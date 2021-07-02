На фестивале Atlas Weekend с 5 по 11 июля будет работать центр массовой вакцинации, - Минздрав
В течение фестиваля Atlas Weekend на ВДНХ будет работать центр массовой вакцинации. С 5 по 11 июля желающие смогут сделать прививку от COVID-19 в павильоне №9 по предварительной записи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Наша цель - привить как можно больше украинцев от COVID-19, чтобы достичь коллективного иммунитета. В течение следующей недели на Atlas Weekend в Киеве будет работать еще один центр массовой вакцинации. Это позволит не только защитить больше людей от коронавирусной болезни, но и популяризировать прививки среди молодежи", - отметил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
Центр вакцинации будет работать с 5 по 11 июля с 10:00 до 16:00. Прививаться там могут все желающие по предварительной записи (билет на сам фестиваль для процедуры иммунизации иметь не надо). В центре будут прививать вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech.
Прививки будут делать восемь мобильных бригад по иммунизации. Также на территории центра будет дежурить команда по оказанию экстренной медицинской помощи.
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