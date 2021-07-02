Надеемся, что сборная Украины по футболу снова сможет сыграть в подконтрольном ей Донецке и поехать в отпуск в Крым, - посольство Великобритании
Посольство Великобритании напомнило, что в последний раз сборные Украины и Англии встречались на Евро 2012 в Донецке.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом посольство сообщило в Twitter.
"Завтра Англия сыграет с Украиной в четвертьфинале Евро-2020. Последний раз обе команды встречались в рамках европейских чемпионатов во время Евро-2012 в Донецке. В тот день после очень напряженного поединка Англия вышла победителем благодаря голу Уэйна Руни", - говорится в сообщении.
В посольстве выразили надежду, что в ближайшем будущем украинская сборная снова сможет сыграть в подконтрольном Украине Донецке, а потом поехать в послесезонный отпуск в украинский Крым.
"Великобритания является партнером, другом и сторонником Украины в сферах безопасности, реформ и развития", - добавили дипломаты.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
спас судья незащитав забитый сборной Украины гол...
Останній раз збірні України та Англії зустрічалися 10.09.2013 у Києві у матчі відбору до ЧС-2014. Гра завершилась з рахунком 0:0