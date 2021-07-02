Для контроля качества медицинских услуг может быть создан специальный государственный орган, - Ляшко
Для контроля качества оказания медицинских услуг клиник, которые получают бюджетное финансирование, может быть создан специальный госорган.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Стоит вопрос по качеству медуcлуг. Рассматривается вопрос создания госслужбы по качеству медусулг", - сказал он журналистам в четверг вечером.
Ляшко отметил, что Национальная служба здоровья Украины, которая является единым плательщиком и национальным страховщиком, не может выполнять функции по контролю качества медуслуг, в частности, в медицинских вопросах и вопросах назначений.
"У НСЗУ нет полномочий проверять качество медуслуг, потому, что выйдет конфликт интересов. НСЗУ может, проверит, например, наличие задекларированного оборудования, но в вопросах назначения лекарств или ведения пациентов НСЗУ не может проверять", - сказал он.
Ляшко отметил, что в настоящее время вопроса качества оказания медуслуг решаются при помощи клинико-экспертные комиссии, которые созданы при департаментах здравоохранения, но к работе которых "большое количество замечаний".
"Когда мы говорим о том, что НСЗУ будет и оплачивать, и проверять качество, то может возникнуть конфликт интересов", - сказал он.
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Баба, на то й баба, що дура!
Щоб отримати посаду
не наш
Создаем комиссию, которая будет контролировать нянечку Машу, которая выносит полные горшки.
- Спасибо дяде Соросу за наше успешное детство!
- Да здравствует альцгеймер наших пам, мам и дедушек, который открыл нам доступ к буфету с вареньем!
Заболевших - ****
Полностью выздоровели - ****
Залеченных - ***
% полностью выздоровевших и будет оценкой качества.
П А Р А З И Т Ы - вы и ваши "органы".
Потом спрашивают откуда берётся антисемитизм - из вашей хуцпы.