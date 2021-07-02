Толпы людей на Евро-2020 способствуют распространению COVID-19 в Европе. Возможна новая волна коронавируса, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена тем, что толпы на футбольных стадионах, в барах и пабах в странах, принимающих Евро-2020, способствуют росту заболеваемости коронавирусной болезнью в Европе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом пишет Reuters.

По данным ВОЗ, на прошлой неделе количество новых случаев заболевания уже возросло на 10% из-за толп в городах и ослабления социальных ограничений.

"Нам нужно посмотреть, как люди добираются туда (на стадионы), едут ли они в больших переполненных колоннах автобусов? И когда они покидают стадионы, заходят ли они в переполненные бары и пабы? Именно эти события вызывают распространение вируса", - заявила старший специалист ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Кэтрин Смоллвуд.

В ВОЗ отметили, что из-за таких массовых мероприятий новая волна инфекций неизбежна, если футбольные фаны и другие люди не будут осторожны.

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер назвал решение руководящего органа европейского футбола УЕФА разрешить большие толпы на Евро-2020 "абсолютно безответственным".

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Правительство Шотландии заявило в среду, что около 2000 человек, проживающих в стране, посетили мероприятия Евро-2020, будучи инфицированными коронавирусом. Многие из них посетили матч Англии против Шотландии 18 июня.

В Финляндии накануне подтвердили коронавирус у трети футбольных фанатов, которые ездили на матчи Евро-2020 в Санкт-Петербург.

Рост количества новых случаев COVID-19 происходит, поскольку более заразный вариант вируса Delta быстро распространяется по Европе, в частности в Великобритании.

Как сообщалось, по данным Worldometer, по состоянию на 1 июля в мире подтверждены 182 981 857 случаев заражения коронавирусом, из них 3 962 879 - летальных, выздоровели - 167 568 193 человека.