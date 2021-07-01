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обстрел (25795) ранение (3360) Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

1 воин ранен, наемники РФ 17 раз обстреляли позиции ВСУ, активно используя артиллерию и минометы, - пресс-центр ОС

1 воин ранен, наемники РФ 17 раз обстреляли позиции ВСУ, активно используя артиллерию и минометы, - пресс-центр ОС

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В направлении населенного пункта Авдеевка оккупанты совершили 8 обстрелов из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120 и 82 калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Павлополья противник вел огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Зайцево российские оккупанты обстреляли наши позиции из крупнокалиберных пулеметов. В районе Опытного враг открыл огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Талаковка оккупанты применили минометы 120 калибра.

У Широкино вооруженные формирования РФ дважды обстреляли позиции Объединенных сил из минометов 120 и 82 калибров и автоматических станковых гранатометов. В результате обстрела один военнослужащий ВСУ получил проникающие осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - средней тяжести.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы два часа интенсивно стреляли в направлении Авдеевки из 122-мм артсистем и 120-мм минометов, провоцируя ВСУ, - СЦКК

В районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российские наемники применили минометы 120 калибра.

Также, оккупанты совершили обстрел объектов гражданской инфраструктуры и частного сектора Авдеевки из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120 и 82 калибров.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".

На обстрелы российско-оккупационных войск ВСУ открывали ответный огонь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Последствия террористического обстрела гражданской инфраструктуры Авдеевки: повреждены жилые дома, один дом разрушил пожар. ФОТОрепортаж

Отмечается, что украинская сторона СЦКК, используя координационный механизм, оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.

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А должно 17 раз улететь назад . Минские договорняки ? Реально , это уже не смешно . Почти каждый день гибнет Человек .
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01.07.2021 18:33 Ответить
ахеренное перемия от зеленого подонка...
кацапо-фашисты понимают только силу!кацап пока по морде не получит!не будет уважать.
ответку со всем орудий!
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01.07.2021 18:39 Ответить
А помните, как Земразь отводила наши войска с хорошо оборудованных позиций? Что сейчас скажут его сторонники?
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01.07.2021 18:41 Ответить
Ху@ло назвал медведчука украинским (ху@лом) и осудил его арест .
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01.07.2021 18:57 Ответить
Скорейшего выздоровления и быстрого восстановления нашему воину-защитнику!
А что бы это не повторялось и для того, что бы минимизировать потери ВСУ надо просто больше убивать русских сволочей ! Воин, убей очередного русского- выполни свой священный долг!1 воїна поранено, найманці РФ 17 разів обстріляли позиції ЗСУ, активно застосовуючи артилерію і міномети, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5484
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02.07.2021 00:04 Ответить
 
 