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В Польше в рамках Национальной программы вакцинации от COVID-19 проводят лотерею с денежными призами и автомобилями

В Польше в рамках Национальной программы вакцинации от COVID-19 проводят лотерею с денежными призами и автомобилями

В Польше граждане, которые полностью вакцинированные против COVID-19, могут стать участниками лотереи, в которой разыгрываются денежные призы и автомобили.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польши.

С 1 июля каждый взрослый полностью вакцинированный против COVID-19 гражданин Польши может выиграть денежные призы и автомобили в лотерее Национальной программы вакцинации. Регистрация участников продлится до 30 сентября.

Министр здравоохранения Адам Недзельский отметил, что правительство путем лотереи намерено повысить интерес граждан к вакцинации против COVID-19. "Мы должны делать все возможное для того, чтобы динамично росло число поляков, принявших вакцину. Как показывают соцопросы, число тех, кто готов сделать прививку от коронавируса составляет порядка 70 % от общего населения Польши. Первую дозу вакцины получила больше половина граждан" – отметил министр.

Каждый двухтысячный участник лотереи получит гарантированный приз в размере 500 злотых (ок. 110 евро ). Каждую неделю будут разыгрываться призы в размере 50 тыс. злотых (ок. 12 тыс. евро), а также различные вещественные призы, в частности, электроскутеры и самокаты, ваучеры на топливо. В конце лотереи будут разыгрываться автомобили.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заробитчане в Польше не спешат вакцинироваться: прививки сделали меньше 13 тыс. человек

В Польше одну дозу вакцины получили более 29 млн человек. Полную вакцинацию прошли 13 млн поляков.

Автор: 

вакцина (3815) лотерея (215) Польша (8410) прививка (191) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Це вже стає схоже на клоунаду.Кругом клоунада.
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01.07.2021 23:22
+4
Такая "классная и безопасная" вакцинация что даже лохов уже куй чем заманишь !!! пздц
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01.07.2021 23:59
+3
в нас теж лотерея: завезуть- не завезуть? яку вакцину? чи не шмурдяк?
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01.07.2021 23:30
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Це вже стає схоже на клоунаду.Кругом клоунада.
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01.07.2021 23:22 Ответить
І там лохотрон.
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01.07.2021 23:23 Ответить
В Польше в рамках Национальной программы вакцинации от COVID-19 проводят лотерею с денежными призами и автомобилями - Цензор.НЕТ 1013
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01.07.2021 23:28 Ответить
в нас теж лотерея: завезуть- не завезуть? яку вакцину? чи не шмурдяк?
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01.07.2021 23:30 Ответить
Детки, Польша - это Европа.
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01.07.2021 23:36 Ответить
Ех, нема на них квартального кловуна.
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01.07.2021 23:58 Ответить
Им бы сериал СН прокрутить бы...
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02.07.2021 00:08 Ответить
стопудово ляшко участвует...
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01.07.2021 23:46 Ответить
Такая "классная и безопасная" вакцинация что даже лохов уже куй чем заманишь !!! пздц
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01.07.2021 23:59 Ответить
głupi jak but
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02.07.2021 07:30 Ответить
 
 