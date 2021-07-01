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Новости Коронавирус и карантин
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Отказ ЕС пропускать туристов, привитых признанной ВОЗ вакциной - это нарушение международного права, - Ляшко

Отказ ЕС пропускать туристов, привитых признанной ВОЗ вакциной - это нарушение международного права, - Ляшко

Минздрав, МИД и вице-премьер-министр по евроинтеграции работают над тем, чтобы украинцев, привитых CoviShield и CoronaVac, пускали в ЕС.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, отказ пропускать туристов, которые привиты вакциной, признанной ВОЗ, - это нарушение международного права. На следующей неделе министр проведет переговоры в Брюсселе по поводу признания вакцин, которые используются в Украине.

"Международное право гласит: если установлена норма, что при пересечении границы человек должен быть вакцинирован от какой-то инфекционной болезни, обязательно должна быть вакцина, признаная ВОЗ. То есть международное право гарантирует: если ВОЗ признала вакцину, то любой регулятор внутри страны не может не пускать человека, если он покажет полный курс прививок", - отметил Ляшко.

Министр напомнил, что CoviShield как продукт AstraZeneca и CoronaVac признаны ВОЗ. Вопрос в том, что европейский регулятор EMA до сих пор их не признает у себя, уточнил Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз будет признавать паспорта вакцинации, проведенной в Украине, но с Израилем и США нужно договариваться отдельно, - Минздрав

"Насколько я знаю, EMA сейчас рассматривает их документы и анонсирует, что в ближайшее время вынесет по ним решение. Но даты не говорят. Это не значит, что вопрос не двигается с места", - объяснил глава Минздрава.

Ляшко добавил, что сейчас Украина также договаривается о признании сертификатов вакцинации со всеми странами Евросоюза.

"Каждая страна ЕС может самостоятельно договориться об взаимопризнании национальных COVID-сертификатов и необязательно с конкретным перечнем вакцин. Сейчас наш МИД работает над этим со всеми странами. Думаю, что в течение месяца ЕС откроет доступ для путешественников, которые вакцинированы этими препаратами", - сказал министр.

Также читайте: Семь стран ЕС разрешили въезд привитым индийской вакциной Covishield, - BBC

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Евросоюз (17124) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+32
Був безвіз, а Зеля влаштує вам безвиїзд. Зробили себе разом.
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02.07.2021 00:11
+26
Нарушение международного права это вакцинировать людей шлаком и со скоростью черепахи
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02.07.2021 00:15
+9
А знаете почему !!! Потому что вся вакцинация у вас только на бумаге !!! И там это знают !!!
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02.07.2021 00:10
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Усы Пескова торчат в заяве!
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02.07.2021 00:08 Ответить
Запреты посещения стран Европейского союза лицам привитым китайскими вакцинами CoviShield и CoronaVac базируются на отсутствии разрешения европейский регулятор EMA на применение этих вакцин на территории ЕС. Решение ВОЗ о разрешении данных вакцин для экстренного применения не имеет юридической силы в ЕС без решения ЕМА. ‎
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02.07.2021 09:27 Ответить
Спасибо, я имел ввиду, что "наши мастера спорта по борьбе с вирусом" брешут подобно соседям.
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02.07.2021 13:01 Ответить
А знаете почему !!! Потому что вся вакцинация у вас только на бумаге !!! И там это знают !!!
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02.07.2021 00:10 Ответить
ты не по адресу чучело !!! ты у кацапов спроси - че они там колют, пьют и где отдыхают !!!
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02.07.2021 00:49 Ответить
че?
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02.07.2021 00:52 Ответить
да *******..
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02.07.2021 00:55 Ответить
булошная?
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02.07.2021 09:17 Ответить
Був безвіз, а Зеля влаштує вам безвиїзд. Зробили себе разом.
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02.07.2021 00:11 Ответить
Нарушение международного права это вакцинировать людей шлаком и со скоростью черепахи
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02.07.2021 00:15 Ответить
Люди это слуги, а те которые типа паны, на самом деле холопы у зеленых "слух. "
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02.07.2021 00:28 Ответить
Начнем с того, что в международном праве, вообще отсутствуют нормы начет того впускать или не впускать вакцинированных - уже такая постановка,, это нарушение международного права! А начет того должна быть признана ВОЗ или нет тем более!!!!
Просто клоунская команда ссыт в глаза зеадептам, мол безвиза, вы лишаетесь не из-за нас, а из-за ЕС.
Хотя, про то что они завезли шмурдяк, все вменяемые люди кричали из каждого утюга с самого начала! А Зе-придурки парировали, что мол Ковишил это тоже Астразенека, только с индийского завода. А тут вдруг оказалось что не то же самое!
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02.07.2021 09:27 Ответить
так подай в суд а то ноет как сруская мрязь из за поребрика.
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02.07.2021 00:23 Ответить
Может быть. Но. ЕС это ЕС, а Украина для него всего лишь кандидат, И качать права нам не приходится.
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02.07.2021 00:26 Ответить
пока ещё не кандидат или я что то пропустил и вам есть точный список требовании после которых начинаеться обсуждение о принятие в клуб свободных людей.
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02.07.2021 00:32 Ответить
Не знаю что Вы пропустили или нет , но есть Копенгагенские критерии для начала.
И удивлен вам. Вы искренне верите скуляжу слуг народа? Эти гниды давно все Пфайзером привиты по два, а кто уже и по три раза
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02.07.2021 05:14 Ответить
Ковид выявил, что огромные деньги, которые якобы, по всему миру шли на здравоохранение, куда-то подевались. Коек, ИВЛ, масок, которые должны были быть нет, зато есть диктатура чиновников от медицины, которые по щелчку пальцев включают, выключают панику, получив власть над миром... В 2019 году около 10 миллионов человек в мире заразились туберкулёзом воздушно-капельным путем. Полтора миллиона человек умерли от этого. Носили мы маски? Изолировались? Останавливали экономику? Нет !!! А все потому, что в 2019 году левачью не нужно было избавляться от Трампа..(с)
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02.07.2021 00:27 Ответить
Не гони пургу, чтобы заразиться туберкулезом, нужно очень сильно постараться. Моя сестра проработала в тубдиспансере 20 лет, никто никакую маску не носил, подопечные с острой открытой формой, и никто не заразился. Я к ней заходил проведать, видел кровавые плевки на асфальте, облизывать их, конечно не облизывал, но и особо не паниковал. И ничего, тебя послушать, так я уже бы давно в гробу лежал. Туберкулез, как и, к примеру, СПИД, это весьма специфичные заболевания, не будет никогда такой эпидемии, как от гриппа. Вот будешь жить бомжом в подвале, подтопляемым канализацией, вот тогда то будешь кандидат номер один на заражение туберкулезом. А корона, как и тот же грипп, косит всех подряд.
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02.07.2021 02:51 Ответить
Ни одна система в здравоохранения в штатном режиме не рассчитана на эпидемии. И ни кто не знает чем накроет Землю в очередной раз. Птичьим гриппом, ковидом или еще какой-то напастью. в нормальных странах есть моб. резервы, но у нас и гос. резерв "мыши" съели.
И что интересно. Каким боком ношение масок на Рашке сказалось на рейтинге Трампа ?
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02.07.2021 05:21 Ответить
шо ви каете?
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02.07.2021 00:51 Ответить
задолбали зе-твари во власти, вначале вакцинируют украинцев ненадежными вакцинами, а потом хотят, чтобы их пускали в цивилизованные страны! сами то пфайзером укололись
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02.07.2021 00:58 Ответить
Давай Ляжко, жги. Жги вслед за Зе и Кулебой. Покажи этим из ЕС! Укажи им их место! Ты ведь главный. Покритикуй их. Поугрожай. Поучи жить и как все надо делать правильно. Зе команда похоже намекает, что долг мвф осенью оттавать не будут.
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02.07.2021 01:18 Ответить
Ну так налоги повысят к осени, коммуналку, электроэнергию подымут втрое в цене, и можно играть сцену из известного сериала с посыланием МВФ. Надо всего-то с каждого гражданина Украины, включая стариков и младенцев, собрать по 15 тыс. гривен. Вам что, денег жалко ради такого красавца преЗедента? Он вам потом ещё раз на рояле сыграет, на бис...
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02.07.2021 02:55 Ответить
Да нет, болезный, это ты должен засунуть китайское фуфло себе в задницу.
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02.07.2021 02:06 Ответить
хватит обожествлять немецкое фуфло.
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02.07.2021 02:25 Ответить
С немецким фуфлом можно поехать отдохнуть за границу, с китайским - только в Жмеринку. Так что тут обожествляй, не обожествляй, а в чужой монастырь придется ехать с его уставом.
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02.07.2021 02:57 Ответить
С китайским можно в турцию слетать, а в гомосячный монастырь едь сам.
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02.07.2021 03:30 Ответить
Был печальный опыт? В какой клинике очко зашивали?
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02.07.2021 05:03 Ответить
Та чудак с пригожинсой дурки порожняк гонит. Любимая фишка кацапских пропаганд-в про европейскую гомосятину трындеть. А у самих сталевар Дулин национальный герой
Отказ ЕС пропускать туристов, привитых признанной ВОЗ вакциной - это нарушение международного права, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8844
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02.07.2021 05:29 Ответить
не нужно судить про очко по своему узкому кругозору.
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02.07.2021 09:11 Ответить
Шизик! Тебя "спутником" уже прищепили?
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02.07.2021 05:23 Ответить
Нет,меня привили китайской.
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02.07.2021 09:12 Ответить
то удачі в Білорусі, чи куди там ще тебе можуть випустити з китайським гівном.
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02.07.2021 11:13 Ответить
Турция
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02.07.2021 15:12 Ответить
В вакцинированном Моршине за два месяца коронавирусом заболели лишь два человека: "Эксперимент по массовой вакцинации удался"
== так что родной, гвоно єто ті.
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02.07.2021 15:13 Ответить
Могли с таким же успехом "привить" Спутником или водой из батареи.
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02.07.2021 12:18 Ответить
В Москве - да.
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02.07.2021 12:58 Ответить
Ковид-диссидент? Откель на Расеи "CoronaVac"?
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02.07.2021 14:48 Ответить
При чём тут Расея?
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03.07.2021 07:11 Ответить
Що за питання? Хіба ти не мокша з Московії?
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03.07.2021 10:02 Ответить
а хіба ти нє лаптєроге з Лахти?
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03.07.2021 10:06 Ответить
О те спромігся . Але путін - *****, Якщо не згоден, ти - лайно
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03.07.2021 18:46 Ответить
Ла ЕС могут проиграть этот суд, но потом влупить визовый режим. Уже забыли, что это был за кошмар с собиранием справок, 1000 грн за каждую визу и даже поездок в Киев.
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02.07.2021 06:55 Ответить
Придется вспомнить.
Вони зробили себе разом
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02.07.2021 07:45 Ответить
Что ни министр - то придурок. И чем дальше - тем придурковатее. Но пипл хавает, зебуинам нравятся резкие чодкие пацанчики: вон как он ЕСу этому присунул. То, что европейским чиновникам на ляшка, мягко говоря, насрать - прастому нороту не сообщат.
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02.07.2021 07:01 Ответить
Покупали вместо вакцины всякий шмурдяк, чтобы получиь на нём большие откаты. Подождите ЕС ещё исследование сделает и напишет ко сколько из корупционеров взятки получил.
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02.07.2021 07:59 Ответить
Та тут саме становище ВООЗ сумнівне, якщо міністр охорони здоров'я США Алекс Азар поклав на Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) відповідальність за велику кількість жертв під час пандемії коронавируса, президент Трамп навіть припиняв фінансування цієї організації, називаючи ВООЗ - прокитайською.
А тепер цікаво, кого ж вакцинують Pfizer на прикладі Вінницької області.
- працівників сфери освіти;
- медиків, які не щепились раніше;
- держслужбовців;
- "організованих колективів", кількістю не менше ніж 50 ( це вирішується в обл. адміністрації). Цікаво потім взнати, хто ті "організовані колективи"

Ну, звичайним людям - китайський шмурдяк.
https://vezha.ua/vinnychchyna-otrymala-shhe-14-tysyach-doz-vaktsyny-comirnaty-pfizer/
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02.07.2021 08:08 Ответить
Запреты посещения стран Европейского союза лицам привитым китайскими вакцинами CoviShield и CoronaVac базируются на отсутствии разрешения европейский регулятор EMA на применение этих вакцин на территории ЕС. Решение ВОЗ о разрешении данных вакцин для экстренного применения не имеет юридической силы в ЕС без решения ЕМА. ‎
Это вам леденец, зефилы 😂😂😂
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02.07.2021 08:55 Ответить
запрет будет снят после массовой вакцинации второй дозой.
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02.07.2021 09:14 Ответить
з весни срана зелена влада обіцяє вирішити це питання, але зрозуміло, що це чергова брехня.
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02.07.2021 11:15 Ответить
Я про це посав ще рік тому, що буде приблизно так. І ось воно - сталося. У Дрогобичі сімейний лікар розповіла, що на її дільниці з 11 щеплених індійською тіпо Моденою лише одна людина почувалася нормально. Решта десять ковбасило так, як і хворих. Тому Ляшко, якому це відомо, міг би сидіти тихо і не гавкати. Але треба робити собі чи то рейтинг, чи то алібі на майбутнє, тому і заяви у нього дивні для розумних слухачів. А для зебілів - саме то.
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02.07.2021 09:12 Ответить
Вся ваша власть - паталогические лжецы и ворюги, поэтому не пускать их избирателей к себе - святая обязанность властей любой вменяемой страны. И никакое это не нарушение. Так должно быть и так и есть. И да будет так.
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02.07.2021 09:48 Ответить
в евросоюзе дураков нет. значить эти вакцины аналог спутника 5. т.е бесполезны.

но министру всё равно, у него план вакцинации не выполняется.
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02.07.2021 10:37 Ответить
Зато в европе есть любители заработать. Их интерес заключается в том, чтоб покупали именно их вакцины. Китайцы уже год как без масок ходят и на карантинах не сидят, в то время как Германия усиливает карантинные меры после вакцинации прославленным пфайзером.
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02.07.2021 15:32 Ответить
 
 