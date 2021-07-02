За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 90 959 человек, всего - 2 001 132, - Минздрав

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 766 483 человека.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"За сутки 1 июля 2021 привиты 90 959 человек. Первую дозу получили 35 472 человека, полностью иммунизированы - 55 487 человек.

В течение суток работали: 572 мобильные бригады, 1546 пунктов вакцинации, 22 центра вакцинации.

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По состоянию на 1 июля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 765 181 человек.

С начала прививочной кампании привиты 2 001 132 человека, из них получили 1 дозу - 2 001 130 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 766 483 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 2 767 613 прививок", - рассказали в Минздраве.



