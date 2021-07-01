Парламент принял в первом чтении фундаментальные законопроекты для реформы градостроительной сферы - Чернышов

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроекты о реформе ГАСИ (№ 5655 и № 5656). Они должны обеспечить реформирование сферы градостроительства.

Об этом заявил Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов, информирует Цензор.НЕТ.

"Ключевые для реформы в сфере градостроительства законопроекты №5655 и №5656 принят в первом чтении! Приветствую решение парламента, которое приближает нас к полноценному завершения важных изменений в градостроительной отрасли. Принятие этих законов обеспечит прозрачность процедур. И мы наконец преодолеем коррупцию, которая десятки лет процветала в сфере архитектурно-строительного контроля. Также принятие законопроектив позволит максимально автоматизировать услуги в этой области ", - отметил Чернышов.

Благодаря принятию этих законопроектив состоится масштабная цифровизация процессов в области градостроительства, которая сократит до минимума личный контакт между любыми заинтересованными лицами и органами, имеющими право влиять на решения в сфере архитектурно-строительного контроля.

Теперь большинство функционала по контролю градостроительства будет диджитализовано. В то же время органы местного самоуправления получат расширенные полномочия для контроля объектов, построенных или строящихся самовольно. Также состоится комплексное реформирование системы архстройконтроля.