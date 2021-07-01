"Олигархи - это прошлое", - Зеленский поблагодарил депутатов за голосование в первом чтении законопроекта о деолигархизации

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов за результативное голосование в первом чтении законопроекта о деолигархизации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.

"Спасибо Верховной Раде за поддержку за основу моего законопроекта # 5599 о деолигархизацию. Олигархи - это прошлое. Все они должны стать просто крупными бизнесменами. Нам нужны прозрачные экономические отношения и равные правила игры для всех", - говорится в президентском сообщении.

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