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Парламент принял в первом чтении фундаментальные законопроекты для реформы градостроительной сферы - Чернышов

Парламент принял в первом чтении фундаментальные законопроекты для реформы градостроительной сферы - Чернышов

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроекты о реформе ГАСИ (№ 5655 и № 5656). Они должны обеспечить реформирование сферы градостроительства.

Об этом заявил Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов, информирует Цензор.НЕТ.

"Ключевые для реформы в сфере градостроительства законопроекты №5655 и №5656 принят в первом чтении! Приветствую решение парламента, которое приближает нас к полноценному завершения важных изменений в градостроительной отрасли. Принятие этих законов обеспечит прозрачность процедур. И мы наконец преодолеем коррупцию, которая десятки лет процветала в сфере архитектурно-строительного контроля. Также принятие законопроектив позволит максимально автоматизировать услуги в этой области ", - отметил Чернышов.

Благодаря принятию этих законопроектив состоится масштабная цифровизация процессов в области градостроительства, которая сократит до минимума личный контакт между любыми заинтересованными лицами и органами, имеющими право влиять на решения в сфере архитектурно-строительного контроля.

Теперь большинство функционала по контролю градостроительства будет диджитализовано. В то же время органы местного самоуправления получат расширенные полномочия для контроля объектов, построенных или строящихся самовольно. Также состоится комплексное реформирование системы архстройконтроля.

Автор: 

строительство (1997) Алексей Чернышов (150) ГАСИ (103)


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Молодець президент. Нарешті за 30 років незалежності хоть хтось почав щось робити для України.
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01.07.2021 20:30 Ответить
тебя током ударило?
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01.07.2021 21:27 Ответить
Посреди каждого населенного пункта зафигачить цирк-шапито с пианиной...
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01.07.2021 20:36 Ответить
Мене дуже напркжує словосполучення "реформа від зебілів". У кращому випадку це профанація, у гіршому - лютий треш.
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01.07.2021 20:38 Ответить
Это по этому Чернышеву журналисты провели несколько расследований, связанными с его активнейшей коррупционной деятельностью?.
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01.07.2021 20:51 Ответить
Реформа - разрешить всем достроить недострои.

Градостроительная мафия на местах загоняет застроцщиков( фирмы и частников) в коррупционные затраты. А кто не платит - тому заморожааывают проекты при помощи прокуратуры.

Особенно в Закарпатье в Свалявскои районе - людям строиться не дают , создают препоны, при этом не делают генпланов сел и городов, чтобы люди не могли законно строиться
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01.07.2021 20:51 Ответить
https://antikor.com.ua/articles/363669-aleksej_chernyshov_snogsshibateljnyj_kuljbit_sudimogo_korruptsionera_iz_gubernatorskogo_v_ministerskoe_kreslo Алексей Чернышов: сногсшибательный кульбит судимого коррупционера из кресла главы администрации области в министерское кресло
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01.07.2021 20:59 Ответить
 
 