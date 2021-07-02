В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 696 новых случаев заражения, 1 197 человек выздоровели
В Украине зафиксированы 696 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 2 июля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 1 июля 2021 в Украине зафиксированы 696 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 36, медработников - 33).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 439 человек;
летальных случаев - 33;
выздоровели - 1 197 человек;
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 19 756 человек,
методом ИФА - 8 924 человека,
экспресс-тестами - 15 408 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 236 497 человек;
выздоровели - 2 169 584 человека;
летальных случаев - 52 391;
проведено ПЦР-тестов - 10 881 002.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (194), Одесской (53), Киевской (50), Львовской (49) и Донецкой (39) областях", - рассказали в Минздраве.
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