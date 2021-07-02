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Новости Борьба с коронавирусом
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На фестивале Atlas Weekend с 5 по 11 июля будет работать центр массовой вакцинации, - Минздрав

На фестивале Atlas Weekend с 5 по 11 июля будет работать центр массовой вакцинации, - Минздрав

В течение фестиваля Atlas Weekend на ВДНХ будет работать центр массовой вакцинации. С 5 по 11 июля желающие смогут сделать прививку от COVID-19 в павильоне №9 по предварительной записи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Наша цель - привить как можно больше украинцев от COVID-19, чтобы достичь коллективного иммунитета. В течение следующей недели на Atlas Weekend в Киеве будет работать еще один центр массовой вакцинации. Это позволит не только защитить больше людей от коронавирусной болезни, но и популяризировать прививки среди молодежи", - отметил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Центр вакцинации будет работать с 5 по 11 июля с 10:00 до 16:00. Прививаться там могут все желающие по предварительной записи (билет на сам фестиваль для процедуры иммунизации иметь не надо). В центре будут прививать вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech.

Прививки будут делать восемь мобильных бригад по иммунизации. Также на территории центра будет дежурить команда по оказанию экстренной медицинской помощи.

Также читайте: За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 90 959 человек, всего - 2 001 132, - Минздрав

Автор: 

вакцина (3815) Киев (25524) Минздрав (4899) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608)


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Жду гневный коммент Аллы Новосад.
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02.07.2021 10:46 Ответить
Это как во время секс оргии человек так с 20, одновременно с ними в кровати доктор лечит гонорею всем
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02.07.2021 10:49 Ответить
...і через місяць світом піде "атласький" штам ковіду
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02.07.2021 10:52 Ответить
після короноваку 3дні бухати ніззя...тож наївні ще не знають що їх жде
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02.07.2021 10:56 Ответить
Всього 3? Після спутніка ж 42 ніби)))
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02.07.2021 10:58 Ответить
Цікаво, їм хтось розкаже, що з прививкою пити не можна?
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02.07.2021 11:46 Ответить
 
 