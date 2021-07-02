РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7683 посетителя онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
8 292 52

Оккупированные территории Донбасса на грани экологической катастрофы. Это вопрос нескольких месяцев, - Резников

Оккупированные территории Донбасса на грани экологической катастрофы. Это вопрос нескольких месяцев, - Резников

В Кабмине заявили о возможности экологической катастрофы на Донбассе. Это может произойти через несколько месяцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в комментарии РБК-Украина министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Кроме того, глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный отметил изданию, что объекты повышенной опасности находятся в городах Новолуганское, Авдеевка, Мариуполь и Торецк.

Однако пока радиационный фон там в пределах нормы, уточнил глава ДЭИ.

"Через несколько месяцев мы будем иметь экологическую катастрофу на оккупированных территориях Донбасса и в южных районах Ростовской области", - заявил Резников.

В частности, закрыв и затопив десятки шахт, оккупанты поставили под угрозу источники питьевой воды, которыми пользуется около 800 тысяч человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К 2050 году Украине грозит дефицит питьевой воды, ее придется импортировать, - Госэкоинспекция

Напомним, Украина просила ООН провести экспертизу ущерба экологии Донбасса.

Еще в феврале Резников предупреждал, что ОРДЛО на грани экологической катастрофы международного масштаба.

экология (1608) Донбасс (26956) Резников Алексей (1170)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+23
НЕ СПЕШИТЕ ВЫТАСКИВАТЬ ЛЮДЕЙ ИЗ ГОВНА, ВОЗМОЖНО ЭТО ИХ СРЕДА ОБИТАНИЯ!
показать весь комментарий
02.07.2021 09:22
+11
Закривайте всі КПВВ, довбодятли.
показать весь комментарий
02.07.2021 09:33
+10
Оккупированные территории Донбасса на грани экологической катастрофы. Это вопрос нескольких месяцев, - Резников - Цензор.НЕТ 9763
показать весь комментарий
02.07.2021 09:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оккупированные территории Донбасса на грани экологической катастрофы. Это вопрос нескольких месяцев, - Резников - Цензор.НЕТ 871
показать весь комментарий
02.07.2021 09:19 Ответить
оккупант должен озадачиться этот проблемой и пособники живущие и радующиеся приходу кацапской власти
показать весь комментарий
02.07.2021 09:20 Ответить
А им это зачем? Они же временщики...
показать весь комментарий
02.07.2021 13:05 Ответить
пособники остаются там
показать весь комментарий
02.07.2021 13:09 Ответить
НЕ СПЕШИТЕ ВЫТАСКИВАТЬ ЛЮДЕЙ ИЗ ГОВНА, ВОЗМОЖНО ЭТО ИХ СРЕДА ОБИТАНИЯ!
показать весь комментарий
02.07.2021 09:22 Ответить
они не люди
показать весь комментарий
02.07.2021 09:23 Ответить
стопэ.. авдеевка мариуполь под управлением Украины! министр ты че? кого ты оккупантом назвал!?
показать весь комментарий
02.07.2021 09:23 Ответить
Кроме того, глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный отметил изданию, что объекты повышенной опасности находятся в городах Новолуганское, Авдеевка, Мариуполь и Торецк.
показать весь комментарий
02.07.2021 09:26 Ответить
Что ему написали то и прочитал,ведь в кабмине никто умом не блещет и они далеки от реальной дизни народа.А все что творится в Украине они оценивают по буфету Рады и по територии своих имений.
показать весь комментарий
02.07.2021 10:28 Ответить
Оккупированные территории Донбасса на грани экологической катастрофы. Это вопрос нескольких месяцев, - Резников - Цензор.НЕТ 9763
показать весь комментарий
02.07.2021 09:25 Ответить
Ні в якому разі не можна допустити масове переселення цих колаборантів в Україну.
Якщо це почнеться - біжіть оформляти дозвіл на зброю!
показать весь комментарий
02.07.2021 09:25 Ответить
они все в подвале должны сидеть
показать весь комментарий
02.07.2021 09:32 Ответить
и желательно в мусорных пакетах
показать весь комментарий
02.07.2021 15:24 Ответить
Главную задачу по Донбассу Путлер выполнил...,устранил конкурентов на Мировом рынке металлоизделий в лице ДМЗ и Алчевского Меткомбината Хотя Курченко в Алчевске и ничего не может продать и без санкций...
показать весь комментарий
02.07.2021 09:26 Ответить
цю мантру ви співаєте 7 років. шо бабло появилося треба дерибанить
показать весь комментарий
02.07.2021 09:30 Ответить
А как там дела с николаевским глиноземным по экологии?
показать весь комментарий
02.07.2021 09:31 Ответить
Закривайте всі КПВВ, довбодятли.
показать весь комментарий
02.07.2021 09:33 Ответить
за 7 лет только пооткрывали.
показать весь комментарий
02.07.2021 09:35 Ответить
Донбасс еще в ССре дохлом был самым грязным регионом по экологии...,Йося Сралин знал как засрать регион дерьмом еще до 22 июня 1941 года....,немецкие станки еще до сих пор работают на некоторых заводах построенных Гитлером в 30-е годы...
показать весь комментарий
02.07.2021 09:34 Ответить
А Рєзнікова не цікавить уманітарно-соціальна катастрофа, яка насувається на незпхплені території, викликана діяльністю і водночас - бездіяльністю зеленої влади, д якої належить і сам Рєзніков?
показать весь комментарий
02.07.2021 09:36 Ответить
Резниковы так же как и опзжо беспокоятся только за коллаборантов. Все законы и поправки от этих прокацапских партий направлены на защиту и оправдание предателей или помощь для них.
показать весь комментарий
02.07.2021 09:41 Ответить
Город Сталино и Сралинская область называлась совсем не здря...все было продумано до ниточки... А Донецк то таке..шутка юмора... комуняцкая
показать весь комментарий
02.07.2021 09:39 Ответить
Если кто-то переживает за дырявых, зацените их плакатик. так может ну его нахер, за них переживать?!
Окуповані території Донбасу на межі екологічної катастрофи. Це питання кількох місяців, - Резніков - Цензор.НЕТ 6030
показать весь комментарий
02.07.2021 09:41 Ответить
Ошибочка, - российской агрессии! Но вор привык кричать "держи вора".
показать весь комментарий
02.07.2021 10:18 Ответить
Донбасс до сих пор живет в парадигме дохлого Совка и товарисча Сралина... а паБЕДА над Гитлером 80 лет назад почему то засекречена Путлером до 2040 года Видать война была с Империалистической Японией,которая до 22 июня 1941 года захватила Весь Мир по факту...
показать весь комментарий
02.07.2021 09:45 Ответить
Є вихід і не кіпішуйте, бо Дамбас порожняк не гоніт - виходити всім "кормільцям" із власовськими тряпками і горланити "путя введи" і "фошизд не пройдьоть" і зразу все налагодиться. Перевірено 2014 роком!
показать весь комментарий
02.07.2021 09:45 Ответить
О войне с Японией после Перл-Харбора почему то все молчат...,а зря...там много чего такого что кровь стынет в жилах...особенно когда США освобождали всю Азию от японцев...включая даже маленькие острова.... а их там кишило...
показать весь комментарий
02.07.2021 09:50 Ответить
відповідальність несе оккупант...Так що треба виносити це питання в ООН та дебати рашку
показать весь комментарий
02.07.2021 09:54 Ответить
Пора тянуть водогон в Мариуполь..потому как сейчас идет через Горловку..и неизвестно что им придет в голову..и какой ,,новичек" они могут подмешать в воду..это русня.... от нее можно ждать чего угодно
показать весь комментарий
02.07.2021 09:57 Ответить
Там уже произошло непоправимое - под воздействием кацапской пропаганды случилась мозговая катастрофа. А экология и экономика - вопросы решаемые.
показать весь комментарий
02.07.2021 09:59 Ответить
Окуповані території Донбасу на межі екологічної катастрофи. Це питання кількох місяців, - Резніков - Цензор.НЕТ 5185
показать весь комментарий
02.07.2021 10:02 Ответить
Получать все домбасцы от КГБиста РАБссиянскую ксиву и на Багамы с Пальма де Майорка,а то гляди рвануть отдыхать на Мальдивы...Мавзолейная Ксива это вам не пачпорт ЕС и НАТО.... типа из Эстонии задрыпаной
показать весь комментарий
02.07.2021 10:02 Ответить
я своего мнения не поменял и не поменяю....к сожалению уже всё с донбасяо.... кранты!перечислять все напасти которые там есть нужно время...только дураки не понимают что ждёт УКРАИНУ в случае дэинтеграции этих районов.смотрите, там уже и духу украинского не осталось...все мы это понимаем и знаем(кроме естественно тех украинцев и проукраинских кто там к сожалению остался из за разных обстоятельств...(( но разве можно на весы ставить несколько сот оставшихся там таких граждан на противовес судьбы всей страны, членства в НАТО, В ЕВРОСОЮЗ! я же не разменял со своими даже родственниками и некоторыми друзьями так сказать их проросийские взгляды и прекратил с ними общаться давным давно! для меня скажу без пафоса, страна в целом дороже чем отношения с товарищами и даже с родственниками...это не сравнимо(( пишут все что там заминирован каждый метр...что до 30 лет нужно только времени разминировать всё. и на это нужно миллиарды долларов . а востановить земли все усыпаны гильзами и трупами и воронками. искалечена природа, экология,затоплены шахты, вывезено имущество и всё на металлолом распиляно. и имущество и инфрастуктуру, всем оплатить погромы и разгромы... от куда такие деньжища . да и для кого там отстраивать эту санэпидемическую катастрофу? а ведь если будут строить по новому то естественно уже как бы с новых материалов и добротно и по евростандартам! за что им такие блага ? будут с иголочки всё в новом жить сепары и их семьи.в кремле даже говорят что поезд уже ушел для возврата в украину, так как только на их условиях. то зачем вылазить стране из трусов открывая им блок посты кпп, платить им пенсии, кормить..давать энергоресурся за которые они не платят. обучать их детёнышей бесплатно в вузах за наши налоги, а их студентики ломают доски почёта и памятники и топчатся по флагам сорванным на кладбищах и всё выставляют в интернет твари.запустив их они камне на камне не оставят от памятных досок героев,памятников им и другого.. зачем тратится на это всё когда ничего хорошего не будет... не отдаст рашка эту раковую опухоль на наших условиях. там всё русское уже давно...7 лет, поколение украинофобов там уже .деньги и паспорта и дух русский .ничего там нет украинского!!!зачем это болото с ними нам.... так бывает.....лучше потерять территорию с бандюками и украинофобами .чем ими засрать всю страну и заморозить с ними продвижение страны в европейское сообщество! как то так....*только закрытие граници с рашкой и вывоз биомассы проросийской за поребрик на скотовозах самосвалах не иначе...((
показать весь комментарий
02.07.2021 10:03 Ответить
Украинцы оттуда действительно выехали. А вот территорию жалко - не царское это дело волостями кидаться. У нас их и так не много.
показать весь комментарий
02.07.2021 10:19 Ответить
так я там и так разжевал своё мнение и это ещё не всё.... я про земли только и писал...а так как есть и если так будет, то не нужна такая земля...хорошее сравнение есть про раковую опухоль на человеке тоже самое касается и земель и другого..... если что то заразно и неприемлемо и опасно..от него избавляются ради жизни человека, страны, и оставшегося имущества и так далее....(( так устроен мир и жизнь.... чтобы сохранить что и остаться в живых или с тем что есть...приходится отказываться или прощаться с чем то...
показать весь комментарий
02.07.2021 10:25 Ответить
немного
показать весь комментарий
02.07.2021 13:15 Ответить
говно, что там осталось, уплывет в рашу, как обычно..., есть просто тупая бесхребетная середина - какая разница, где жить, эти размножаются в любых условиях..., и есть малая прослойка более-менее украинских, их мизер...., если бы Украина на свободной территории показала реальные успехи, а не дерибан всего, что осталось от прошлых дерибанов и, если бы во власти не было засилья долбодятлов, тогда был бы шанс интегрировать даже эти территории..., а так, я тоже не знаю..., хотя не готова отдавать и такие территории....
показать весь комментарий
02.07.2021 10:34 Ответить
легко говорить не хочется отдавать территории когда мы домам или как то.а не на передовой.... ведь каждый день через день гибнут живые люди(( если бы не гибли и не страдали они...то можно чего то ждать и думать...а так нет времени...нет конца всему этому от туда.а заманить такие болота назад как вы пишите..это болтология... их уже ничем не заманишь....а если и заманишь так они здесь начнут вонять вова прийди вова защити! осетия и абхазия, и приднестровье ведь не вернулось обратно в ГРУЗИЮ И МОЛДОВУ....потому что они под даВлением кремля, и просто такие есть...а северная корея в рай южнокорейский тоже не привлекла и другое .так что всё это болтовня мол сами прибегут..никто никуда не прибежит, а прибегут только за благами,паспортами,да пожрать да образование получить а душой будут прокленать украину и любить рассею(( и вернутся снова в своё болото, они уже неисправимы эти люди ..
показать весь комментарий
02.07.2021 10:44 Ответить
+++++++++++++++++
показать весь комментарий
02.07.2021 13:21 Ответить
Думка непопулярна, звісно. А на тлі чергової президентськьої референдумної "ініціативи" так взагалі вам скажуть, що ви зелебобік, пліснява, 73% тощо. Але думка така насправді час від часу є у голові майже кожного українця, і брехати про це - себе не поважати.
Низка країн втрачали території - і тимчасово, і - поки що - назавжди.

Японія прекрасно розвинулася без Куріл. Західна Німеччина без Східної. Південна Корея без Північної, тощо
Звісно, є й зворотні приклади.

Але головне, що ми бачимо - хто пішов під рашку - живе у лайні.

І, як не крути - це частково вибір людей, які там мешкають.
Зараз Донбас - прірва. І у цю прірву Україну утягне, якщо піддамося.
У світі, який поступово відмовляється від вуглеводнів - вони не потрібні. Україні, яка прагне в Європу і буде змушена під тиском Європейських екологів шахти ці, й так виснажені й занедбані, закривати - вони потрібні рівно до моменту проходження можливої ейфорії з приводу повернення регіону. А потім нам усе це розгрібати.

Я прошу у вас щирого вибачення, шановні переселенці з Донбасу, що обрали Україну. Мені дійсно шкода, що ви втратили свою Батьківщину. Ми її обов'язково повернемо, але ТІЛЬКИ на наших умовах. Тільки після безумовної капітуляції ворога.

Крим має відійти татарам/караїмам/кримчакам/переселеним після "Вісли" українцям з широкою автономією під безумовним протекторатом України, скажимо так - як назавжди єдина конституційно закріплена федеративна одиниця в складі України.
показать весь комментарий
02.07.2021 12:07 Ответить
А, ось що забув. Путні-Х@уйло!
показать весь комментарий
02.07.2021 12:12 Ответить
Я ВАС ПІДТРИМУЮ...ВСЕ ТЕ ЩО Я ТЕЖ ПИСАВ І ДУМАЮ. писати можно багато .....шкода земель...але як кажуть так вийшло тоді нажаль.... регіонали все зробили щоб таке трапилося...армії не було... революція,шпигуні і всюду у владі росіяни. передача влади..цінувати треба те що так все вийшло..а могло бути зовсім інакше ... треба думати про майбутне. і йти в перед.бо так так зависнемо на місці з цим донбасом...а це і потрібно ПУ! треба бути реалістами....
показать весь комментарий
02.07.2021 12:51 Ответить
А шо там кукарекали пропогандоны? Вот прийдут бандеровцы, и всем будет капец.
А шо теперь кукарекают даунбассеры? Капец уже пришел, а где-же бандеровцы?
показать весь комментарий
02.07.2021 10:07 Ответить
Покойный Батя Сенатор еще в ССре дохлом мне говорил,кажись в 1988 году...,союза которому ты недавно служил в армии скоро не будет,пройдись по магазинам, везде пусто...мы накануне очередного витка по поеданию тушонки Рузвельта из Омерики...,ошибся Батя тогда ...,то были Ножки Буша...,типа окорочка...
показать весь комментарий
02.07.2021 10:09 Ответить
яка там екологія?
сірководень може вибухнути
показать весь комментарий
02.07.2021 10:13 Ответить
Чего им беспокоиться, питьевую воду бесплатно от Украины получают.
показать весь комментарий
02.07.2021 10:22 Ответить
ви будете сміятися, але Ізраїль поставляє в Палестину і Сектор Газа воду й електрику.
показать весь комментарий
02.07.2021 12:11 Ответить
И поделом
показать весь комментарий
02.07.2021 10:24 Ответить
Як казав Боже колись,кожному дам те,що накоїв Бісова Душа...,це мабуть не про чмо Мавзолєйное...
показать весь комментарий
02.07.2021 10:33 Ответить
 
 