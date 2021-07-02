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Надеемся, что сборная Украины по футболу снова сможет сыграть в подконтрольном ей Донецке и поехать в отпуск в Крым, - посольство Великобритании

Надеемся, что сборная Украины по футболу снова сможет сыграть в подконтрольном ей Донецке и поехать в отпуск в Крым, - посольство Великобритании

Посольство Великобритании напомнило, что в последний раз сборные Украины и Англии встречались на Евро 2012 в Донецке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом посольство сообщило в Twitter.

"Завтра Англия сыграет с Украиной в четвертьфинале Евро-2020. Последний раз обе команды встречались в рамках европейских чемпионатов во время Евро-2012 в Донецке. В тот день после очень напряженного поединка Англия вышла победителем благодаря голу Уэйна Руни", - говорится в сообщении.

В посольстве выразили надежду, что в ближайшем будущем украинская сборная снова сможет сыграть в подконтрольном Украине Донецке, а потом поехать в послесезонный отпуск в украинский Крым.

"Великобритания является партнером, другом и сторонником Украины в сферах безопасности, реформ и развития", - добавили дипломаты.

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Автор: 

Великобритания (4964) Донецьк (6322) Крым (26389) футбол (3586)


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Топ комментарии
+5
Правь, Британия, морями!
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02.07.2021 10:28
+3
Последний раз был в Крыму 2012г. Если представить фантастический сценарий по которому в ближайшие 10-15 лет Крым перейдёт в Украину, то избавляться от "русского духа" придётся ещё не менее 10-15 лет.
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02.07.2021 10:26
+2
Пусть лучше англичане расскажут как их в 2012 году
спас судья незащитав забитый сборной Украины гол...
Сподіваємося, що збірна України з футболу знову зможе зіграти в підконтрольному їй Донецьку і поїхати у відпустку до Криму, - посольство Великої Британії - Цензор.НЕТ 2928
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02.07.2021 11:12
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Да победит сильнейший!
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02.07.2021 10:22 Ответить
Пусть лучше англичане расскажут как их в 2012 году
спас судья незащитав забитый сборной Украины гол...
Сподіваємося, що збірна України з футболу знову зможе зіграти в підконтрольному їй Донецьку і поїхати у відпустку до Криму, - посольство Великої Британії - Цензор.НЕТ 2928
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02.07.2021 11:12 Ответить
Та хіба що років через 50 і то, якщо англійці погодяться туди поїхати.
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02.07.2021 10:25 Ответить
Последний раз был в Крыму 2012г. Если представить фантастический сценарий по которому в ближайшие 10-15 лет Крым перейдёт в Украину, то избавляться от "русского духа" придётся ещё не менее 10-15 лет.
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02.07.2021 10:26 Ответить
Не волнуйтесь, скоро опять будут втюхивать назад в Украину Крым, как сейчас ордло. Так что чините свой галоускоритель.
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02.07.2021 10:54 Ответить
Ну до этого далеко, возврат Крыма гораздо ближе.
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02.07.2021 11:43 Ответить
Навпаки, ми зможемо нарешті провітрити Крим від рускава духа, бо ним там моцно смерділо і до 2014. А тепер після визволення за 2-3 роки він нарешті буде українізований. Спасіба, Пиня.
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02.07.2021 12:05 Ответить
Правь, Британия, морями!
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02.07.2021 10:28 Ответить
у тому числі внутришніми енд озерами, плз!
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02.07.2021 11:03 Ответить
"в последний раз сборные Украины и Англии встречались на Евро 2012 в Донецке"

Останній раз збірні України та Англії зустрічалися 10.09.2013 у Києві у матчі відбору до ЧС-2014. Гра завершилась з рахунком 0:0
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02.07.2021 11:05 Ответить
God Save the Queen!
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02.07.2021 11:38 Ответить
а потом поехать в послесезонный отпуск в украинский Крым.Источник: https://censor.net/ru/n3274682 Интересно если Крым вернется в Украину, много ли людей туда поедут? Я лично не поеду.
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02.07.2021 14:50 Ответить
МЫ СДЕЛАЕМ ЭТО ВМЕСТЕ !!! ВСЕМ МИРОМ !!! РАЗМАЖЕМ МОРДЫ ПУТИНУ И ПИНУ !!!
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02.07.2021 16:05 Ответить
 
 