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"Олигархи - это прошлое", - Зеленский поблагодарил депутатов за голосование в первом чтении законопроекта о деолигархизации

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов за результативное голосование в первом чтении законопроекта о деолигархизации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.

"Спасибо Верховной Раде за поддержку за основу моего законопроекта # 5599 о деолигархизацию. Олигархи - это прошлое. Все они должны стать просто крупными бизнесменами. Нам нужны прозрачные экономические отношения и равные правила игры для всех", - говорится в президентском сообщении.

Также читайте: Рада поддержала законопроект о деолигархизации в первом чтении (обновлено)

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Топ комментарии
+49
"Олигархи - это прошлое", - Зеленский поблагодарил депутатов за голосование в первом чтении законопроекта о деолигархизации - Цензор.НЕТ 2737
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01.07.2021 20:01
+38
А оно реально тупе!
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01.07.2021 19:54
+37
Оно -- просто кукла для шоу

"Олигархи - это прошлое", - Зеленский поблагодарил депутатов за голосование в первом чтении законопроекта о деолигархизации - Цензор.НЕТ 1431
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01.07.2021 20:03
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Гетьманцев "правильный" олигарх, зеленый и ему ничего не грозит. Он проводит линию своего хозяина Зюзи
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02.07.2021 10:20 Ответить
Олигархи не прошлое
Просто теперь будут олигархи "правильные" и "неправильные". Те, которые будут что-то оплачивать ЗЄле и те которые не будут
Каналы тоже будут "правильные" и "неправильные"
И все остальное тоже...
Зюзя превращается даже не в Яныка, а сразу в путенга
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02.07.2021 10:17 Ответить
Главное научно-экспертное управление опубликовало разгромный анализ "Проекту Закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" Номер, дата реєстрації: 5599 від 02.06.2021
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=72105&pf35401=550120
Впрочем Зеленского это не остановит, зато даст прекрасный повод отменить этот бред в суде.
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02.07.2021 10:18 Ответить
Невже Косоворотка повірив, що обдурений ним один раз нарід повірить в його тупоходовку? Чи Косоворотка Термосовна має на увазі нових олігархів, які знищать старих, наприклад себе, єрмака, шифера, черепицю,разумнікова, рюкзакова, котлету по угорські... Головне показати пальцем на інших і придумати для дурнів "заберемо все у багатих" і грабувати, красти і брехати.
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02.07.2021 10:22 Ответить
"Олігархи - це минуле", - Зеленський. ЦЕ ЗАЯВА ПОЛІТИЧНОГО КРЕТИНА .
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02.07.2021 10:44 Ответить
Будь-яке речення цього блазня вже другий рік поспіль розумними людьми сприймається як заява політичного кретина.
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04.07.2021 10:36 Ответить
его проблема: он не хочет не с кем сорится. и думает наивно, что решит полюбовно. ну типа в глаза путину посмотреть. это нить одной истории. в этом он весь.
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02.07.2021 10:44 Ответить
мене ціккавит таке питання, а коли шмарклєнскій стане минулим?
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02.07.2021 10:55 Ответить
"фантазер" тьі мєня назьівала (с)
Знову у віслюка напад маячні..
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02.07.2021 10:59 Ответить
Всего-то делов переоформить СМИ на доверенное лицо. А ещё лучше - на анонимную оффшорную фирму. И в жизни не докажет никто, что СМИ принадлежит "олигарху".
Зачем эта стрельба из пушек по воробьям ??? Показуха . . .

А тем временем Коломойский в Украине не бедствует.
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02.07.2021 11:14 Ответить
Цей закон "пук у воду", з олігархами повинен боротися антимонопольний комітет(тік там всі піпли олігархів) та НКРЕКП, котра навпаки робить все щоб олігархи не збідніли.
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02.07.2021 15:22 Ответить
Так шо, таки пабєділі корупцію і алігархів?🙄
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02.07.2021 11:22 Ответить
Так і продовжує смішити людей. Дуже цікаво, коли вже наш народ перестане сміятись і нарешті зрозуміє, що його обдурили?
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02.07.2021 11:26 Ответить
за майбутне голосовали за этот закон.
пчелы против меда.
просто цирк на дроти.
сцанина в очи простого нарида с брандспойта
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02.07.2021 11:30 Ответить
Критикам украинского народа,который не хочет быть идеальным,а быть таким каким есть,то есть разным,президенту Зеленскому и его сомнительной Зе!команде,пришельцам из внеземных цивилизаций(комментаторам с "позывными" из цифр и букв латинского алфавита ) отвечает чешский писатель,издатель и путешественник Феро Грабал-Крондак:"Да,вообще можно сказать,что советское наследие оставило на русском народе(частично ,на украинском народе) судьбоносную печать.Победа голытьбы в России(в Украине,помощь одной голытьбе другой) была настолько сокрушительной(в том числе,в прямом смысле этого слова),что после 70 лет уничтожения духовно-интеллектуального потенциала народа(систематическими убийствами,запугиваниям и изгнанием интеллигенции и духовных авторитетов,уничтожением культурного наследия и массированной идеологией) русский(украинский) народ лишился возможности возродиться и сосуществовать с Западом(может ли сосуществовать с Западом государство,в котором воры столетия Коломойский и Боголюбов,укравшие из Приватбанка 5,5 млрд.долларов,чувствуют себя в Украине в совершенной безопасности,то есть безнаказанными и непркасаемыми для правоохранительных органов?).Ему неоткуда было черпать силы,не к чему возвращаться и не за что уцепиться,кроме причудливой смеси болезненной сталинистской ностальгии, русского шовинизма(к украинцам -адептам ОПЗЖ это также относится) и ханжеского православия(некоторые украинцы,проголосовавшие за Зенского,за неимением лучшего ,по-видимому ,черпали силы,возвращались и цеплялись за сериал "Слуга народа" с карикатурным президентом Голобородько).Поколения без корней,без памяти и без морально-этического базиса-просто манкурты постиндустриальной эпохи,для которых Запад-это другая,непонятнная и враждебная вселенная.К сожалению,это относится и к огромному числу украницев,к сторонникам ОПЗЖ-точно. Для Зеленского борьба с олигархами - это продолжение сериала "Слуга народа",где он уже не выступает под псевдонимом.Какой борьбы с лоигархами можно ожидать от политического "шута горохового" и его продажной Зе!команды.?Совершенно правы те фракции в Верховной Раде,которые в Верховной Раде подняли на смех пресловутую "борьбу олигархами" недопрезидента Зеленского!
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02.07.2021 11:30 Ответить
фразу вырвали из контекста: "Олигархи это прошлое, настоящее и будущее Украины"
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02.07.2021 11:42 Ответить
Верно! Это в прошлом.....Теперь это называется - ЧЛЕНЫ наблюдательного совета 95 го квартала. Другими словами,уважаемые люди!
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02.07.2021 12:21 Ответить
Зеленський - це минуле.
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02.07.2021 12:35 Ответить
На жаль - ні. 😔
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02.07.2021 12:43 Ответить
Скоро, скоро...
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04.07.2021 10:34 Ответить
Дай Боже!
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04.07.2021 11:27 Ответить
Дебил бл.
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02.07.2021 12:44 Ответить
минуле - це Зєля Совок
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02.07.2021 13:38 Ответить
Надо сделать все чтобы еще в этом году-первом квартале следующего прошли внеочередные выборы президента и парламента. И каждый украинец должен понять, что на выборах первым, обязательным принципиальным пунктом, должно быть: "Только не Зеленский и не его партия". Должны быть и иные принципиальные пункты, но они второстепенные перед этим.
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02.07.2021 14:14 Ответить
Кроме того выборы президента должны пройти по демократическому, а не олигархическому закону. А по олигархическому закону ставленники олигархов у нас скупают места в бюллетенях через, невиданного нигде в мире размера, многомиллионный "избирательный" залог. И мы из них выбираем. Нигде в мире такого нет.
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02.07.2021 14:19 Ответить
Войны нет, олигархи исчезли ... остались только лохи ..
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02.07.2021 14:23 Ответить
Зеля пытается изолировать Порошка от участия в следующих президентских выборах.
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02.07.2021 14:42 Ответить
Зеля говорил, что идет на один срок ..
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02.07.2021 14:45 Ответить
Ну да, а еще он недавно заявил, что у него нет реальных конкурентов на следующих выборах. Думаю, что как любой Мойша, он ответит что «мол, вы меня не так поняли».
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03.07.2021 13:51 Ответить
Такого авантюриста и пройдоху можно было только придумать... и 73% населения территории тАки придумали... бедная Украина! ... этот шут её прикончит шутя. Большая беда у ворот
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02.07.2021 15:02 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3619252.html В Нацбанке сейчас настоящий апокалипсис, который коснется всех

Головка НацБанка Кирилл Шевченко окончательно стал Арбузовым, а украинская банковская система отправляется в новое ралли, которое опять закончится банкопадом - как в 2014 году.
Только теперь в эту дыру ухнут еще страховые компании и ломбарды.
Изменения настолько тектонические, что я вчера не успевал формировать позицию, по мере того как появлялись новые данные.
Вчера в отставку в полном составе ушло почти всё руководство одного из самых ключевых и больших департаментов Нацбанка - Департамента лицензирования НБУ.
Об отставке заявили почти все руководители - от начальника департамента Александра Бевза до замов некоторых управлений.
Причину отставки я процитирую - «Ми відмовляємося відступати від принципів, бо розуміємо, до яких наслідків для країни це призведе».
Подобного одновременного увольнения всего руководства по таким секторам ответственности не происходило НИКОГДА в истории Украины, аналогов нет.
Какие это будет иметь последствия - не знает пока никто, так как Департамент лицензирования - один из ключевых. Это не то, что они лицензию выдали и потом сидят курят - это департамент согласовывал менеджмент всех банков, доступ на рынок новых банков и компаний, проверял изменения в капитале и структуру акционеров, эм энд эй, оценку корпуправления и много-много чего еще.
Далее -- https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3619252.html
А.Швец
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02.07.2021 15:17 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3619529.html ЗЕлений монозброд проголосував за знищення бізнесу та підвищення цін на все. Дави їх, ЗЄля!

Отже, Законопроект № 5600 - прийнято.
Після пограбування державних підприємств, державного бюджету, антиковідного фонду та місцевих бюджетів - черга прийшла до всіх українців, без винятку.
1. 18% ПДФО на продаж житла вторинного ринку - здорожчає житло.
2. Запроваждення для власників та користувачів земельних ділянок сільськогосподарського призначення мінімального податкового зобов'язання з 1 га - здорожчають продукти.
3. Надання права контролюючим органам стягувати податковий борг за рахунок готівки та/або коштів з рахунків у банках боржника БЕЗ РІШЕННЯ СУДУ - бізнес втече з України, і не тільки інвестор.
Збільшення рентних ставок, зокрема, для колективного Ахметова?
Він переживе, повірте.
І знайде як компенсувати ці втрати, теж повірте - просто побачите ціни на комуналку.
Так, 90% українців поки не усвідомлюють наслідків для себе.
І тим більше не усвідомлять, що це прямий наслідок їхнього вибору.
Але економічний геноцид триватиме аж до чергового соціального колапсу.
Це буде захоплююче видовище.
В.Прозапас
___________________
В той час, як країни Євросоюзу та США зменшують податкове навантаження на свій бізнес, «прастиє чєстниє парні із народа» - ПІДВИЩУЮТЬ податки. І якщо якісь ЗЕбіли думають, що це буде проблема лише для бізнесменів, то маю для них погану звістку. Бізнес закладе оці підвищені податки В ЦІНУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ.
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02.07.2021 15:18 Ответить
А МЫ ПРОВЕРИМ !!! ЕСЛИ НЕТ - ТРЕТИЙ МАЙДАН !!! ЖЕСТОКИЙ, НО СПРАВЕДЛИВЫЙ !!!
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02.07.2021 16:07 Ответить
Який ти **.нутий - олігархи мають стати бізнесменами. А вони хто до того були, монополістами?
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02.07.2021 19:16 Ответить
НЕОБХОДИМО ОФИЦИАЛЬНО НАЗЫВАТЬ ОЛИГАРХОВ ЧЕРТЯМИ !)
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02.07.2021 22:52 Ответить
ЭТО ВАЖНО !!!
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02.07.2021 22:53 Ответить
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