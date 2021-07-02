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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 696 новых случаев заражения, 1 197 человек выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 696 новых случаев заражения, 1 197 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 696 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 2 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 1 июля 2021 в Украине зафиксированы 696 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 36, медработников - 33).

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 696 новых случаев заражения, 1 197 человек выздоровели 01 госпитализированы - 439 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 696 новых случаев заражения, 1 197 человек выздоровели 01 летальных случаев - 33;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 696 новых случаев заражения, 1 197 человек выздоровели 01 выздоровели - 1 197 человек;

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За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 696 новых случаев заражения, 1 197 человек выздоровели 01 методом ПЦР - 19 756 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 696 новых случаев заражения, 1 197 человек выздоровели 01 методом ИФА - 8 924 человека,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 696 новых случаев заражения, 1 197 человек выздоровели 01 экспресс-тестами - 15 408 человек.

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 696 новых случаев заражения, 1 197 человек выздоровели 01 заболели - 2 236 497 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 696 новых случаев заражения, 1 197 человек выздоровели 01 выздоровели - 2 169 584 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 696 новых случаев заражения, 1 197 человек выздоровели 01 летальных случаев - 52 391;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 696 новых случаев заражения, 1 197 человек выздоровели 01 проведено ПЦР-тестов - 10 881 002.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (194), Одесской (53), Киевской (50), Львовской (49) и Донецкой (39) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 696 новых случаев заражения, 1 197 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 696 новых случаев заражения, 1 197 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 696 новых случаев заражения, 1 197 человек выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 696 новых случаев заражения, 1 197 человек выздоровели 14

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Почему в Днепре каждый день непропорционально много умерших?
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02.07.2021 09:02 Ответить
потому что кто то просрал спор мэру
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02.07.2021 09:04 Ответить
 
 