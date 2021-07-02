Оккупированные территории Донбасса на грани экологической катастрофы. Это вопрос нескольких месяцев, - Резников
В Кабмине заявили о возможности экологической катастрофы на Донбассе. Это может произойти через несколько месяцев.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в комментарии РБК-Украина министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
Кроме того, глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный отметил изданию, что объекты повышенной опасности находятся в городах Новолуганское, Авдеевка, Мариуполь и Торецк.
Однако пока радиационный фон там в пределах нормы, уточнил глава ДЭИ.
"Через несколько месяцев мы будем иметь экологическую катастрофу на оккупированных территориях Донбасса и в южных районах Ростовской области", - заявил Резников.
В частности, закрыв и затопив десятки шахт, оккупанты поставили под угрозу источники питьевой воды, которыми пользуется около 800 тысяч человек.
Напомним, Украина просила ООН провести экспертизу ущерба экологии Донбасса.
Еще в феврале Резников предупреждал, что ОРДЛО на грани экологической катастрофы международного масштаба.
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Якщо це почнеться - біжіть оформляти дозвіл на зброю!
Низка країн втрачали території - і тимчасово, і - поки що - назавжди.
Японія прекрасно розвинулася без Куріл. Західна Німеччина без Східної. Південна Корея без Північної, тощо
Звісно, є й зворотні приклади.
Але головне, що ми бачимо - хто пішов під рашку - живе у лайні.
І, як не крути - це частково вибір людей, які там мешкають.
Зараз Донбас - прірва. І у цю прірву Україну утягне, якщо піддамося.
У світі, який поступово відмовляється від вуглеводнів - вони не потрібні. Україні, яка прагне в Європу і буде змушена під тиском Європейських екологів шахти ці, й так виснажені й занедбані, закривати - вони потрібні рівно до моменту проходження можливої ейфорії з приводу повернення регіону. А потім нам усе це розгрібати.
Я прошу у вас щирого вибачення, шановні переселенці з Донбасу, що обрали Україну. Мені дійсно шкода, що ви втратили свою Батьківщину. Ми її обов'язково повернемо, але ТІЛЬКИ на наших умовах. Тільки після безумовної капітуляції ворога.
Крим має відійти татарам/караїмам/кримчакам/переселеним після "Вісли" українцям з широкою автономією під безумовним протекторатом України, скажимо так - як назавжди єдина конституційно закріплена федеративна одиниця в складі України.
А шо теперь кукарекают даунбассеры? Капец уже пришел, а где-же бандеровцы?
сірководень може вибухнути