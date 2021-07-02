Оккупированные территории Донбасса на грани экологической катастрофы. Это вопрос нескольких месяцев, - Резников

В Кабмине заявили о возможности экологической катастрофы на Донбассе. Это может произойти через несколько месяцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в комментарии РБК-Украина министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Кроме того, глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный отметил изданию, что объекты повышенной опасности находятся в городах Новолуганское, Авдеевка, Мариуполь и Торецк.

Однако пока радиационный фон там в пределах нормы, уточнил глава ДЭИ.

"Через несколько месяцев мы будем иметь экологическую катастрофу на оккупированных территориях Донбасса и в южных районах Ростовской области", - заявил Резников.

В частности, закрыв и затопив десятки шахт, оккупанты поставили под угрозу источники питьевой воды, которыми пользуется около 800 тысяч человек.

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Напомним, Украина просила ООН провести экспертизу ущерба экологии Донбасса.

Еще в феврале Резников предупреждал, что ОРДЛО на грани экологической катастрофы международного масштаба.