Джапарова: Закон о коренных народах - это фундамент деоккупации Крыма и сигнал свободы

Замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова считает историческим решением принятие Верховной Радой закона о коренных народах Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Twitter 1 июля.

"Верховная Рада Украины приняла закон "О коренных народах Украины", внесенный президентом как неотложный! Это историческое решение, которого крымскотатарский народ ждал десятки лет. Оно является фундаментом деоккупации Крыма и сигналом свободы тем, кто ее ценит и борется", – отметила она.

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