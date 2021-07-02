Украина занимает 23-е место в мире и третье в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 2 июля в мире зарегистрировали 432 029 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8 314 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 183 427 884 случая инфицирования, из них 432 029 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 971 594 человек, из них 8 314 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 167,9 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.
Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 64-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 11, по летальным случаям - 23-ю и 3-ю позицию соответственно.
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Перелік 34 збанкрутілих авіакомпаній за посиланням.
https://lowcost.ua/airlines-bankruptcy-2020/ 2020 рік видався складним для усього світу,а особливо для туристичної галузі та зокрема авіаперевізників. Так, зважаючи на значне падіння попиту на авіаперельоти у зв'язку із пандемією коронавірусу більше 30 авіакомпаній збанкрутували чи припинили свою діяльність.
№4 В наведеному списку
https://lowcost.ua/flybe-bankruptcy/ Найбільша регіональна авіакомпанія Європи, британська Flybe, сьогодні оголосила банкрутство. Понад 2000 працівників авіакомпанії втратили роботу після того, як всі рейси Flybe були скасовані, а флот з 60 літаків залишився стояти в аеропортах.
№3 В наведеному списку
https://lowcost.ua/air-italy-will-end-operations/ Друга за величиною авіакомпанія Італії Air Italy припиняє свою діяльність. Ліквідувати компанію вирішили після зборів акціонерів Alisarda та Qatar Airways. Про припинення діяльності авіакомпанія Air Italy оголосила 11 лютого, опублікувавши заяву на офіційному веб-сайті.
Ще не набридло тобі брехати?
Люфтганза опинилася на межі банкрутства і її рятував німецький уряд. Взагалі, на Заході влада (на відміну від наших зебілів) вливала величезні бабки в бізнес - у США от допомогу отримали навіть Форд і Дженерал Моторс!
Рено за 2020 продемонструвало падіння в 24% і якби не французький уряд (він має 19% акцій Рено), то обанкротилися б.
А корейський СсангЙонг - уже банкрут.
Через коронавірус на межі банкрутства опинився один із найбільших концернів світу - Фіат-Крайслер. Врятувало його тільки злиття із Пежо-Сітроєн у новий концерн Стеллантіс в січні 2021.
Щодо спортивних клубів - президент Реала Флорентіно Перес пояснив бажання створити суперлігу тим, що без неї через коронавірус клуб обанкротиться у найближчі роки. А Реал - найбагатший футбольний клуб світу!
Продовжувати??
Правда, Ахметов і Бєня почали багатшати ще у другій половині 2019-го...
Ну і так, вчені-дослідники пишуть ГРАМОТНО, а в тебе помилка на помилці і помилкою поганяє! Насправді, бісить, коли неграмотні вдають із себе ікспердів!
От ще тупі неграмотні люмпени мене тут повчати будуть!
О количестве населения в государстве?
Может цифру лучше нормировать на 100 000 населения?