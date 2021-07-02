РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7683 посетителя онлайн
Новости Рынок земли
550 4

Час вопросов к правительству о запуске рынка земли, ответственность за нарушение радиационной безопасности и переименование населенных пунктов, - повестка дня Рады

Час вопросов к правительству о запуске рынка земли, ответственность за нарушение радиационной безопасности и переименование населенных пунктов, - повестка дня Рады

В Верховной Раде пройдет час вопросов к правительству о состоянии нормативно-правового и организационного обеспечения внедрения рынка земли в Украине

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует повестка дня парламента.

Также парламентарии во втором чтении рассмотрят проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "Об Уставу гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Украины" относительно военного ритуала захоронения.

В первом чтении нардепы рассмотрят законопроект №4156 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению", №2683 и альтернативные законопроекты "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении" и №4504 "О территориальной обороне Украины".

Кроме того, парламентарии планируют принять ряд постановлений о переименовании нескольких населенных пунктов.

Также читайте: Рада отменила свободную экономическую зону "Крым"

Автор: 

ВР (29247) переименования (740)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шо буде? ЗЕбєня просто розгоне КС.
показать весь комментарий
02.07.2021 09:44 Ответить
бред
показать весь комментарий
02.07.2021 09:52 Ответить
https://spektrnews.in.ua/news/a-vot-eto-uzhe-katastrofa-dlya-biznesa-i-mnogih-grazhdan---borislav-bereza/117491 Борислав Береза:

ВР отличилась. Фактически ликвидировала упрощённую систему для торговли. Скоро большинство из нас прочуствует это на себе. ФОПы, от вас теперь требуют в любом месте продажи вести пономенклатурный товарный учёт с инвентаризациями. Упрощенки больше нет. А ещё Рада дала больше полномочий фискалам и дала им зеленый свет для внеплановых проверок, так что готовьтесь к вымогательству. И еще ВР обложила налогами теперь малых фермеров. Заметно увеличила стоимость жилья. Забрала акциз у местных бюджетов. И все это и многое другое в законопроекте 5600. За него отдали голоса 264 нардепа. Это тот случай, когда власть забыла, что государство - это сервис и думает, что граждане - это их обслуга.
Такое ощущение, что эти идиоты голосуют за законы не понимая, что они и их заденут. Но у меня ощущение, что с этого закона начнётся прозревание многих сограждан. А пока продолжаем пробивать дно. В супер турбо-режиме.﻿
показать весь комментарий
02.07.2021 09:46 Ответить
 
 