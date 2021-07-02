Глава Минагрополитики Лещенко призывает украинцев не спешить с продажей земли: "Ее стоимость будет возрастать не меньше, чем на 7-10% каждый год"

Министерство аграрной политики призывает украинцев не спешить продавать землю.

Об этом на часе вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр агрополитики Роман Лещенко, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Кроме того, Министерство агрополитики отмечает, что украинская земля бесценна. Ее стоимость будет возрастать не меньше, чем на 7-10 процентов каждый год", - подчеркнул он.

По словам Лещенко, цель министерства - не продажа земли, а наведение порядка в земельных отношениях.

Министр заявил, что сегодня украинцы должны "навести порядок в своей земельной документации".

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