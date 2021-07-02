Мутации коронавируса значительно ускорились. Только за последние 3 месяца появилось 20 разновидностей, - эпидемиолог Виноград

За последние три месяца в геноме коронавируса возникло 20 мутаций, тогда как ранее появлялся один штамм в течение месяца.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщила эпидемиолог и эксперт ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Наталья Виноград.

"Если раньше, в первый год пандемии, в течение месяца возникала одна мутация, то сейчас за последние три месяца появилось 20 мутаций, и это вызывает обеспокоенность", - рассказала Виноград.

По ее словам, со временем вирус должен ослабить свои патогенные свойства, как это произошло с натуральной оспой или легочной чумой. Но пока что происходит становление пандемического варианта.

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"Этот процесс проходит по определенной кривой. Сначала вирус агрессивен, набирает потенциал, накапливает себя до определенной биомассы, далее закрепляется и только потом происходит спад патогенных свойств. Впрочем, об этом еще рано говорить", - добавила эксперт.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки выявлено 705 случаев заражения коронавирусом, а всего - 2235801.

С начала кампании вакцинации проведены 2 676 654 прививки, получили две дозы 710 996 человек.