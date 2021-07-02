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Новости Агрессия России против Украины
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Россия должна прекратить поставлять системы РЭБ донецким террористам, - Украина в ОБСЕ

Россия должна прекратить поставлять системы РЭБ донецким террористам, - Украина в ОБСЕ

Россия должна прекратить поставки систем радиоэлектронной борьбы на временно оккупированные территории востока Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Твиттере Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.

"Еще один БПЛА дальнего радиуса действия потерян СММ ОБСЕ в результате глушения. Разделяем мнение СММ о важности этих БПЛА в ее работе, особенно ночью и в районах с ограничениями на передвижение. Требуем от России прекратить поставки систем радиоэлектронной борьбы на Донбасс! ", - заявил дипломат.

Как сообщалось, 29 июня Миссия ОБСЕ потеряла беспилотник через препятствия сигнала обоих модулей GPS вследствие глушения у подконтрольной правительству Украины Степановки Донецкой области, недалеко от линии соприкосновения. В Миссии заявили, что препятствия сигнала GPS могли быть созданы из любого места в радиусе десятков километров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские воины средствами РЭБ подавили вражеский БПЛА на Донбассе. За сутки - 10 нарушений режима "тишины", боевых потерь нет

Автор: 

беспилотник (3595) ОБСЕ (4877) Донбасс (26956) Цимбалюк Евгений (39)


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Топ комментарии
+12
Какие такие донецкие террористы? Сколько раз повторять, что на Донбассе рашкинские ОККУПАЦИОННЫЕ войска...
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02.07.2021 00:56
+10
Зеля таким заявлением фактически подтверждает что Рашка права, и у нас тут гражданская война, а Рашка всего лишь поставляет оружие, но в целом не при делах. Чем дальше, чем все больше убеждаюсь что Зеля не дебил, а сознательный предатель, работающий в интересах агрессора. А все эти смешные санкции на Медведчука и его посипак - всего лишь туманная завеса, призванная скрыть и удерживать российского агента у руля подольше. с целью нанесения максимального вреда
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02.07.2021 01:16
+4
и еще Литва приняло на законодательном уровне что в случае агрессии московии не вести с ними ВООБЩЕ ни каких переговоров(любых) а только воевать с кацапами !!! Если кто-то с руководства страны это сделает - то считать этих переговорщиков предателями и судить по закону военного времени...
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02.07.2021 01:08
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Правила форума Совет форумчан
Русне нужно не говорить постоянно - "Прекратите немедленно" ...это уже даже не смешно а бесит !!! Просто берите и бейте этих мокш Всем Миром и желательно ногами !!!
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02.07.2021 00:52 Ответить
Зеколлаборанты , а прекратить оккупацию Крыма , Донецка , Луганска , восстановить все разрушенное , пожизненно выплачивать всем пострадавшим и семьям погибшим ?
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02.07.2021 08:02 Ответить
пук-пук-пук зе пук-пук
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02.07.2021 00:53 Ответить
лужа уже устала от газифицирования зе...
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02.07.2021 00:54 Ответить
Какие такие донецкие террористы? Сколько раз повторять, что на Донбассе рашкинские ОККУПАЦИОННЫЕ войска...
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02.07.2021 00:56 Ответить
оккупационные войска это да, но не нужно упрощать и забывать о террористах, которые имеют гражданство Украины они же пособники и убийцы такие как и оккупант.
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02.07.2021 09:12 Ответить
Росія має припинити поставляти системи РЕБ донецьким терористам, - Україна в ОБСЄ - Цензор.НЕТ 5503
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02.07.2021 09:40 Ответить
И? Кто они там такие? Они там чем то управляют? Обыкновенные коллаборанты... Структурно подчиненные МО рашки, а значит они и есть частью этих оккупационных войск... Или вы их считаете третьей силой, которой рашка что то поставляет?)
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02.07.2021 23:16 Ответить
Позор ОБСЕ. У них бюджет - больше, чем у МО России.
Пусть используют такие беспилотники, которые невозможно заглушить.
Вон, у США RQ-4 Global Hawk летает, и хоть орки будут членом по столу стучать, а он будет летать и все данные передавать.
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02.07.2021 00:56 Ответить
Но они вроде как его не продают. Хотя може я отстал.
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02.07.2021 05:06 Ответить
він для американців збирає інформацію і вони її нікому не дають, а те осбб обсєє саме собі збирає та й толку з того, як нічого не роблять.
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02.07.2021 09:18 Ответить
Кста .. Надпись в телефонных справочниках Швеции: - "Каждый швед должен помнить, что приказ о капитуляции, от кого бы он не исходил, следует воспринимать как ложный и не подлежащий исполнению". (с)
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02.07.2021 00:58 Ответить
и еще Литва приняло на законодательном уровне что в случае агрессии московии не вести с ними ВООБЩЕ ни каких переговоров(любых) а только воевать с кацапами !!! Если кто-то с руководства страны это сделает - то считать этих переговорщиков предателями и судить по закону военного времени...
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02.07.2021 01:08 Ответить
"системы РЭБ - выгодны порошенко"
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02.07.2021 01:00 Ответить
гелю зеть ?
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02.07.2021 01:39 Ответить
Рано.
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02.07.2021 08:15 Ответить
Завтра у Машки Захаровой оргазм на сцене случицца 😁😁😁😁😁😁😁
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02.07.2021 01:00 Ответить
Зеля таким заявлением фактически подтверждает что Рашка права, и у нас тут гражданская война, а Рашка всего лишь поставляет оружие, но в целом не при делах. Чем дальше, чем все больше убеждаюсь что Зеля не дебил, а сознательный предатель, работающий в интересах агрессора. А все эти смешные санкции на Медведчука и его посипак - всего лишь туманная завеса, призванная скрыть и удерживать российского агента у руля подольше. с целью нанесения максимального вреда
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02.07.2021 01:16 Ответить
Тоесть РЭБ нельзя, а танки, грады и тонны боеприпасов - можно?
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02.07.2021 01:30 Ответить
Путлер запретил Зеленскому и Шевченко и сборной Украине побеждать Англию завтра в Риме... Братская для РАБссии Британия должна играть в финале...
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02.07.2021 05:18 Ответить
Сборная рашки уже вылетела с нынешнего чемпионата по футболу. Но она еще может поучаствовать в чемпионате по рукоблудию, там есть сильные игроки
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02.07.2021 07:44 Ответить
Они продаются в военторге.
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02.07.2021 07:46 Ответить
ПО МИНССКИМ СОГЛАШЕНИЯМ рф - - НЕ СТОРОНА КОНФЛИКТА !!,,
,
..ВЫ хотите сказать , что рф - ВРЕТ ??,,
. И подписывала заведомо лживые соглашения ??..
.
Да такого не можэт быть !
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02.07.2021 09:50 Ответить
 
 