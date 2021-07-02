Россия должна прекратить поставлять системы РЭБ донецким террористам, - Украина в ОБСЕ
Россия должна прекратить поставки систем радиоэлектронной борьбы на временно оккупированные территории востока Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Твиттере Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.
"Еще один БПЛА дальнего радиуса действия потерян СММ ОБСЕ в результате глушения. Разделяем мнение СММ о важности этих БПЛА в ее работе, особенно ночью и в районах с ограничениями на передвижение. Требуем от России прекратить поставки систем радиоэлектронной борьбы на Донбасс! ", - заявил дипломат.
Как сообщалось, 29 июня Миссия ОБСЕ потеряла беспилотник через препятствия сигнала обоих модулей GPS вследствие глушения у подконтрольной правительству Украины Степановки Донецкой области, недалеко от линии соприкосновения. В Миссии заявили, что препятствия сигнала GPS могли быть созданы из любого места в радиусе десятков километров.
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Пусть используют такие беспилотники, которые невозможно заглушить.
Вон, у США RQ-4 Global Hawk летает, и хоть орки будут членом по столу стучать, а он будет летать и все данные передавать.
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..ВЫ хотите сказать , что рф - ВРЕТ ??,,
. И подписывала заведомо лживые соглашения ??..
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Да такого не можэт быть !