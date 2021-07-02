На Севастопольской площади в Киеве частично ограничат движение транспорта до 8 июля. КАРТА
До 22:00 8 июля на Севастопольской площади будет частично ограничено движение транспорта.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом предупреждает КК "Киевавтодор".
На путепроводе на Севастопольской площади начался новый этап ремонта сооружения. В частности, в рамках работ заменят гидроизоляцию и асфальтовое покрытие.
"Как и во время первого этапа, значительную часть работ выполнят на выходных, чтобы меньше влиять на трафик. Во время работ движение будет частично ограничено.
КК "Киевавтодор" просит прощения за неудобства", - сказано в сообщении.
Обращаем внимание, что узнавать первыми об ограничении движения и ремонты столичных путей можно в телеграмм-канале "Киев Трафик": https://t.me/kyiv_traffic
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