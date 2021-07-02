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"Грозы, град и шквалы 15-20 м/с", - штормовое предупреждение объявлено в Украине

Синоптики предупреждают украинцев об опасных метеорологических явлениях, которые ожидаются 2 июля практически на всей территории страны, кроме юго-восточной части.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

"Днем 2 июля в Украине, кроме юго-востока, местами грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - сказано в сообщении.

Объявлен первый уровень опасности - желтый.

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Специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не трогать металлические входные двери.

Грозы, град и шквалы 15-20 м/с, - штормовое предупреждение объявлено в Украине 01

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А можно трогать металлическую ложку и вилку ?
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02.07.2021 13:29 Ответить
 
 