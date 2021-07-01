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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Джапарова: Закон о коренных народах - это фундамент деоккупации Крыма и сигнал свободы

Джапарова: Закон о коренных народах - это фундамент деоккупации Крыма и сигнал свободы

Замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова считает историческим решением принятие Верховной Радой закона о коренных народах Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Twitter 1 июля.

"Верховная Рада Украины приняла закон "О коренных народах Украины", внесенный президентом как неотложный! Это историческое решение, которого крымскотатарский народ ждал десятки лет. Оно является фундаментом деоккупации Крыма и сигналом свободы тем, кто ее ценит и борется", – отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джапарова приветствует продление Евросоюзом экономических санкций против РФ: Россия должна неуклонно выполнить Минские договоренности

Автор: 

народ (120) крымские татары (2717) Джапарова Эмине (174)


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Топ комментарии
+6
І як він допоможе вигнати москалів?
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01.07.2021 21:10
+5
Хороший закон. я хоч і в опозиції до зебілячої влади але підтримую.
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01.07.2021 21:07
+4
Брехня!
Как доказала история - только армия и оружие способны освободить захваченные земли!
Ни законы, ни др бла бла бла - ничего не вернет!
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01.07.2021 21:48
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це так у тебе в методичці написано?
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01.07.2021 23:23 Ответить
Раньше, когда я был маленьким, я просил Бога велосипед, потом понял что Бог так не работает, украл велосипед и попросил у Бога прощение
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02.07.2021 09:35 Ответить
Хороший закон. я хоч і в опозиції до зебілячої влади але підтримую.
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01.07.2021 21:07 Ответить
І як він допоможе вигнати москалів?
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01.07.2021 21:10 Ответить
Вони злякаються і втечуть.
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01.07.2021 21:27 Ответить
Зеля не займається ВСУ,обороним замовленням та зовнішньою політикою!Все інше - то не його парафія!Він ковирний тільки для себе,збагачується незаконно!.
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01.07.2021 21:21 Ответить
Історично то татари і турки теж масово вирізали українців...
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01.07.2021 21:44 Ответить
Брехня!
Как доказала история - только армия и оружие способны освободить захваченные земли!
Ни законы, ни др бла бла бла - ничего не вернет!
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01.07.2021 21:48 Ответить
В Украине проживает 140 национальностей но в закон включили только 3 из них. Да и те очень сомнительные коренные жители, эти 3 народа жили под турками, потом под империей, при этом когда были под турками являлись самыми лютыми врагами украинцев.
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01.07.2021 22:04 Ответить
Шановний пане! Корінні народи та національності це різні поянття..Якщо не зрозуміло - погугліть...
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01.07.2021 22:16 Ответить
Почти одно и тоже, татарский народ и люди татарской национальности, особых различий не вижу.
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01.07.2021 22:32 Ответить
У татар(поволжья) есть Татарстан-их коренная земля..в у Крымских татар-это Крым!!!Это разные народы и язык разный..и коренные земли тоже
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02.07.2021 10:22 Ответить
Для пана Михаил Титов..Є національність угорці - мають свою державу...є національність греки - мають свою державу, є національність євреї - мають свою державу. А корінні народи - створилися чк нарід на нашій території та не мають своєї держави ось і вся різниця...Досі не бачите?
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02.07.2021 11:05 Ответить
а урумы ещё более коренные чем некоторые...
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01.07.2021 22:30 Ответить
А кримськотатарський народ теж багатонаціональний?
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01.07.2021 22:47 Ответить
нічого подібного! Москалів з Криму можна буде вигнати тільки СИЛОЮ! Закон і москаль поняття несумісні.
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02.07.2021 05:04 Ответить
 
 