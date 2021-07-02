Час вопросов к правительству о запуске рынка земли, ответственность за нарушение радиационной безопасности и переименование населенных пунктов, - повестка дня Рады

В Верховной Раде пройдет час вопросов к правительству о состоянии нормативно-правового и организационного обеспечения внедрения рынка земли в Украине

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует повестка дня парламента.

Также парламентарии во втором чтении рассмотрят проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "Об Уставу гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Украины" относительно военного ритуала захоронения.

В первом чтении нардепы рассмотрят законопроект №4156 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению", №2683 и альтернативные законопроекты "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении" и №4504 "О территориальной обороне Украины".

Кроме того, парламентарии планируют принять ряд постановлений о переименовании нескольких населенных пунктов.

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