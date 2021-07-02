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Для контроля качества медицинских услуг может быть создан специальный государственный орган, - Ляшко

Для контроля качества медицинских услуг может быть создан специальный государственный орган, - Ляшко

Для контроля качества оказания медицинских услуг клиник, которые получают бюджетное финансирование, может быть создан специальный госорган.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Стоит вопрос по качеству медуcлуг. Рассматривается вопрос создания госслужбы по качеству медусулг", - сказал он журналистам в четверг вечером.

Ляшко отметил, что Национальная служба здоровья Украины, которая является единым плательщиком и национальным страховщиком, не может выполнять функции по контролю качества медуслуг, в частности, в медицинских вопросах и вопросах назначений.

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"У НСЗУ нет полномочий проверять качество медуслуг, потому, что выйдет конфликт интересов. НСЗУ может, проверит, например, наличие задекларированного оборудования, но в вопросах назначения лекарств или ведения пациентов НСЗУ не может проверять", - сказал он.

Ляшко отметил, что в настоящее время вопроса качества оказания медуслуг решаются при помощи клинико-экспертные комиссии, которые созданы при департаментах здравоохранения, но к работе которых "большое количество замечаний".

"Когда мы говорим о том, что НСЗУ будет и оплачивать, и проверять качество, то может возникнуть конфликт интересов", - сказал он.

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Автор: 

качество (68) медицина (2520) Ляшко Виктор (1364)


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Топ комментарии
+9
А что собственно будет проверять этот новый контролирующий орган от медицины !? Проверять то чего Нет !!!! Услуг как не было так и нет - только в платных клиниках есть !! Или нужно своих дружков, родственников в денежные места пристроить пока ты при власти !?
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02.07.2021 01:39
+7
Еще не все квартальшики и их родычи трудоустроены?
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02.07.2021 05:06
+6
Еще больше дармоедов, еще меньше врачей, ну а чего, когда президент здоровье нации видит в спортивных площадках для пенсионеров.
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02.07.2021 01:47
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Правила форума Совет форумчан
А что собственно будет проверять этот новый контролирующий орган от медицины !? Проверять то чего Нет !!!! Услуг как не было так и нет - только в платных клиниках есть !! Или нужно своих дружков, родственников в денежные места пристроить пока ты при власти !?
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02.07.2021 01:39 Ответить
создают бригаду , которые будут мешать работать оставшимся врачам, чтоб те скорее уехали за кордон
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02.07.2021 05:33 Ответить
що Аліса, обрала Зе!леного ідіота, а тепер жуй, щоб тобі повилазило...
Баба, на то й баба, що дура!
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02.07.2021 09:05 Ответить
Еще больше дармоедов, еще меньше врачей, ну а чего, когда президент здоровье нации видит в спортивных площадках для пенсионеров.
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02.07.2021 01:47 Ответить
Ляжко: в новую госслужбу должы войти наблюдатели из иностранных структур для контроля качествва и координации служб. Основной деятельностью будет закупка просроченых медикаментов и налаживания процесса отмывания денег со стороны западных партнеров.
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02.07.2021 02:08 Ответить
Сколько посада стоит?
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02.07.2021 02:14 Ответить
Ляшко таким образом рабочие места создает. А шмыгаль потом рапортует о достижениях.
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02.07.2021 04:51 Ответить
Еще не все квартальшики и их родычи трудоустроены?
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02.07.2021 05:06 Ответить
может быть, а может и не быть
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02.07.2021 06:16 Ответить
...просто - КАЗЛИ
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02.07.2021 06:56 Ответить
правильно - КАЦАПИ
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02.07.2021 07:03 Ответить
пропоную переслухати Подерев'янського
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02.07.2021 07:09 Ответить
Затихло, чмо, під враженням банківських пакунків. Небачене бабло повалило...
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02.07.2021 06:46 Ответить
Кому і скільки занести?

Щоб отримати посаду
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02.07.2021 06:54 Ответить
біржові коливання та розбір ризиків, покласти на тричі розстріляного, покійного брата дЄрмака (шпілі-вілі, самого Зе!імператора віслюковського).
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02.07.2021 09:16 Ответить
Нові літса, посади, зарплати, кібінети та інші пОртфелі.
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02.07.2021 07:10 Ответить
Больше органов! красивых и разных.
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02.07.2021 07:14 Ответить
маякОВСКИЙ
не наш
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02.07.2021 07:33 Ответить
при СССР была передача: "Больше товаров.красивых и разных" то я компилирую.
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02.07.2021 08:03 Ответить
Детский сад пришел к власти!
Создаем комиссию, которая будет контролировать нянечку Машу, которая выносит полные горшки.
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02.07.2021 07:35 Ответить
Контроль в квадрате, в кубе или в какой степени?
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02.07.2021 07:38 Ответить
Обращение политбюро детсада Украина в честь Дня Победы Инстаграмма над Здравым Смыслом:
- Спасибо дяде Соросу за наше успешное детство!
- Да здравствует альцгеймер наших пам, мам и дедушек, который открыл нам доступ к буфету с вареньем!
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02.07.2021 07:42 Ответить
Да вроде уже всех мажоров на хлебные должности пристроили! И чей же это отпрыск?
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02.07.2021 07:44 Ответить
Лысый из квартала третий год уже без хлебной должности мается...пора бы уже пристроить...
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02.07.2021 07:48 Ответить
Правильно,Но одного мало.Нада создать над контролируещим органом Особо контролирующий орган! А родственников знакомых мнооого.Органов будет целая "куча".
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02.07.2021 07:56 Ответить
Предлагаю метод оценки:
Заболевших - ****
Полностью выздоровели - ****
Залеченных - ***
% полностью выздоровевших и будет оценкой качества.
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02.07.2021 08:59 Ответить
Це напів міра... Пропоную створити одразу ДЕРЖАВНИЙ орган, що перевірятиме створений: " Для контролю якості медичних послуг спеціальний державний орган з Ляшком..." Побільше Ляшків у держ.органах, така продажна хвамілія, що сосасти не пересосати...
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02.07.2021 09:11 Ответить
Ещё один орган! Может сразу 2 создать?
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02.07.2021 09:19 Ответить
Вы насоздавали "органов", эти "органы" жрут наши деньги и имитируют "работу".
П А Р А З И Т Ы - вы и ваши "органы".
Потом спрашивают откуда берётся антисемитизм - из вашей хуцпы.
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02.07.2021 09:33 Ответить
Послухаєш Ляшка, так і хочеться порівняти його з половим органом. От такий орган воно здатне створити, на щось важливіше він розумово не здатний.
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02.07.2021 10:48 Ответить
Вони живуть спинним мозком.
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02.07.2021 12:29 Ответить
Ляшко!!! Что, опять контроль над контролем!!Мы уже проходили это при коммунистах- фашистах!! только это тогда называлось "Народный контроль"! Который ни хрена ни делал , а кошмарил тех руководителей , кто не соглашался с мнением Первого секретаря райкома КПСС"".. Хватит раздувать штаты и тратить народные деньги!! У тебя в штатах МОЗ столько бездельников , что хватит в Польше бесплатно клубнику собирать! Не можешь заставить работать своих подчинённых -бездельников , сам за них работай или уходи!! Незаменимых нет!! Степанов тоже думал , что он незаменимый!! И где сегодня этот брехло и ворюга??
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02.07.2021 13:31 Ответить
А нах нам тогда ты и минздрав?
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05.07.2021 12:39 Ответить
 
 