Парламент принял в первом чтении фундаментальные законопроекты для реформы градостроительной сферы - Чернышов
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроекты о реформе ГАСИ (№ 5655 и № 5656). Они должны обеспечить реформирование сферы градостроительства.
Об этом заявил Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов, информирует Цензор.НЕТ.
"Ключевые для реформы в сфере градостроительства законопроекты №5655 и №5656 принят в первом чтении! Приветствую решение парламента, которое приближает нас к полноценному завершения важных изменений в градостроительной отрасли. Принятие этих законов обеспечит прозрачность процедур. И мы наконец преодолеем коррупцию, которая десятки лет процветала в сфере архитектурно-строительного контроля. Также принятие законопроектив позволит максимально автоматизировать услуги в этой области ", - отметил Чернышов.
Благодаря принятию этих законопроектив состоится масштабная цифровизация процессов в области градостроительства, которая сократит до минимума личный контакт между любыми заинтересованными лицами и органами, имеющими право влиять на решения в сфере архитектурно-строительного контроля.
Теперь большинство функционала по контролю градостроительства будет диджитализовано. В то же время органы местного самоуправления получат расширенные полномочия для контроля объектов, построенных или строящихся самовольно. Также состоится комплексное реформирование системы архстройконтроля.
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Градостроительная мафия на местах загоняет застроцщиков( фирмы и частников) в коррупционные затраты. А кто не платит - тому заморожааывают проекты при помощи прокуратуры.
Особенно в Закарпатье в Свалявскои районе - людям строиться не дают , создают препоны, при этом не делают генпланов сел и городов, чтобы люди не могли законно строиться