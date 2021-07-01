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Новости Агрессия России против Украины
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Франция поддержала Великобританию и Украину из-за инцидента с кораблем в Черном море, - глава МИД Дриан

Франция поддержала Великобританию и Украину из-за инцидента с кораблем в Черном море, - глава МИД Дриан

Франция поддержала Великобританию и Украину из-за инцидента с британским эсминцем Defender в Черном море возле Крымского полуострова. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в телефонной беседе со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Как передакт Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Глава МИД Франции заявил о своей солидарности с Соединенным Королевством, вовлеченным в военно-морской инцидент с Россией в Черном море, Он подчеркнул что свою приверженность строгому соблюдению международного права.

Также Жан-Ив Ле Дриан напомнил о своей большой бдительности в отношении региональной напряженности, которая недавно возникла, в частности, в последние дни в Черном море, и его солидарность с партнерами.

Также читайте: Глава МИД Франции Ле Дриан разъяснил Кулебе мотивы идеи Макрона о саммите с Путиным: Париж за требовательный диалог с Москвой

Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.

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Автор: 

Великобритания (4964) Франция (3507) Ле Дриан (88)


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Топ комментарии
+12
Ваши озабоченности за 7 лет уже поперек горла стоят.Ви не поддержки высказывайте,а пустите по маршруту и под керченским мостом есминцы да фрегати .
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02.07.2021 00:02
+6
Чем поддержали? Где реакция всего мира что Раися закрыла керченский пролив? Как такое понять? Или опять схавают?
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02.07.2021 00:10
+3
Новости из разряда - в следующем году мы рассчитываем запланировать разработку нового законопроекта, который скорее всего увеличит вероятность прогнозируемого улучшения макроэкономических показателей в индексах допустимости, которые подтверждают величины роста в рамках наших результатов до 2035 года
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01.07.2021 23:36
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Правила форума Совет форумчан
Новости из разряда - в следующем году мы рассчитываем запланировать разработку нового законопроекта, который скорее всего увеличит вероятность прогнозируемого улучшения макроэкономических показателей в индексах допустимости, которые подтверждают величины роста в рамках наших результатов до 2035 года
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01.07.2021 23:36 Ответить
И это позволит не только создать экономические предпосылки для улучшения аутсорсинг- климата, но и создаст дополнительные клакстеры в реальных секторах экономики тех направлений, которые слабо развивались при предыдущем правительстве.
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02.07.2021 00:15 Ответить
ну ти загнув!
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02.07.2021 00:18 Ответить
А вы бы что ответили Кулебе?
- Да, поддерживаем конечно. А кто звонит?
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01.07.2021 23:42 Ответить
Цуцик, ты недоразвитое лаптеногое
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02.07.2021 07:50 Ответить
Щось у лісі Люксембургском здохло 😀😀😜
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01.07.2021 23:47 Ответить
Чи в Булонском? Подозреваю шо там все живы бо всё это просто болтовня.
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02.07.2021 00:11 Ответить
Нееть, песенка про Люксембургский сад была. Но можно и лесом назвать 😀😀😀
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02.07.2021 00:22 Ответить
Ваши озабоченности за 7 лет уже поперек горла стоят.Ви не поддержки высказывайте,а пустите по маршруту и под керченским мостом есминцы да фрегати .
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02.07.2021 00:02 Ответить
Франція підтримала Британію і Україну через інцидент з есмінцем у Чорному морі, - очільник МЗС Дріан - Цензор.НЕТ 1087
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02.07.2021 00:17 Ответить
Ты про паРашу, которая на Украину напала и отжала территории?
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02.07.2021 06:29 Ответить
А им это зачем?
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02.07.2021 10:29 Ответить
Чем поддержали? Где реакция всего мира что Раися закрыла керченский пролив? Как такое понять? Или опять схавают?
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02.07.2021 00:10 Ответить
Где заявления нашего МИД? Терпилы все, уже никак не могу их по другому назвать
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02.07.2021 00:11 Ответить
Схавают! Нет ни одной причины ожидать иного - и путлер не ждёт.
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02.07.2021 00:13 Ответить
Где вообще инфа, что Керченский пролив закрыт?! Что творится?
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02.07.2021 00:15 Ответить
Война творится.
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02.07.2021 00:18 Ответить
Його перекривають баржОю коли потрібно.
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02.07.2021 00:19 Ответить
***** как бы закон подписал...
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02.07.2021 08:20 Ответить
Рвемо усим світом - виродків кацапів, путлера та іншу заразу з НА рф!!!
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02.07.2021 00:23 Ответить
Ле Дриан мужик!
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02.07.2021 01:23 Ответить
Французы вообще гниловатая компания.Они защищали ливийских бандитов.Но когда моряки Эрдогана выразили готовность утопить пару французов прямо на месте,если они будут мешать драке - французы поджали губки и быстренько свалили.
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02.07.2021 06:15 Ответить
Макрон и Меркель признали Крым РАБссиянским Концлагерем...,Борис Джонсон и Байден сделаю тоже самое.... Путлер не убийца,сказала фрау Риббентроп и пригласила Путлера на Саммит ЕС-Путлер.. Хмырь Мавзолейный уже готовит СТЕРХолет...
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02.07.2021 06:43 Ответить
Так и я также поддерживаю, но вот реальных действий предпринять не могу.
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02.07.2021 06:46 Ответить
Вчера Байден подписал бумагу о передаче Украине ракетных катеров несколько штук...,Борис Джонсон начал строить сразу 2 базы НАТО в Украине...,Британия друг...завтра игра Украина-Англия...наши победят 2:1...ничего личного Это всего лишь футбол...типа 95 квартал
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02.07.2021 06:50 Ответить
Не понял? Неужто направила в Черное море «Мистрали»?
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02.07.2021 07:48 Ответить
Опять пустые слова! Поддержка, - это перекрыть рашистам проливы...
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02.07.2021 07:53 Ответить
"...акже Жан-Ив Ле Дриан напомнил о своей большой бдительности в отношении региональной напряженности, которая недавно возникла, в частности, в последние дни в Черном море, и его солидарность с партнерами".

Ужо так оно осторожненько обошла острый уголок в политике, словно принцеска на балу. Так держать жабоед! Скоро Фуфло в Газпроме должность нарисует для тебя, мерзавец.
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02.07.2021 08:50 Ответить
Виталя Портников каже шо РАБссия уломала Эрдогана не продавать Украине боевые дроны Байрактары и Акинчи,Виталя шуткуе...Эрдоганыч опустил РАБссию ниже погреба строя Стамбульский канал... теперь Босфор второстепенный пролив...Путлер может Конвенцией Монтре зат подтеретьб..павианосцы НАТО зайдут в Черное море в любом количестве...Эрдоганыч,уважуха Канкретна
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02.07.2021 08:56 Ответить
Завтра Ярмоленко забьет гол и сделает голевую передачу Яремчуку...,Украина победит и выйдет в 1/2,...Шева Фартовый тренер па любасу... впрочем игрок Шева и тренер Шева,это Шедевр...а "Золотой мяч" в декабре 2004 года,тото таке...Шутка юмора... для Шевы...
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02.07.2021 09:00 Ответить
завязывай с тотализаторами)
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02.07.2021 10:59 Ответить
одни молча прошли и только потом отшутились вторые накукарекали но плавать если прий-
дётся будут нераздражая вяликуядернуорду
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02.07.2021 09:55 Ответить
Всі ці структури обсє, оон, щось там десь скзала Франція, Італія, Німеччина, ЄС чи баба Маня з сусідньої вулиці нічого не варті.
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02.07.2021 10:20 Ответить
 
 