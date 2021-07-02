Толпы людей на Евро-2020 способствуют распространению COVID-19 в Европе. Возможна новая волна коронавируса, - ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена тем, что толпы на футбольных стадионах, в барах и пабах в странах, принимающих Евро-2020, способствуют росту заболеваемости коронавирусной болезнью в Европе.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом пишет Reuters.
По данным ВОЗ, на прошлой неделе количество новых случаев заболевания уже возросло на 10% из-за толп в городах и ослабления социальных ограничений.
"Нам нужно посмотреть, как люди добираются туда (на стадионы), едут ли они в больших переполненных колоннах автобусов? И когда они покидают стадионы, заходят ли они в переполненные бары и пабы? Именно эти события вызывают распространение вируса", - заявила старший специалист ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Кэтрин Смоллвуд.
В ВОЗ отметили, что из-за таких массовых мероприятий новая волна инфекций неизбежна, если футбольные фаны и другие люди не будут осторожны.
Глава МВД Германии Хорст Зеехофер назвал решение руководящего органа европейского футбола УЕФА разрешить большие толпы на Евро-2020 "абсолютно безответственным".
Правительство Шотландии заявило в среду, что около 2000 человек, проживающих в стране, посетили мероприятия Евро-2020, будучи инфицированными коронавирусом. Многие из них посетили матч Англии против Шотландии 18 июня.
В Финляндии накануне подтвердили коронавирус у трети футбольных фанатов, которые ездили на матчи Евро-2020 в Санкт-Петербург.
Рост количества новых случаев COVID-19 происходит, поскольку более заразный вариант вируса Delta быстро распространяется по Европе, в частности в Великобритании.
Как сообщалось, по данным Worldometer, по состоянию на 1 июля в мире подтверждены 182 981 857 случаев заражения коронавирусом, из них 3 962 879 - летальных, выздоровели - 167 568 193 человека.
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Вот после нее и поистерите..
Или до финнов ещё не дошло?
Для того, чтобы ртом есть, носом дышать, глазами смотреть, а ушами слышать запреты?
Всё не запретишь.
Голова нужна, чтобы ещё и думать!
Насильно никто никого на стадионы и в бары не загоняет.
Человек - самое умное животное.
Тоді ковід щезне.
Нужно сначала подумать, что для тебя важнее - футбол или здоровье, а потом принимать решение.
Я смотрю футбол на экране и не страдаю от этого.
Хокей дивитись вдома, футбол - вдома, екскурсії по музею - віртуальні, з друзями і рідними теж не бачитись.
Закритися і в чотирьох стінах скніти.
Я перестал посещать места, где много орущего, прыгающего и топающего народа.
«Глава МВД Германии Хорст Зеехофер назвал решение руководящего органа европейского футбола УЕФА разрешить большие толпы на Евро-2020 "абсолютно безответственным»
Функционеры пытаются урвать денег . И убежать , то есть людей сидят как кошельки.
В Угорщині була дозволена 100% заповнюваність стадіону. Також згідно законів Угорщини в масках потрібно тільки в приміщеннях та транспорті, на вулиця і у відкритих кафе всі без масок.
Євро в Будапешті закінчилось, нового спалаху в Угорщині нема