Для контроля качества медицинских услуг может быть создан специальный государственный орган, - Ляшко

Для контроля качества оказания медицинских услуг клиник, которые получают бюджетное финансирование, может быть создан специальный госорган.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Стоит вопрос по качеству медуcлуг. Рассматривается вопрос создания госслужбы по качеству медусулг", - сказал он журналистам в четверг вечером.

Ляшко отметил, что Национальная служба здоровья Украины, которая является единым плательщиком и национальным страховщиком, не может выполнять функции по контролю качества медуслуг, в частности, в медицинских вопросах и вопросах назначений.

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"У НСЗУ нет полномочий проверять качество медуслуг, потому, что выйдет конфликт интересов. НСЗУ может, проверит, например, наличие задекларированного оборудования, но в вопросах назначения лекарств или ведения пациентов НСЗУ не может проверять", - сказал он.

Ляшко отметил, что в настоящее время вопроса качества оказания медуслуг решаются при помощи клинико-экспертные комиссии, которые созданы при департаментах здравоохранения, но к работе которых "большое количество замечаний".

"Когда мы говорим о том, что НСЗУ будет и оплачивать, и проверять качество, то может возникнуть конфликт интересов", - сказал он.

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