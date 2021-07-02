РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7661 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 246 29

Толпы людей на Евро-2020 способствуют распространению COVID-19 в Европе. Возможна новая волна коронавируса, - ВОЗ

Толпы людей на Евро-2020 способствуют распространению COVID-19 в Европе. Возможна новая волна коронавируса, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена тем, что толпы на футбольных стадионах, в барах и пабах в странах, принимающих Евро-2020, способствуют росту заболеваемости коронавирусной болезнью в Европе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом пишет Reuters.

По данным ВОЗ, на прошлой неделе количество новых случаев заболевания уже возросло на 10% из-за толп в городах и ослабления социальных ограничений.

"Нам нужно посмотреть, как люди добираются туда (на стадионы), едут ли они в больших переполненных колоннах автобусов? И когда они покидают стадионы, заходят ли они в переполненные бары и пабы? Именно эти события вызывают распространение вируса", - заявила старший специалист ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Кэтрин Смоллвуд.

В ВОЗ отметили, что из-за таких массовых мероприятий новая волна инфекций неизбежна, если футбольные фаны и другие люди не будут осторожны.

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер назвал решение руководящего органа европейского футбола УЕФА разрешить большие толпы на Евро-2020 "абсолютно безответственным".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство - болельщикам: Италия закрыта для украинских туристов, покупка билета на матч Украины и Англии не поможет

Правительство Шотландии заявило в среду, что около 2000 человек, проживающих в стране, посетили мероприятия Евро-2020, будучи инфицированными коронавирусом. Многие из них посетили матч Англии против Шотландии 18 июня.

В Финляндии накануне подтвердили коронавирус у трети футбольных фанатов, которые ездили на матчи Евро-2020 в Санкт-Петербург.

Рост количества новых случаев COVID-19 происходит, поскольку более заразный вариант вируса Delta быстро распространяется по Европе, в частности в Великобритании.

Как сообщалось, по данным Worldometer, по состоянию на 1 июля в мире подтверждены 182 981 857 случаев заражения коронавирусом, из них 3 962 879 - летальных, выздоровели - 167 568 193 человека.

ВОЗ (777) карантин (16729) Евро-2020 (105) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
не толпы а людей а принимающая страна кацапстан(лидеры по распространению индийского штамма) в Питере где финов уже заразили а сегодня с людьми на стадионе в том же Петербурге будет четверть финал на газпром арене- -Швейцария-Испания но Европа на это закрывает глаза не смотря на 23 500 за последние сутки и рекорд по сметрях
показать весь комментарий
02.07.2021 07:53
+4
если убрать ВОЗ и его информационную шумиху ,которая имеет целью "срубить монет побольше" и заниматся лечением болезней так же , как это делалось до поднятого ВОЗ "воя " о вирусе,то люди будут более здоровые, нежели сейчас "отравленные и зараженные "вирусным страхом и паникой"
показать весь комментарий
02.07.2021 08:33
+3
Все зрозуміло: треба сидіти по хатах і нікуди не виходити.
Тоді ковід щезне.
показать весь комментарий
02.07.2021 07:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да не переживайте вы так...там еще Олимпиада на носу...
Вот после нее и поистерите..
показать весь комментарий
02.07.2021 07:53 Ответить
не толпы а людей а принимающая страна кацапстан(лидеры по распространению индийского штамма) в Питере где финов уже заразили а сегодня с людьми на стадионе в том же Петербурге будет четверть финал на газпром арене- -Швейцария-Испания но Европа на это закрывает глаза не смотря на 23 500 за последние сутки и рекорд по сметрях
показать весь комментарий
02.07.2021 07:53 Ответить
Финнов завозили на стадион под дулами автоматов?
Или до финнов ещё не дошло?
показать весь комментарий
02.07.2021 07:56 Ответить
не под дулами но запрет если бы он был учитывая число заражений в росии не позволил бы распространению на стадионах с вашей логикой дай свободу и выбор в метро или супермаркетах одевать или нет на свое усмотрение маски как думаете сколько бы в масках было бы? также можно сказать а что в супермаркет их загоняли по дулом автомата что пришли почти все без масок на свое усмотрение коль известно что вирус не прошел и в итоге например большинство заразилось?
показать весь комментарий
02.07.2021 08:07 Ответить
Для чего человеку голова?
Для того, чтобы ртом есть, носом дышать, глазами смотреть, а ушами слышать запреты?
Всё не запретишь.
Голова нужна, чтобы ещё и думать!
показать весь комментарий
02.07.2021 08:10 Ответить
200%, они бы ещё в Индию поехали и потом удивлялись)))
показать весь комментарий
02.07.2021 08:35 Ответить
Это их выбор.
Насильно никто никого на стадионы и в бары не загоняет.
Человек - самое умное животное.
показать весь комментарий
02.07.2021 07:54 Ответить
Все зрозуміло: треба сидіти по хатах і нікуди не виходити.
Тоді ковід щезне.
показать весь комментарий
02.07.2021 07:55 Ответить
Он уже не исчезнет, но правила жизни изменились.
Нужно сначала подумать, что для тебя важнее - футбол или здоровье, а потом принимать решение.
Я смотрю футбол на экране и не страдаю от этого.
показать весь комментарий
02.07.2021 07:59 Ответить
Так я про це і написала.
Хокей дивитись вдома, футбол - вдома, екскурсії по музею - віртуальні, з друзями і рідними теж не бачитись.
Закритися і в чотирьох стінах скніти.
показать весь комментарий
02.07.2021 08:11 Ответить
Я в четырёх стенах не сижу.
Я перестал посещать места, где много орущего, прыгающего и топающего народа.
показать весь комментарий
02.07.2021 08:13 Ответить
Канада відмінний приклад боротьби з ковідом. Всі дома сідять? Навіщо бред писати.
показать весь комментарий
02.07.2021 09:07 Ответить
Карательному медоргану свобода не даёт спать спокойно. Ждите скоро мутации "Дельта Евро 2020". А тем временем англичане, тысячами, протестуют возле дома " британского" Фауччи.
показать весь комментарий
02.07.2021 07:58 Ответить
«В Финляндии накануне подтвердили коронавирус у трети футбольных фанатов, которые ездили на матчи Евро-2020 в Санкт-Петербург»

«Глава МВД Германии Хорст Зеехофер назвал решение руководящего органа европейского футбола УЕФА разрешить большие толпы на Евро-2020 "абсолютно безответственным»
Функционеры пытаются урвать денег . И убежать , то есть людей сидят как кошельки.
показать весь комментарий
02.07.2021 07:58 Ответить
Видят
показать весь комментарий
02.07.2021 08:00 Ответить
Тут уточнение главная ошибка Уефа разрешить толпы именно в Кацапстане,одном из мировых лидеров по ковиду, который при этом вообще не вакцинируется, потму что Спутник 5 , это неизвестно что, а не вакцина. И самые большие толпы на стадионе имено у кацапов при этом.
показать весь комментарий
02.07.2021 10:15 Ответить
"то есть людей сидят как кошельки."
показать весь комментарий
02.07.2021 08:00 Ответить
если убрать ВОЗ и его информационную шумиху ,которая имеет целью "срубить монет побольше" и заниматся лечением болезней так же , как это делалось до поднятого ВОЗ "воя " о вирусе,то люди будут более здоровые, нежели сейчас "отравленные и зараженные "вирусным страхом и паникой"
показать весь комментарий
02.07.2021 08:33 Ответить
Когда то все международные институции создавались с благородной целью, но сейчас они превратились в коррумпированные клоаки , которые деребанят мировые гроши . И раша там заводила
показать весь комментарий
02.07.2021 08:38 Ответить
Смішно спостерігати за цим обміном стурбованостями. Хабарники з ВООЗ заважають чинушам з УЄФА підсмоктувати гроші "ґрязьпрома"
показать весь комментарий
02.07.2021 08:08 Ответить
не надо учить нас как лечиться от орви. Помогите лучше материально.
показать весь комментарий
02.07.2021 09:01 Ответить
Евро уже заканчивается, обезьяна китайская.
показать весь комментарий
02.07.2021 09:03 Ответить
Рептилоиди. Людям не могущим вибрать нормальное правительство и обеспечить себе безбедную жизнь, вредно размишлять об єпидемиях и судьбах мира.
показать весь комментарий
02.07.2021 09:12 Ответить
2020 было в прошлом году.
показать весь комментарий
02.07.2021 09:29 Ответить
Тобі збрехали
показать весь комментарий
02.07.2021 09:49 Ответить
в мене теж якийсь диссонанс викликає Евро-2020... неначе один рік з життя випав
показать весь комментарий
02.07.2021 10:39 Ответить
Був на матчах цього Євро в Угорщині та Іспанії (15.06, 19.06, 23.06) , перед кожним матчем здавав тест, інакше б не впустили на стадіон.
В Угорщині була дозволена 100% заповнюваність стадіону. Також згідно законів Угорщини в масках потрібно тільки в приміщеннях та транспорті, на вулиця і у відкритих кафе всі без масок.
Євро в Будапешті закінчилось, нового спалаху в Угорщині нема
показать весь комментарий
02.07.2021 10:51 Ответить
 
 