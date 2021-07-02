Надеемся, что сборная Украины по футболу снова сможет сыграть в подконтрольном ей Донецке и поехать в отпуск в Крым, - посольство Великобритании

Посольство Великобритании напомнило, что в последний раз сборные Украины и Англии встречались на Евро 2012 в Донецке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом посольство сообщило в Twitter.

"Завтра Англия сыграет с Украиной в четвертьфинале Евро-2020. Последний раз обе команды встречались в рамках европейских чемпионатов во время Евро-2012 в Донецке. В тот день после очень напряженного поединка Англия вышла победителем благодаря голу Уэйна Руни", - говорится в сообщении.

В посольстве выразили надежду, что в ближайшем будущем украинская сборная снова сможет сыграть в подконтрольном Украине Донецке, а потом поехать в послесезонный отпуск в украинский Крым.

"Великобритания является партнером, другом и сторонником Украины в сферах безопасности, реформ и развития", - добавили дипломаты.

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