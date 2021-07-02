Водитель автомобиля Nissan сбил троих человек на пешеходном переходе на Одесчине: погибли женщина с ребенком. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером 1 июля на трассе Одесса-Рени в Белгород-Днестровском районе Одесской области произошло смертельное ДТП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Белгород-Днестровский районный отдел полиции

Сообщается, что 33-летний водитель автомобиля Nissan сбил троих человек. Погибли женщина и мальчик, еще одна пострадавшая доставлена в больницу.

Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства произошедшего и личности потерпевших. Решается вопрос о ее правовую квалификацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три человека погибли, еще два госпитализированы в результате лобового столкновения двух автомобилей на Николаевщине. ФОТОрепортаж

Как пишет Telegram-канал Бессарабия.Инфо, авария произошла на пешеходном переходе.





Фото: сайт полиции