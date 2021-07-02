Украинский воин получил осколочные ранения на Донбассе, состояние бойца - средней тяжести. За сутки - 26 нарушений "тишины", с полуночи - уже 6
За прошедшие сутки, 1 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 26 нарушений режима прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные пресс-центра ОС.
Так, в направлении населенного пункта Авдеевка оккупанты осуществили 8 обстрелов из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-мм и 82-мм калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку от Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Зайцево российские оккупанты обстреливали позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов.
В районе Опытного враг открывал огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Талаковки оккупанты применяли минометы 120-мм калибра.
Возле Широкино вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреливали позиции Объединенных сил из минометов 120- и 82-мм калибров и автоматических станковых гранатометов.
В районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российские наемники применяли минометы 120-мм калибра.
Неподалеку от Победы российские оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Старогнатовки оккупанты трижды применили артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы 120- и 82-мм калибров.
В районе Светлодарска вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреливали украинские позиции из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Возле Новотошковского враг вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В направлении населенного пункта Новоалександровка российские наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Возле Золотого-4 враг применял беспилотный летательный аппарат для сброса выстрелов ВОГ-17.
Также, оккупанты осуществили обстрел объектов гражданской инфраструктуры и частного сектора Авдеевка из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120- и 82-мм калибров.
Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".
"В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения. Воин доставлен в лечебное учреждение. Состояние раненого средней тяжести.
На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь", - сказано в сообщении.
По состоянию на 7:00 утра, 2 июля, зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.
В районе Золотого-4 враг обстрелял позиции ВСУ из минометов 82-мм калибра.
Вблизи населенного пункта Гнутово оккупанты дважды открыли огонь из минометов 120-мм калибра.
Неподалеку Авдеевка противник трижды вел огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет", - сообщили в ведомстве.
"Украинская сторона СЦКК, используя координационный механизм, оперативно реагировала на действия российско-оккупационных войск из СММ ОБСЕ.
Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в Минобороны.
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И?сточник: https://censor.net/ru/n3274659