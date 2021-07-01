Франция поддержала Великобританию и Украину из-за инцидента с кораблем в Черном море, - глава МИД Дриан

Франция поддержала Великобританию и Украину из-за инцидента с британским эсминцем Defender в Черном море возле Крымского полуострова. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в телефонной беседе со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Как передакт Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Глава МИД Франции заявил о своей солидарности с Соединенным Королевством, вовлеченным в военно-морской инцидент с Россией в Черном море, Он подчеркнул что свою приверженность строгому соблюдению международного права.

Также Жан-Ив Ле Дриан напомнил о своей большой бдительности в отношении региональной напряженности, которая недавно возникла, в частности, в последние дни в Черном море, и его солидарность с партнерами.

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Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.

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