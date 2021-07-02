Мутации коронавируса значительно ускорились. Только за последние 3 месяца появилось 20 разновидностей, - эпидемиолог Виноград
За последние три месяца в геноме коронавируса возникло 20 мутаций, тогда как ранее появлялся один штамм в течение месяца.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщила эпидемиолог и эксперт ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Наталья Виноград.
"Если раньше, в первый год пандемии, в течение месяца возникала одна мутация, то сейчас за последние три месяца появилось 20 мутаций, и это вызывает обеспокоенность", - рассказала Виноград.
По ее словам, со временем вирус должен ослабить свои патогенные свойства, как это произошло с натуральной оспой или легочной чумой. Но пока что происходит становление пандемического варианта.
"Этот процесс проходит по определенной кривой. Сначала вирус агрессивен, набирает потенциал, накапливает себя до определенной биомассы, далее закрепляется и только потом происходит спад патогенных свойств. Впрочем, об этом еще рано говорить", - добавила эксперт.
Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки выявлено 705 случаев заражения коронавирусом, а всего - 2235801.
С начала кампании вакцинации проведены 2 676 654 прививки, получили две дозы 710 996 человек.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тю...)))
Но в настоящее время у человечества горе от ума, все развитые страны штампуют свои варианты вакцин, а это и есть новые штаммы ковида, которые еще и пересекаются между собой... Так что скоро их будет 1000
20 штамів помножити на 2 прививки = 40 уколів. Жопа буде як решето.
===============
Як це все трагічно. Типу "медики-експерти" які будь моя воля не отримали би не те що диплома медвузу, а і просто не здали би екзамену з біології після середньої школи. Куди ти котишся, Україна?
Источник: https://censor.net/ru/n3274656