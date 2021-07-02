Водитель автомобиля Nissan сбил троих человек на пешеходном переходе на Одесчине: погибли женщина с ребенком. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Вечером 1 июля на трассе Одесса-Рени в Белгород-Днестровском районе Одесской области произошло смертельное ДТП.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Белгород-Днестровский районный отдел полиции
Сообщается, что 33-летний водитель автомобиля Nissan сбил троих человек. Погибли женщина и мальчик, еще одна пострадавшая доставлена в больницу.
Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства произошедшего и личности потерпевших. Решается вопрос о ее правовую квалификацию.
Как пишет Telegram-канал Бессарабия.Инфо, авария произошла на пешеходном переходе.
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И тут варианты профилактики следующие: регулярные остановки тс с целью проверки на пьянку (что-тотмне подсказывает, что вы первый начнете тут возмущаться "почему простого водителя трогают, пусть бандитов ловят"). Возвращение ТО "опять Аваков, сволочь, с простого водителя деньги будет грести". Письма счастья "сволочь, Аваков, а если не я за рулем".
Ну, как, есть что возразить?
Вы за продолжение этой анархической вакханалии? На которую кое-кто смотрит из французских вертолетов.
Кстати, в Израиле тоже многие летаю будь здоров...
Пьяных стоящих на краю дороги(где нет обочины) вне населенного встречали? Пешеходные переходы наземные на скоростных трассах Аваков строит или международные трассы через населенные пункты он строит? Где ограждение дорог, нормальное освещение(повсеместное опасных участков), подземные и надземные переходы?
Виноваты все. Шли втроем и никто не видел машины???
"В темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы, которые двигаются по проезжей части или обочине, должны использовать светоотражающие элементы (ленту, наклейку, жилет и т.п.) или быть в одежде, которая имеет светоотражающие элементы. Это указано в п.4.4 ПДД Украины".
Вот так выглядит пешеходный переход у финов. В каждом меле городе. Где скорость движения от 40 до 50 км/ч
Так на трассе или на пешеходном переходе?
2. какой переход на трассе БЕЗ СВЕТОФОРА? Как там ночью можно что то увидеть?
я не оправдываю сбившего, но выглядит все это идиотски. Такого в мире больше нет, думаю
На этом перекрестке часто случаются смертельные аварии... Если ехать со стороны Рени-Измаила на большой скорости, водитель не увидит перекрестка, а ночью то вообще... Еще и переход нарисовали...
Если авто летело со стороны Измаила, то тут все понятно, если со стороны Одессы, то людей мог бы и увидеть...