Украина в июле получит 2 млн доз вакцины Moderna в рамках COVAX, - Ляшко

Украина ожидает 2 млн доз вакцины Moderna. Ее передут Соединенные Штаты по глобальному механизму COVAX.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на встрече с журналистами рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

По его словам, поставка ожидается в июле.

"Мы договорились с США - они нам обещают поставить 2 млн доз вакцины. Они обратились ко мне как к министру, готов ли я принять эту вакцину по результатам переговоров министра здравоохранения и президента Владимира Зеленского во время общения с Джо Байденом. Они дают их через COVAX, через COVAX мы подписывали все документы", - сказал Ляшко.

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