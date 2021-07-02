Россия должна прекратить поставлять системы РЭБ донецким террористам, - Украина в ОБСЕ

Россия должна прекратить поставки систем радиоэлектронной борьбы на временно оккупированные территории востока Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Твиттере Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.

"Еще один БПЛА дальнего радиуса действия потерян СММ ОБСЕ в результате глушения. Разделяем мнение СММ о важности этих БПЛА в ее работе, особенно ночью и в районах с ограничениями на передвижение. Требуем от России прекратить поставки систем радиоэлектронной борьбы на Донбасс! ", - заявил дипломат.

Как сообщалось, 29 июня Миссия ОБСЕ потеряла беспилотник через препятствия сигнала обоих модулей GPS вследствие глушения у подконтрольной правительству Украины Степановки Донецкой области, недалеко от линии соприкосновения. В Миссии заявили, что препятствия сигнала GPS могли быть созданы из любого места в радиусе десятков километров.

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