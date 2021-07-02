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Новости ДТП
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Водитель автомобиля Nissan сбил троих человек на пешеходном переходе на Одесчине: погибли женщина с ребенком. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером 1 июля на трассе Одесса-Рени в Белгород-Днестровском районе Одесской области произошло смертельное ДТП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Белгород-Днестровский районный отдел полиции

Сообщается, что 33-летний водитель автомобиля Nissan сбил троих человек. Погибли женщина и мальчик, еще одна пострадавшая доставлена в больницу.

Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства произошедшего и личности потерпевших. Решается вопрос о ее правовую квалификацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три человека погибли, еще два госпитализированы в результате лобового столкновения двух автомобилей на Николаевщине. ФОТОрепортаж

Как пишет Telegram-канал Бессарабия.Инфо, авария произошла на пешеходном переходе.

Водитель автомобиля Nissan сбил троих человек на пешеходном переходе на Одесчине: погибли женщина с ребенком 01
Водитель автомобиля Nissan сбил троих человек на пешеходном переходе на Одесчине: погибли женщина с ребенком 02
Фото: сайт полиции

ДТП (7673) Одесская область (3571) Нацполиция (16468)


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Топ комментарии
+16
Коли переходиш дорогу на зебрі з кувалдою та ломом на плечі, машини зупиняються аж бігом. З власного досвіду.
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02.07.2021 07:36
+14
Жуть! Зато у Авакова будут евровертолеты и катера, на хер никому не нужные на сотни млн. дол. На дорогах же -НИКАКОГО КОНТРОЛЯ ( в т.ч. скорости)! ВООБЩЕ! Такого даже в Южном Судане нет!
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02.07.2021 07:35
+9
Доки буде тупе правило що водій повинен пропускати пішохода, особливо на трасах, то смерті будуть постійно.
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02.07.2021 07:49
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Жуть! Зато у Авакова будут евровертолеты и катера, на хер никому не нужные на сотни млн. дол. На дорогах же -НИКАКОГО КОНТРОЛЯ ( в т.ч. скорости)! ВООБЩЕ! Такого даже в Южном Судане нет!
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02.07.2021 07:35 Ответить
У Арсенборисыча ко всему коммерческий подход: только повышение штрафов, он ведь бизнесмен от МВД.
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02.07.2021 07:46 Ответить
А как расцвел парковочно-эвакуаторный бизнес! Это, правда, - не к Авакову...
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02.07.2021 07:51 Ответить
Освещение там должно быть, просто столб с лампочкой.
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02.07.2021 08:10 Ответить
При чем здесь Аваков? Во-первых, не установлены до конца обстоятельства трагедии. То ли причина - пьянка, то ли неисправность авто, то ли превышение скорости...
И тут варианты профилактики следующие: регулярные остановки тс с целью проверки на пьянку (что-тотмне подсказывает, что вы первый начнете тут возмущаться "почему простого водителя трогают, пусть бандитов ловят"). Возвращение ТО "опять Аваков, сволочь, с простого водителя деньги будет грести". Письма счастья "сволочь, Аваков, а если не я за рулем".
Ну, как, есть что возразить?
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02.07.2021 08:26 Ответить
Что за дичь вы тут написали? Вы из нацполиции? Или абы потрындеть? А против жесточайших мер против пьянки за рулем и за контроль на дорогах, в том числе обязательно (!) скорости могут выступать только идиоты и бычье конченное! И лучше письма счастья, чем тысячи трупов невинных людей на дорогах. И детей, которым бы еще жить и жить...
Вы за продолжение этой анархической вакханалии? На которую кое-кто смотрит из французских вертолетов.
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02.07.2021 08:56 Ответить
Просто очень хорошо знаю, как наши граждане реагируют на видео, где полицейский останавливает авто. Что касается меня, то я сторонник израильского метода, когда камеры скорости могут быть в любом месте, когда полицейский с радаром может сидеть в гражданской машине, когда выставляются полицейские посты после каждого большого концерта, которые тормозят и проверют всех, кто за рулем. Но украинцы такого не захотят, им милее анархия.
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02.07.2021 09:14 Ответить
Бред! Против контроля (хоть какого-нибудь уже) могут быть только жлобы недоношенные!
Кстати, в Израиле тоже многие летаю будь здоров...
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02.07.2021 09:24 Ответить
В Израиле? На скоростных трассах разве что. В пределах допустимого ПДД. Потому что там на каждом столбе может быть закреплена камера контроля скорости. Их каждый день цепляют в новом месте и никаких знаков, о том, что зона действия камеры нет. Можешь, конечно, летать. Если есть желание пополнить бюджет штрафом. Не знаю, может, на територии Палестинской автономии и можно летать, но именно в Израиле - это очень быстро приведет к реакции государства.
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02.07.2021 09:50 Ответить
У вас хоть машина есть, вы ездили по нашим дорогам?
Пьяных стоящих на краю дороги(где нет обочины) вне населенного встречали? Пешеходные переходы наземные на скоростных трассах Аваков строит или международные трассы через населенные пункты он строит? Где ограждение дорог, нормальное освещение(повсеместное опасных участков), подземные и надземные переходы?
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02.07.2021 09:38 Ответить
Есть и не одна и ездил до фигища и до Авакова и после. Такой анархии, т.е. ПОЛНОГО (!!!) отсутствия контроля не было НИКОГДА! Раньше помню "моргали" друг другу, предупреждая о ГАИшниках. Сейчас этого нет, отсутствует необходимость...
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02.07.2021 18:17 Ответить
Коли переходиш дорогу на зебрі з кувалдою та ломом на плечі, машини зупиняються аж бігом. З власного досвіду.
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02.07.2021 07:36 Ответить
Металлолом собираешь?
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02.07.2021 07:37 Ответить
попробуй с АК на перевес или с каким то ГПР ...- ефективней будет ....- тормозить будут за 100 метров
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02.07.2021 10:49 Ответить
наперевес
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02.07.2021 12:55 Ответить
Светло как днем. А светофор наверно не работал... (...)
Виноваты все. Шли втроем и никто не видел машины???
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02.07.2021 07:42 Ответить
Здравствуйте! Я дочь женщины, которую сбили 1.07.21 . Машина ехала на бешеной скорости!!!!!
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30.12.2024 10:33 Ответить
Доки буде тупе правило що водій повинен пропускати пішохода, особливо на трасах, то смерті будуть постійно.
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02.07.2021 07:49 Ответить
Желаю тебе и твоим родным оказаться в качестве пешеходов на переходе.Водій автомобіля Nissan збив трьох людей на пішохідному переході на Одещині: загинули жінка з дитиною - Цензор.НЕТ 1273
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02.07.2021 08:23 Ответить
Купи машину і взнаєш що машина проїдить метрів 20 за секунду, і як з зупинки, яка напроти переходу, винирює пішохід і пре не дивлячись по сторонам. А що, він же головний тут і всі повинні його пропускати. Треба щоб і на залізниці поїзди пропускали автомобілі, ото безпека буде. А щодо мене то я почекаю коли автомобілі проїдуть і перейду.
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02.07.2021 08:55 Ответить
Буває і більше 20, дивлячись як ганяти. Перше авто придбав ще у 80 році, останнє у 2014. Між ними було ще 4 автівки. До речі, купував тільки нові, крім останньої.
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02.07.2021 16:19 Ответить
да ты вообще молодец, держи в курсе
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02.07.2021 16:57 Ответить
Зато очень удобно: вывалилось бухое тело ночью где попало без освещения - а виноват водитель.
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02.07.2021 09:11 Ответить
Это женщина с ребенком-бухое тело? Думай что говоришь, хотя бы говоря о погибших.
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02.07.2021 09:49 Ответить
Это недоразумение под каждой новостью про сбитых пешеходов злорадствует.
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02.07.2021 11:40 Ответить
Тупійше правило--не пропускати пішохода. Тому і тисяч смертей.
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02.07.2021 09:46 Ответить
Так в правилах як раз і водій пропускає пішохода. "Тому і тисяча смертей".
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02.07.2021 09:53 Ответить
Пешеходы должны использовать светоотражающие элементы в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.
"В темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы, которые двигаются по проезжей части или обочине, должны использовать светоотражающие элементы (ленту, наклейку, жилет и т.п.) или быть в одежде, которая имеет светоотражающие элементы. Это указано в п.4.4 ПДД Украины".
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02.07.2021 08:17 Ответить
А також переконавшись що автомобілів нема, або вони зупинились.
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02.07.2021 09:55 Ответить
судья это по внимание и брать не будет ибо и сам не знает, что такое есть в ПДД
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02.07.2021 16:55 Ответить
Какой нахер пешеходный переход может быть на скоростной трассе. Я такое видел только в Украине. Он должен быть либо надземный либо подземный. Гандоны экономят на элементарной безопасности. Если украсть нечего то и делать этого не нужно.
Вот так выглядит пешеходный переход у финов. В каждом меле городе. Где скорость движения от 40 до 50 км/ч
Водій автомобіля Nissan збив трьох людей на пішохідному переході на Одещині: загинули жінка з дитиною - Цензор.НЕТ 8849
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02.07.2021 08:17 Ответить
Ага и на фото кандидат на премию дарвина....водила не успеет среагировать на вылетающий велик
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02.07.2021 08:35 Ответить
Все заметили шикарно оборудованный пешеходный переход?
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02.07.2021 08:21 Ответить
Откуда цензор взял информацию про пешеходный переход? В сообщении МВД на которое ссылается издательство ни слова про него, зачем врать?
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02.07.2021 08:24 Ответить
Водій автомобіля Nissan збив трьох людей на пішохідному переході на Одещині: загинули жінка з дитиною - Цензор.НЕТ 3006
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02.07.2021 08:26 Ответить
На фото действительно увидел переход, метров в 150 от места дтп.
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02.07.2021 08:36 Ответить
ак пишет Telegram-канал https://t.me/bessarabiainformcom/13186 Бессарабия.Инфо , авария произошла на пешеходном переходе.Источник: https://censor.net/ru/p3274657
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02.07.2021 09:46 Ответить
ак пишет Telegram-канал https://t.me/bessarabiainformcom/13186 Бессарабия.Инфо , авария произошла на пешеходном переходе.Источник: https://censor.net/ru/p3274657
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02.07.2021 09:47 Ответить
Музон на повну, мобіла в руці, газ в підлогу. Треба вже з цим щось робити.
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02.07.2021 08:50 Ответить
https://censor.net/ru/user/35164 Вы сами кандидат на премию Дарвина , в жилой зоне водители едут очень осторожно и внимательно
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02.07.2021 08:50 Ответить
Украина , явно перенаселена , отношение к друг другу, как к врагам , нету взаимоуважения , и это не только на дорогах . А тем боле чел на машине , вообще под ногами землю не чувствует , он уже Бог
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02.07.2021 09:03 Ответить
водила - мабуть, прокуроришко какой-нибудь?
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02.07.2021 09:05 Ответить
Шото не увидел я на видео пешеходного перехода.

Так на трассе или на пешеходном переходе?
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02.07.2021 09:10 Ответить
Не оправдываю водителя т.к. это его вина 100%, но большинство не регулируемых переходов не освещаются в темное время суток и практически на всех знаки установлены непосредственно на переходах, что усложняет водителям, которые не знакомы с местностью вовремя затормозить.
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02.07.2021 09:17 Ответить
Якщо там переходу нема то водій не винен. Навіть якщо є, то для пішохода правила теж є.
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02.07.2021 09:59 Ответить
Водитель автомобиля Nissan сбил троих человек на пешеходном переходе.
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02.07.2021 10:03 Ответить
https://www.google.com.ua/maps/@46.3142481,30.0631829,3a,75y,323.67h,79.73t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPiwF8Ksd3aSD_mrJVjSnQ1OCjFjXvQALg9SAae!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPiwF8Ksd3aSD_mrJVjSnQ1OCjFjXvQALg9SAae%3Dw203-h100-k-no-pi-20-ya266-ro0-fo100!7i9216!8i4100?hl=uk&authuser=0 Это место на карте
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02.07.2021 09:39 Ответить
1. какой переход на ТРАССЕ?
2. какой переход на трассе БЕЗ СВЕТОФОРА? Как там ночью можно что то увидеть?
я не оправдываю сбившего, но выглядит все это идиотски. Такого в мире больше нет, думаю
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02.07.2021 09:43 Ответить
Переход стоит в чистом поле, населенные пункты хер знает где от этого места... Для кого там переход? Для зайцев?
На этом перекрестке часто случаются смертельные аварии... Если ехать со стороны Рени-Измаила на большой скорости, водитель не увидит перекрестка, а ночью то вообще... Еще и переход нарисовали...
Если авто летело со стороны Измаила, то тут все понятно, если со стороны Одессы, то людей мог бы и увидеть...
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02.07.2021 09:57 Ответить
Такі переходи по всій Україні. Їдиш сотню по трасі, а тут раз із посадки перехід, і невідомо яке чудо і в якому стані виповзе.
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02.07.2021 10:02 Ответить
https://censor.net/ru/photo_news/3274694/11letniyi_malchik_razbilsya_za_rulem_bmw_na_lvovschine_pyanyyi_otets_sidel_ryadom_foto
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02.07.2021 11:43 Ответить
Ми зараз не про дебілів.
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02.07.2021 12:58 Ответить
правильно думаешь... в цивилизованом мире такого НЕТ, здесь и в освещенном городе на освещенном переходе пешеходов хреново видно, а на трассе в поле - темболее.
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02.07.2021 16:51 Ответить
Володимир Начинка ,Да все правильно , пешеход ,это не человек , дави их гадов 🤦🙄🤔. Если шо то это сарказм 😠
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02.07.2021 12:38 Ответить
Ну да. Якраз ці правила це й роблять. Плюс пішоходи є учасниками руху, а з правил знають тільки те що якщо зебра то можна йти, не дивлячись навколо.
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02.07.2021 13:16 Ответить
Ехал 10 дней назад мимо этого места. Там дорога хорошая, мудаки местные на евробляхах летают по 130-150 км/час. Культуры вождения никакой, обгоняют через сплошную, в населенных пунктах скоростной режим не соблюдают, я, пока до Одессы доехал, был оббибикан не единожды, за то, что в пределах населенных пунктов ехал 60 км/час.
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02.07.2021 12:48 Ответить
я ехал по убитой дороге с Черкасс на Чигирын там дорога как вибромассажор и мне на хорошем седане больше 90 тупо нереально было ехать, дискомфорт сильный но меня обгоняли как стоячего на таких ведрах, что там и при 60 страшно ездить...
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02.07.2021 16:48 Ответить
новейшая супер современная трасса на которой пиарились все кто только мог и ГДЕ СВЕТ, ГДЕ НАЗЕМНЫЕ\ПОДЗЕМНЫЕ переходы, ГДЕ хоть что-то современного в этой трассе кроме асфальта который сойдет через пару лет??? нет слов. Я по городу еду на ближнем с хорошим лед-светом и даже так на освещенном переходе (сверху вниз свет) видно откровенно хреново пешеходов, нужно всматриваться, а здесь темболее... Или на встречу едут али-вилидж-тюнеры со светом в ближнем сильнее моего дальнего и светях до третьего этажа в окна людям, слепят так, что глаза вылазят, ничего не видно потом десяток секунд, догнать бы да в сраку вставить ту лампочку с блоком розжига... и не надо писать про 60кмч в нас.пункте, на дороге 90% ездят 100+ по таким дорогам и темболее - ночью, где же вы праведные все деваетесь когда выезжаете, кто постоянно бибикает если едешь по правилам? Я никого не оправдываю, но в первую очередь здесь виновны строители и местная власть, а пешеходы в темное время суток ВСЕ без исключений должны ходить со светоотражающими лентами на ногах и\или руках!
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02.07.2021 16:42 Ответить
 
 