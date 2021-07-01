В Польше в рамках Национальной программы вакцинации от COVID-19 проводят лотерею с денежными призами и автомобилями

В Польше граждане, которые полностью вакцинированные против COVID-19, могут стать участниками лотереи, в которой разыгрываются денежные призы и автомобили.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польши.

С 1 июля каждый взрослый полностью вакцинированный против COVID-19 гражданин Польши может выиграть денежные призы и автомобили в лотерее Национальной программы вакцинации. Регистрация участников продлится до 30 сентября.

Министр здравоохранения Адам Недзельский отметил, что правительство путем лотереи намерено повысить интерес граждан к вакцинации против COVID-19. "Мы должны делать все возможное для того, чтобы динамично росло число поляков, принявших вакцину. Как показывают соцопросы, число тех, кто готов сделать прививку от коронавируса составляет порядка 70 % от общего населения Польши. Первую дозу вакцины получила больше половина граждан" – отметил министр.

Каждый двухтысячный участник лотереи получит гарантированный приз в размере 500 злотых (ок. 110 евро ). Каждую неделю будут разыгрываться призы в размере 50 тыс. злотых (ок. 12 тыс. евро), а также различные вещественные призы, в частности, электроскутеры и самокаты, ваучеры на топливо. В конце лотереи будут разыгрываться автомобили.

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В Польше одну дозу вакцины получили более 29 млн человек. Полную вакцинацию прошли 13 млн поляков.