требований, приказал журналисту покинуть парк. После этого вытолкал его на тротуар парка.

Несмотря на замечание журналиста о препятствовании осуществлению законной профессиональной деятельности, правоохранитель выбил из его рук мобильный телефон, которым тот вел видеосъемку, а стабилизатор, на котором он был закреплен, переломил пополам.

Правоохранитель подозревается в умышленном препятствовании осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности (ч. 3 ст. 171 УК Украины), а также в умышленном повреждении имущества, принадлежащего журналисту (ч. 1 ст. 347-1 УК Украины).

Напомним, в апреле 2020 году журналист "Громадського" Богдан Кутепов заявил о нападении на него сотрудников Нацполиции возле Кабмина.

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