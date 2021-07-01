1 воин ранен, наемники РФ 17 раз обстреляли позиции ВСУ, активно используя артиллерию и минометы, - пресс-центр ОС

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В направлении населенного пункта Авдеевка оккупанты совершили 8 обстрелов из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120 и 82 калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Павлополья противник вел огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Зайцево российские оккупанты обстреляли наши позиции из крупнокалиберных пулеметов. В районе Опытного враг открыл огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Талаковка оккупанты применили минометы 120 калибра.

У Широкино вооруженные формирования РФ дважды обстреляли позиции Объединенных сил из минометов 120 и 82 калибров и автоматических станковых гранатометов. В результате обстрела один военнослужащий ВСУ получил проникающие осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - средней тяжести.

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В районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российские наемники применили минометы 120 калибра.

Также, оккупанты совершили обстрел объектов гражданской инфраструктуры и частного сектора Авдеевки из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120 и 82 калибров.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".

На обстрелы российско-оккупационных войск ВСУ открывали ответный огонь.

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Отмечается, что украинская сторона СЦКК, используя координационный механизм, оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.