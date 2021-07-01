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Новости Агрессия России против Украины
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обстрел (25795) Донбасс (26950) Бутусов Юрий (4250)

Бутусов: Обострение на фронте может означать подготовку наступления на один из наших передовых опорных пунктов

Бутусов: Обострение на фронте может означать подготовку наступления на один из наших передовых опорных пунктов

Ранее оккупационные власти заявляли, что собираются "отомстить" украинцам за якобы нападение на опорный пункт 4 бригады ВС РФ.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сегодня на фронте заметное обострение обстановки - российские войска по состоянию на 17.00 совершили 17 обстрелов с помощью гаубиц, минометов, стрелкового оружия. День еще не окончен, боевые действия могут быть продолжены", - написал он.

Бутусов отметил, что за день выпущено более 40 снарядов 122 мм и более 120 снарядом 120 мм мин, ранен украинский военнослужащий.

Читайте: 1 воин ранен, наемники РФ 17 раз обстреляли позиции ВСУ, активно используя артиллерию и минометы, - пресс-центр ОС

"Увеличение обстрелов российских войск может также быть признаком подготовки локальных наступательных действий против одного из передовых украинских опорных пунктов", - считает журналист.

Он напомнил, что 11 июня на опорном пункте 4-й бригады ВС РФ на Донбассе были обнаружены застреленными пятеро наемников. Российское командование заявило, что их убили украинские военные, и пообещало "отомстить". Украинское командование это опровергает и называет причиной гибели оккупантов злоупотребление алкоголем.

Смотрите: Последствия террористического обстрела гражданской инфраструктуры Авдеевки: повреждены жилые дома, один дом разрушил пожар. ФОТОрепортаж

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Топ комментарии
+22
Та клоунам при власти Пох.
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01.07.2021 19:36
+16
Зеленым некогда, они флаги закупают да , да землю продают.
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01.07.2021 19:34
+16
Да у нас "сваты" на 1+1 каждый день . Бутусов , ты о чём ?
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01.07.2021 19:37
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Зеленым некогда, они флаги закупают да , да землю продают.
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01.07.2021 19:34 Ответить
Ви з фронту тут,в інетв,чи з дивану вам видніше?
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02.07.2021 09:29 Ответить
Iнодi з дивану виднiше
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02.07.2021 09:40 Ответить
Та клоунам при власти Пох.
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01.07.2021 19:36 Ответить
зеленский если что сбежит в Крим у него там дом
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02.07.2021 12:30 Ответить
Что и требовалось доказать. Как только головы в РФ начинают вешать про красно буро фиолетовые лини, что сегодня было, так сразу орки начинают обостряться.
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01.07.2021 19:37 Ответить
А орки в Украине это это бла недоштопаные в "офисе" начиная от уборщицы и заканчивая министрами.
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02.07.2021 15:51 Ответить
Да у нас "сваты" на 1+1 каждый день . Бутусов , ты о чём ?
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01.07.2021 19:37 Ответить
#какая_разніца?
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01.07.2021 19:47 Ответить
по хорошему, в случае обострения - разхерачить все это кодло лаптеногое и будет мир.
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01.07.2021 20:43 Ответить
Кто сейчас будет херечить? ВСУ? Уже нет. Вы думаете, что презедент Украины напрасно так хочет и орёт - дайте нату и почему мы ещё не в нате.
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01.07.2021 22:34 Ответить
Тут би зіграти по хитрому, вдати, що неготові, виманити, а потім лупанути. Але не з таким головнокомандувачем та кротами на усіх рівнях.
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01.07.2021 22:18 Ответить
Бутусов всё усложняет - как сказал презедент Украины - росияне не хотят войны. Это украинцы сами друг друга в окопах стреляют.
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01.07.2021 22:32 Ответить
Засилля сЄктантів тільки прізвища вождів міняй.Похрєн ,країна,головне вожді...убогі
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02.07.2021 09:31 Ответить
Надо давать жосткую ответу!А если ничего не делать как зелёный миротворец то это воспринимается как слабость!
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02.07.2021 09:35 Ответить
Учат вас столетиями, тысячелетиями, природа не допускает пустоты, энергии никуда не пропадают, они перетекают. Или как в спорте, если ты не забиваешь, то забивают тебе. А наши правители, "выпускники трускавецкого универа", все норовят отсидеться, надеются, что само рассосется. А может и понимают, но норовят подворовать пока можно, а там хоть трава не рости...
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02.07.2021 10:07 Ответить
Мені так подобаються такі "підлизнуті" статті на Цензор. Значицця, Бутусов написав ЩОСЬ у себе на сторінці в ФБ, а якийсь рандомний чувак з Цензора, де Бутусов головний - посилається на пост Бутусова в ФБ і пише коротеньку новину.

Якість.
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02.07.2021 10:31 Ответить
Лайно в особі президента однієї з найбільших країн Європи вчора заявило, що рускіє не хотят войни.
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02.07.2021 10:46 Ответить
Може мені хто пояснити чому не оголошували евакуацію для всіх бажаючих та просто не зрівняли з землею цю ракову пухлину разом з кацапами? Що заважало?
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02.07.2021 13:24 Ответить
 
 