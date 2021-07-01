Рада может продлить свою работу в июле на неделю, чтобы принять закон о деолигархизации, - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия не исключает, что работа парламента в рамках пятой сессии продлят на неделю для принятия в целом проекта закона об олигархах.

Об этом он рассказал в ходе общения с журналистами 1 июля после заседания Рады, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "ГОРДОН".



"Если будет необходимость, если будет очень много поправок, то будем применять специальную процедуру [рассмотрения законопроектов во втором чтении], как мы применяли по банковскому закону. Мне кажется, это будет честно и справедливо. Потому что если люди хотят просто заблокировать прохождение закона и у них нет на это голосов и они используют бюрократические средства, мы тоже будем бюрократические механизмы совершенствовать и таким образом продвигать далее этот закон", – сказал Арахамия.



Он допустил возможность внесения юридических поправок, но подчеркнул, что "концептуально менять" в тексте законопроекта ничего не будут.



"Чтобы принять в этом сезоне [законопроект об олигархах], у нас есть два варианта: первый – это продлить еще на одну неделю пленарную работу, а второй – отложить это на сентябрь. Будем консультироваться и принимать решения. Я не вижу никакой необходимости как можно скорее это делать. Можно это делать в обычном темпе", – добавил нардеп.

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