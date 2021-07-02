Лотерея США Powerball разыграет $101 млн в субботу. Узнайте, как выиграть приз из Украины! (реклама)

Представьте, что вы выиграли лотерейный джекпот на сумму в сотни миллионов долларов! Что вы сделаете с такими деньгами? Если вы думали, что выиграть огромные лотерейные призы можно только находясь в Штатах, у нас для вас отличные новости.

Джекпот Powerball достиг $ 101 млн, это свыше 2 ,7 миллиардов гривен . Ближайший тираж пройдет вечером в субботу, 3 июля .





. Ближайший тираж пройдет . Для вашего удобства, сервис TheLotter запустил спецсайт smartlottoshop.com, на котором граждане Украины могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в € 4,15!





Находясь в Украине, вы можете официально принять участие в тираже!

Как играть в Powerball?

Для победы в лотерее Powerball необходимо угадать 5 основных номеров и дополнительный шар Powerball. Стартовый джекпот Powerball составляет около $20 млн* и может достигать невероятных размеров, увеличиваясь на десятки и даже сотни миллионов долларов с каждым тиражом без победителя!

Самый высокий из разыгранных на сегодняшний день приз составил 1,58 млрд долларов – это крупнейший джекпот в истории! Он был выигран в январе 2016 года. Купить билет можно в любое удобное для вас время и вы можете стать миллионером с джекпотом или вторым призом в $1 млн! Все, что нужно для этого сделать – это угадать всего 5 номеров! Победитель главного приза лотереи получит невероятный джекпот, который, на данный момент, составляет $101 млн.

Как участвовать в Powerball из Украины?

Как известно, билеты Powerball продаются только в США. Тем не менее, вы можете участвовать в лотерее и из Украины, купив официальные билеты онлайн. Сделать это вам поможет сайт smartlottoshop.com (спецсайт сервиса theLotter.com). Основанный в 2002 году сервис предлагает билеты на крупнейшие тиражи мира.

Пресс-секретарь компании Адриан Коореманс объясняет, как это работает:

"Местные агенты theLotter в США купят билеты от вашего имени. По правилам Powerball, вы не обязаны быть гражданином или резидентом Соединенных Штатов, чтобы участвовать в лотерее".

Отметим, что участие в лотереях США онлайн отвечает всем требованиям национальной лотереи Америки, и онлайн-участник имеет такие же шансы и права на призы, как и местные игроки. Добавим, что сайт не берет комиссионных с выигрышей. Его услуги оплачиваются лишь единожды – в момент заказа билетов (их цена на сайте немного выше, чем в официальных точках продажи).

Чтобы купить билеты Powerball через smartlottoshop.com (спецсайт сервиса theLotter.com), вам надо:

Создать учетную запись Выбрать Powerball из списка, содержащего приблизительно 50 лотерей Заполнить номера (вы можете играть со своими номерами, или со случайными числами) Добавить к билету мультипликатор "Powerplay" (по желанию) Оплатить заказ

Находящийся в США работник сервиса купит ваш физический билет. Вам останется лишь дождаться результатов тиража. Если вам повезет выиграть, сервис пришлет вам соответствующее уведомление. Все призы выплачиваются полностью (после вычета федеральных налогов и налогов штата). Сервис не берет комиссии с выигрышей – оплата услуг осуществляется в момент покупки билета.

Крупнейший в мире джекпот ждет вас

$101 миллион – крупнейший на данный момент лотерейный джекпот. Купите билеты на ближайший тираж Powerball сегодня, и потрясающий приз может быть вашим! Желаем удачи, и, пожалуйста, играйте ответственно.

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