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Украина в июле получит 2 млн доз вакцины Moderna в рамках COVAX, - Ляшко
Украина ожидает 2 млн доз вакцины Moderna. Ее передут Соединенные Штаты по глобальному механизму COVAX.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на встрече с журналистами рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.
По его словам, поставка ожидается в июле.
"Мы договорились с США - они нам обещают поставить 2 млн доз вакцины. Они обратились ко мне как к министру, готов ли я принять эту вакцину по результатам переговоров министра здравоохранения и президента Владимира Зеленского во время общения с Джо Байденом. Они дают их через COVAX, через COVAX мы подписывали все документы", - сказал Ляшко.
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Или имплант маски на все лицо, чтобы не снималась?
вирус мутирует - и переболевшие будут болеть снова и снова
в развитых странах уже поднят вопрос о ревакцинации каждые полгода
прочитал? осознал твое невежество?
У нас в городской больнице и на предприятиях колят Пфайзер. Вчера мать возил на прививку, и что-то желающих было не особо много
В Киеве в свободном доступе для "черни" только Китай. Пфайзер только для "своих" + медиков, учителей и т.п. соц. работников. Даже ментов сейчас только китаем колют...
в Киеве как раз колят АстраЗенеку, Синоваек - это в Мариуполе
так что ты спалился, ботяра
Я уже дважды запись через инет отменял, после слов в трубке: "Зараз у нас тільки Коронавак".
Попросилпустую использованную ампулу для таких как вы неверующих,но они у них подотчётные и собираются в специальный контейнер,короче, не дали.
Я ХЗ что с этим народом не так? Тут за бабки не знаешь, где нормальную вакцину найти. А эти на шарабан отказываются...