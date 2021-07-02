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Новости Коронавирус и карантин
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Украина занимает 23-е место в мире и третье в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Украина занимает 23-е место в мире и третье в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 2 июля в мире зарегистрировали 432 029 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8 314 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 183 427 884 случая инфицирования, из них 432 029 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 971 594 человек, из них 8 314 за минувшие сутки.

Украина занимает 23-е место в мире и третье в Европе по суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 167,9 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Толпы людей на Евро-2020 способствуют распространению COVID-19 в Европе. Возможна новая волна коронавируса, - ВОЗ

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.

Украина занимает 23-е место в мире и третье в Европе по суточной смертности от COVID-19 02

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 64-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 11, по летальным случаям - 23-ю и 3-ю позицию соответственно.

Украина занимает 23-е место в мире и третье в Европе по суточной смертности от COVID-19 03

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Чому не перекритий кордон з кацапами та Лугандоном?
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02.07.2021 08:23
+5
Із Кримом! Знаходиться вата, яка попри епідемію і повені лізе в той Крим... Деякі упороті навіть відпочивати туди їдуть!
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02.07.2021 08:32
+3
не треба писати херню про авіакомпанії, якщо ти не в тємі. більшість авіакомпаній скоротили, як мінімум по 20% персонала. про спорт клуби - окрема тєма, особливо коли проходиш кожен день повз вже зачинений наймажорніший клуб міста.
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02.07.2021 09:33
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Правила форума Совет форумчан
Чому не перекритий кордон з кацапами та Лугандоном?
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02.07.2021 08:23 Ответить
Із Кримом! Знаходиться вата, яка попри епідемію і повені лізе в той Крим... Деякі упороті навіть відпочивати туди їдуть!
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02.07.2021 08:32 Ответить
А на Кримі не кацапи?
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02.07.2021 08:34 Ответить
Ну Крим-то український, кацапів і в Лугандонії вистачає ж...
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02.07.2021 08:36 Ответить
А не перекритий кордон з москалями і лугандоном та Крисмом njve? щоб побільше провезли зарази українцям? бо прищепленим маланцям за бюджетні кошти України американською вакциною нічого не загрожую і вони спокійно, під приводом карантину могли проводити все, що заманеться. Чи хтось повірив, що Косоворотка переживає за життя і здоров'я українців?
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02.07.2021 09:52 Ответить
Если бы не Порошенко и волонтёры, то были бы на первом! Барыга как всегда мешает быть лидером!
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02.07.2021 08:29 Ответить
Только что писали, что 33 смерти в Украине, тут - 51?
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02.07.2021 08:59 Ответить
На самом нижнес скрине четко указано "Yesterday". 51 украинец умер от ковида вчера, а сегодня 33.
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02.07.2021 11:27 Ответить
не треба писати херню про авіакомпанії, якщо ти не в тємі. більшість авіакомпаній скоротили, як мінімум по 20% персонала. про спорт клуби - окрема тєма, особливо коли проходиш кожен день повз вже зачинений наймажорніший клуб міста.
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02.07.2021 09:33 Ответить
Я вже надавав тобі цю інформацію
Перелік 34 збанкрутілих авіакомпаній за посиланням.
https://lowcost.ua/airlines-bankruptcy-2020/ 2020 рік видався складним для усього світу,а особливо для туристичної галузі та зокрема авіаперевізників. Так, зважаючи на значне падіння попиту на авіаперельоти у зв'язку із пандемією коронавірусу більше 30 авіакомпаній збанкрутували чи припинили свою діяльність.

№4 В наведеному списку
https://lowcost.ua/flybe-bankruptcy/ Найбільша регіональна авіакомпанія Європи, британська Flybe, сьогодні оголосила банкрутство. Понад 2000 працівників авіакомпанії втратили роботу після того, як всі рейси Flybe були скасовані, а флот з 60 літаків залишився стояти в аеропортах.

№3 В наведеному списку
https://lowcost.ua/air-italy-will-end-operations/ Друга за величиною авіакомпанія Італії Air Italy припиняє свою діяльність. Ліквідувати компанію вирішили після зборів акціонерів Alisarda та Qatar Airways. Про припинення діяльності авіакомпанія Air Italy оголосила 11 лютого, опублікувавши заяву на офіційному веб-сайті.

Ще не набридло тобі брехати?
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02.07.2021 10:03 Ответить
Ти просто проплачений копіпастер, і ти навіть не маєш права редагувати ту брехню, якою ти засрав вже весь Цензор, навіть коли тебе натикали пикою в те, що ти розповсюджуєш брехню.
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02.07.2021 10:14 Ответить
Ріалі?

Люфтганза опинилася на межі банкрутства і її рятував німецький уряд. Взагалі, на Заході влада (на відміну від наших зебілів) вливала величезні бабки в бізнес - у США от допомогу отримали навіть Форд і Дженерал Моторс!

Рено за 2020 продемонструвало падіння в 24% і якби не французький уряд (він має 19% акцій Рено), то обанкротилися б.

А корейський СсангЙонг - уже банкрут.

Через коронавірус на межі банкрутства опинився один із найбільших концернів світу - Фіат-Крайслер. Врятувало його тільки злиття із Пежо-Сітроєн у новий концерн Стеллантіс в січні 2021.

Щодо спортивних клубів - президент Реала Флорентіно Перес пояснив бажання створити суперлігу тим, що без неї через коронавірус клуб обанкротиться у найближчі роки. А Реал - найбагатший футбольний клуб світу!

Продовжувати??
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02.07.2021 09:39 Ответить
Багатії - це Ахметов і Бєня? Згоден на 100%! Бо на Заході Баффет, наприклад, дуже збіднів, як і Білл Гейтс - вони чомусь випали зі списку найбагатших людей у світі... Та й Річард Бренсон чи лоуренс Стролл втратили мільярди.

Правда, Ахметов і Бєня почали багатшати ще у другій половині 2019-го...
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02.07.2021 10:03 Ответить
https://biz.censor.net/news/3262092/mau_kolomoyiskogo_smenila_pribyl_ubytkom_na_45_milliarda
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02.07.2021 10:07 Ответить
Ну от ВізЕйр уже різко скоротив персонал і кількість рейсів в Україні... У наших МАУ не так давно мітинг був, що їм Бєня гроші недовиплачує.
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02.07.2021 10:04 Ответить
https://biz.censor.net/news/3262092/mau_kolomoyiskogo_smenila_pribyl_ubytkom_na_45_milliarda
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02.07.2021 10:07 Ответить
То ти примат хвостатий чи ти на чотирьох кінцівках пересуваєшся?
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02.07.2021 10:16 Ответить
Який ти в хріна дослідник, якщо ти відсутність власного хвоста дослідити не зміг?
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02.07.2021 10:24 Ответить
Дивно, вчені-дослідники оперують ТОЧНИМИ ЦИФРАМИ і ФАКТАМИ , а ти жодного не навів - лише порожні слова!

Ну і так, вчені-дослідники пишуть ГРАМОТНО, а в тебе помилка на помилці і помилкою поганяє! Насправді, бісить, коли неграмотні вдають із себе ікспердів!
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02.07.2021 10:26 Ответить
Після "дурачок" має бути кома, як і перед "що"...
От ще тупі неграмотні люмпени мене тут повчати будуть!
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02.07.2021 10:35 Ответить
Поки не було інтернету, то лише твої родичі знали, що ти тюхтій!
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02.07.2021 11:03 Ответить
Брехня на брехне.
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02.07.2021 09:28 Ответить
Не брехня.2 недели назад помер дядька мужа моей дочки.50 лет было-просто задохнулся в больнице,поражение легких-85%,и это при довольно неплохой белорусской медицине.В Москве полный ****** творится,люди лежат в коридорах больниц,через 3-4 недели это будет в Украине и Беларуси,миграцию никто не отменял)Я поэтому и вколол Спутник белорусского разлива.Был на выбор-китайская вакцина,или российская)
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02.07.2021 09:47 Ответить
Мне престарелую мать еще надо навещать иногда.Она колоться отказывается напрочь(
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02.07.2021 10:42 Ответить
Щось у вас з причинно-наслідковими зв'язками трабли... Якщо у рашці вакцинували поголовно спутніком мільйони людей і епідемія лютує, а в Китаї все тихо, то який смисл вибирати спутнік, а не китайську вакцину?))
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02.07.2021 10:18 Ответить
Не ну логика всё же есть. Учитывая, что вирус пошел по миру из лаборатории Вектор под Новосибирском, а вакцина тоже не хухры-мухры, а спутник-вектор, то он надеется, что типа они знают, что делают. Так и на Чернобыльской АЭС они вроде как знали...
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02.07.2021 10:23 Ответить
Але це не відміняє рукожопості у випадку і з вектором, і з ЧАЕС... І тому, як ми бачимо, супутнік неефективний - просто його склепали криворукі!
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02.07.2021 10:24 Ответить
Так а я про шо!
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02.07.2021 10:26 Ответить
Разработчик Спутника-спец в бактериологическом оружии.Они все понимают в вирусах и вакцинах
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02.07.2021 10:45 Ответить
Так чому тоді вакцина не діє? Купа вакционваних перехворіє, темпи епідемії в рашці зараз БІЛЬШІ, ніж були взимку до початку вакцинації масової!
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02.07.2021 10:47 Ответить
В РФ,как и в Украине привито менее 15% населения.Поэтому,вакцина пока и не работает.То же самое в Беларуси.
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02.07.2021 11:07 Ответить
Ще раз - купа вакцинованих ПЕРЕХВОРІЛИ!
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02.07.2021 11:55 Ответить
И о чём говорит эта статистика?
О количестве населения в государстве?
Может цифру лучше нормировать на 100 000 населения?
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02.07.2021 10:27 Ответить
Ця статистика говорить про дебілізм наших статистів...Ясна річ,що де більше населення то більше і хворих...А щодо Китаю то він плюнув на все і тупо статистику не оприлюднює,розуміючи що має рильше в пушку...
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02.07.2021 11:53 Ответить
 
 