РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7683 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
806 14

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 90 959 человек, всего - 2 001 132, - Минздрав

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 90 959 человек, всего - 2 001 132, - Минздрав

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 766 483 человека.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"За сутки 1 июля 2021 привиты 90 959 человек. Первую дозу получили 35 472 человека, полностью иммунизированы - 55 487 человек.

В течение суток работали: 572 мобильные бригады, 1546 пунктов вакцинации, 22 центра вакцинации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Семь стран ЕС разрешили въезд привитым индийской вакциной Covishield, - BBC

По состоянию на 1 июля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 765 181 человек.

С начала прививочной кампании привиты 2 001 132 человека, из них получили 1 дозу - 2 001 130 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 766 483 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 2 767 613 прививок", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 90 959 человек, всего - 2 001 132, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 90 959 человек, всего - 2 001 132, - Минздрав 02

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+1
Вакциновано 5%, а оманський брехун обіцяв до 24 серпня вакцинувати більшість населення.
показать весь комментарий
02.07.2021 09:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вакциновано 5%, а оманський брехун обіцяв до 24 серпня вакцинувати більшість населення.
показать весь комментарий
02.07.2021 09:11 Ответить
потерпевшему вiслюку некогда - он миллиард деревьев садит.
показать весь комментарий
02.07.2021 10:17 Ответить
для вакцинації у мвц в Києві, потрібно окрім реєстрації на хелсі.мі, встановити додаток "дія". а якщо у людини кнопочний телефон - додаток встановити неможливо, то виходить, що вакцинація взагалі буде надоступна!
показать весь комментарий
02.07.2021 09:37 Ответить
Тебе через прокси, конечно, виднее, кацапчик
показать весь комментарий
02.07.2021 10:18 Ответить
Потрібний лише паспорт. Бажано, щоб була заключена декларація х сімейним лікарем (тоді дані про щеплення водяться швидко). Без декларації теж щеплення одержиш, але введення всіх даних в систему займає багато часу і це сильно затримує чергу бажаючих вакцинуватися.
показать весь комментарий
02.07.2021 10:32 Ответить
Вакцинація доступна усім. Зелена нікчема не винна, що люди не йдуть вакцинуватись, а розказують дурниці про те, що невідомо що то за вакцина. Особисто я вакцинувався ще в травні
показать весь комментарий
02.07.2021 10:08 Ответить
Іванов, ти можеш в своїй ветлікарні хоч СупутникомV вакцинуватись, нормальним людям це не цікаво.
Нормальні люди питають в цієї сраної влади, коли, у нас будуть доступні нормальні вакцини, що визнаються на Заході?
Чому Польша вакцинує наших заробітчан 4-ма визнаними вакцинами на вибір?
Чому Польша вже вакцинує своїх безпритульних сертифікованими вакцинами?
Чому для наших громадян сраний клоун закупляє китайський фуфломіцин Coronavac, який не визнається за вакцину в жодній країні Европи (навіть там, де навіть Супутник V визнають)? При цьому Пфайзер, який Захід нам дав як благодійну допомогу, розподілили між депутатами і чиновниками?
показать весь комментарий
02.07.2021 10:37 Ответить
Я вакцинувався Астра Зенекою корейського виробництва, яку поставляють в Україну по міжнародній програмі Covax.
показать весь комментарий
02.07.2021 10:55 Ответить
Повезло чи депутат? На всю Україну виділено 350 тис доз АстроЗенеки, для 35 млн населення це нічого. Тому всіх вакцинують Coronavac-ом, який не визнають ніде, але його продовжуть закупляти і колоти.
показать весь комментарий
02.07.2021 11:03 Ответить
Уточнюйте, що вакцинують китайським гівном Coronovac, який жодна країна Европа не визнає за вакцину взагалі і вас туди з цим фуфломіцином не впустять. А сертифікований Пфайзер, який нам Захід дав як благодійну допомогу, викоростовують тільки для депутатів і чиновників.

Жріть, лошари.
показать весь комментарий
02.07.2021 10:28 Ответить
 
 