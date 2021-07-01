"Олигархи - это прошлое", - Зеленский поблагодарил депутатов за голосование в первом чтении законопроекта о деолигархизации
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов за результативное голосование в первом чтении законопроекта о деолигархизации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.
"Спасибо Верховной Раде за поддержку за основу моего законопроекта # 5599 о деолигархизацию. Олигархи - это прошлое. Все они должны стать просто крупными бизнесменами. Нам нужны прозрачные экономические отношения и равные правила игры для всех", - говорится в президентском сообщении.
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+49 18c49ed2
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+38 Alexey Chernyavsky
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+37 18c49ed2
показать весь комментарий01.07.2021 20:03
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Пожалуйста, подождите...
Просто теперь будут олигархи "правильные" и "неправильные". Те, которые будут что-то оплачивать ЗЄле и те которые не будут
Каналы тоже будут "правильные" и "неправильные"
И все остальное тоже...
Зюзя превращается даже не в Яныка, а сразу в путенга
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=72105&pf35401=550120
Впрочем Зеленского это не остановит, зато даст прекрасный повод отменить этот бред в суде.
Знову у віслюка напад маячні..
Зачем эта стрельба из пушек по воробьям ??? Показуха . . .
А тем временем Коломойский в Украине не бедствует.
пчелы против меда.
просто цирк на дроти.
сцанина в очи простого нарида с брандспойта
Головка НацБанка Кирилл Шевченко окончательно стал Арбузовым, а украинская банковская система отправляется в новое ралли, которое опять закончится банкопадом - как в 2014 году.
Только теперь в эту дыру ухнут еще страховые компании и ломбарды.
Изменения настолько тектонические, что я вчера не успевал формировать позицию, по мере того как появлялись новые данные.
Вчера в отставку в полном составе ушло почти всё руководство одного из самых ключевых и больших департаментов Нацбанка - Департамента лицензирования НБУ.
Об отставке заявили почти все руководители - от начальника департамента Александра Бевза до замов некоторых управлений.
Причину отставки я процитирую - «Ми відмовляємося відступати від принципів, бо розуміємо, до яких наслідків для країни це призведе».
Подобного одновременного увольнения всего руководства по таким секторам ответственности не происходило НИКОГДА в истории Украины, аналогов нет.
Какие это будет иметь последствия - не знает пока никто, так как Департамент лицензирования - один из ключевых. Это не то, что они лицензию выдали и потом сидят курят - это департамент согласовывал менеджмент всех банков, доступ на рынок новых банков и компаний, проверял изменения в капитале и структуру акционеров, эм энд эй, оценку корпуправления и много-много чего еще.
Далее -- https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3619252.html
А.Швец
Отже, Законопроект № 5600 - прийнято.
Після пограбування державних підприємств, державного бюджету, антиковідного фонду та місцевих бюджетів - черга прийшла до всіх українців, без винятку.
1. 18% ПДФО на продаж житла вторинного ринку - здорожчає житло.
2. Запроваждення для власників та користувачів земельних ділянок сільськогосподарського призначення мінімального податкового зобов'язання з 1 га - здорожчають продукти.
3. Надання права контролюючим органам стягувати податковий борг за рахунок готівки та/або коштів з рахунків у банках боржника БЕЗ РІШЕННЯ СУДУ - бізнес втече з України, і не тільки інвестор.
Збільшення рентних ставок, зокрема, для колективного Ахметова?
Він переживе, повірте.
І знайде як компенсувати ці втрати, теж повірте - просто побачите ціни на комуналку.
Так, 90% українців поки не усвідомлюють наслідків для себе.
І тим більше не усвідомлять, що це прямий наслідок їхнього вибору.
Але економічний геноцид триватиме аж до чергового соціального колапсу.
Це буде захоплююче видовище.
В.Прозапас
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В той час, як країни Євросоюзу та США зменшують податкове навантаження на свій бізнес, «прастиє чєстниє парні із народа» - ПІДВИЩУЮТЬ податки. І якщо якісь ЗЕбіли думають, що це буде проблема лише для бізнесменів, то маю для них погану звістку. Бізнес закладе оці підвищені податки В ЦІНУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ.