Отказ ЕС пропускать туристов, привитых признанной ВОЗ вакциной - это нарушение международного права, - Ляшко
Минздрав, МИД и вице-премьер-министр по евроинтеграции работают над тем, чтобы украинцев, привитых CoviShield и CoronaVac, пускали в ЕС.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, отказ пропускать туристов, которые привиты вакциной, признанной ВОЗ, - это нарушение международного права. На следующей неделе министр проведет переговоры в Брюсселе по поводу признания вакцин, которые используются в Украине.
"Международное право гласит: если установлена норма, что при пересечении границы человек должен быть вакцинирован от какой-то инфекционной болезни, обязательно должна быть вакцина, признаная ВОЗ. То есть международное право гарантирует: если ВОЗ признала вакцину, то любой регулятор внутри страны не может не пускать человека, если он покажет полный курс прививок", - отметил Ляшко.
Министр напомнил, что CoviShield как продукт AstraZeneca и CoronaVac признаны ВОЗ. Вопрос в том, что европейский регулятор EMA до сих пор их не признает у себя, уточнил Ляшко.
"Насколько я знаю, EMA сейчас рассматривает их документы и анонсирует, что в ближайшее время вынесет по ним решение. Но даты не говорят. Это не значит, что вопрос не двигается с места", - объяснил глава Минздрава.
Ляшко добавил, что сейчас Украина также договаривается о признании сертификатов вакцинации со всеми странами Евросоюза.
"Каждая страна ЕС может самостоятельно договориться об взаимопризнании национальных COVID-сертификатов и необязательно с конкретным перечнем вакцин. Сейчас наш МИД работает над этим со всеми странами. Думаю, что в течение месяца ЕС откроет доступ для путешественников, которые вакцинированы этими препаратами", - сказал министр.
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Просто клоунская команда ссыт в глаза зеадептам, мол безвиза, вы лишаетесь не из-за нас, а из-за ЕС.
Хотя, про то что они завезли шмурдяк, все вменяемые люди кричали из каждого утюга с самого начала! А Зе-придурки парировали, что мол Ковишил это тоже Астразенека, только с индийского завода. А тут вдруг оказалось что не то же самое!
И удивлен вам. Вы искренне верите скуляжу слуг народа? Эти гниды давно все Пфайзером привиты по два, а кто уже и по три раза
И что интересно. Каким боком ношение масок на Рашке сказалось на рейтинге Трампа ?
== так что родной, гвоно єто ті.
Вони зробили себе разом
А тепер цікаво, кого ж вакцинують Pfizer на прикладі Вінницької області.
- працівників сфери освіти;
- медиків, які не щепились раніше;
- держслужбовців;
- "організованих колективів", кількістю не менше ніж 50 ( це вирішується в обл. адміністрації). Цікаво потім взнати, хто ті "організовані колективи"
Ну, звичайним людям - китайський шмурдяк.
https://vezha.ua/vinnychchyna-otrymala-shhe-14-tysyach-doz-vaktsyny-comirnaty-pfizer/
Это вам леденец, зефилы 😂😂😂
но министру всё равно, у него план вакцинации не выполняется.