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Новости Рынок земли
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Глава Минагрополитики Лещенко призывает украинцев не спешить с продажей земли: "Ее стоимость будет возрастать не меньше, чем на 7-10% каждый год"

Глава Минагрополитики Лещенко призывает украинцев не спешить с продажей земли:

Министерство аграрной политики призывает украинцев не спешить продавать землю.

Об этом на часе вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр агрополитики Роман Лещенко, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Кроме того, Министерство агрополитики отмечает, что украинская земля бесценна. Ее стоимость будет возрастать не меньше, чем на 7-10 процентов каждый год", - подчеркнул он.

По словам Лещенко, цель министерства - не продажа земли, а наведение порядка в земельных отношениях.

Министр заявил, что сегодня украинцы должны "навести порядок в своей земельной документации".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Министр Лещенко обнародовал список документов, необходимых для продажи земли. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

земля (1947) Минагрополитики (412) Лещенко Роман (68)


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Топ комментарии
+3
_И шоп не крестьяне не спешили продавать по дешевке бандиты вводят налог 28 тыс. с гектара!
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02.07.2021 11:11
+1
Хто не продасть у того тупо відіжмуть.
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02.07.2021 11:11
+1
... Якого біса вона буде возрастать на 7-10% єжєгодно , коли жодної підстави для цього немає . ?? Тому що міністру лише так хочется ??
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02.07.2021 11:26
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Буиттокодорожать нна!
Дето я это уже слышал
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02.07.2021 11:01 Ответить
_И шоп не крестьяне не спешили продавать по дешевке бандиты вводят налог 28 тыс. с гектара!
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02.07.2021 11:11 Ответить
Хто не продасть у того тупо відіжмуть.
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02.07.2021 11:11 Ответить
скоро все нажрутся земли, тошнить будет
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02.07.2021 11:59 Ответить
Тільки не Бєня. Він її скупить, продасть і знов купить та ще раз продасть.
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02.07.2021 12:06 Ответить
щоб віджати, ринок не треба
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02.07.2021 13:06 Ответить
слуги народа гниды, и не только они ...
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02.07.2021 11:20 Ответить
... Якого біса вона буде возрастать на 7-10% єжєгодно , коли жодної підстави для цього немає . ?? Тому що міністру лише так хочется ??
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02.07.2021 11:26 Ответить
призывает украинцев не спешить/ Зеленский подписал закон о продаже земли. Подписал, зная что : Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли. Гадёныш Коломойского подписал до референдума, до решения КС, до наведения элементарного порядка в земельном хозяйстве . Гадёныш торопится стать миллиардером на продаже Украины Израилю и России.
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02.07.2021 11:30 Ответить
Порошенко/ Сейчас в радостном настоящем живут 73% -большинство-избирателей Украины. Скоро осуществится мечта большинства-украинская земля будет продана. И тогда наступит светлое будущее. Но часто комментаторы идут в это светлое будущее с головой повёрнутой назад, в тёмное ,страшное и злочинное прошлое режима Порошенко как бы Пиночета .Это раньше за землю, санкции, войну, суды, медицину,зарплаты, пенсии, тарифы, и прочее-до городских сортиров включительно- отвечал Порошенко. Сейчас за землю,санкции, войну, суды, медицину, зарплаты, пенсии, тарифы , и прочее-до городских сортиров включительно-отвечает Зеленский. Не все это осознали. Осознавшие должны разъяснить не осознавшим что президент Зеленский. Не Порошенко.Не Кучма. Не Янукович. Не Ющенко Не Кравчук. Президент -Зеленский.
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02.07.2021 12:13 Ответить
Поставили людей в становище,коли останню сорочку ладен продати щоб сплатити за квартиру,їжу,одяг,і тут же лицемірно просять не продавати землю...якої майже в нікого і так нема...Такої ієзуїтської влади у нас ще не було...за всю історію нашої незалежної і залежної України...
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02.07.2021 11:31 Ответить
Бред сивої кобили. Судячи з твоєї логіки, якщо прольоти мораторій то в того хто дев'ятий х додає появляться гроші?
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02.07.2021 11:44 Ответить
Хто хотів її продати вже давно продав. А ті хто адекватний той і продавати не збирається.
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02.07.2021 11:40 Ответить
Сейчас начнется давление на хозяев мизерного надела. Способов поставить подпись-много. Так что начнутся "уговоры"-продай пай...... И ни какой защиты от насилия.
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02.07.2021 11:44 Ответить
подпись под давлением недействительна
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02.07.2021 13:07 Ответить
Во бред: цель министерства - не продажа земли, а наведение порядка в земельных отношениях.Источник: https://censor.net/ru/n3274691. А почему не пробывали навести порядок в этих отношениях без продажи земли?
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02.07.2021 11:49 Ответить
Это давняя проблема. Где-то во времена Кучмы было первое оформление земли. Помню бабуля отнесла три пенсии за бумажку красного цвета. Потом цвет бумажки изменили и начали снова вымогать деньги за "оформление" . Где-то во времена хама из одной бумажки сделали несколько разбив на несколько участков. У меня из одной получилось шесть. На каждый участок стали требовать техническую документацию. Соответсвенно это деньги, куча времени и бумажной волокиты. Как результат украинцы на это дело забили болт.
Сейчас вполне возможно опять всё поменяют и снова будут вымогать деньги.
В соседнем колхозе примерно половина участков не оформлены и числятся в основном на покойниках.
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02.07.2021 12:13 Ответить
Спасибо что пояснили, как бы теперь понятно что очередное наведение порядка, это очередная выкачка денег. А продажу земли ввели что б и деньги выкачать и землю отобрать.
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02.07.2021 12:32 Ответить
продажа, это деньги закачать, а не выкачать)
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02.07.2021 13:11 Ответить
Ранее выкачанные миллиарды долларов нужно как-то отмыть. На них же ничего нельзя купить в цивилизованном мире.
Украинская земля выглядит лучшим вариантом для сохранения и преумножения награбленного.
Я не думаю что иностранцев сразу допустят. 30 млрд долларов в заначках есть и у наших (примерно такова оценка украинской земли на данный момент). Иностранцы появятся позже, когда прихватизированную землю наши денежные мешки захотят перепродать оптом, тем самым завершив цикл отмывки денег.
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02.07.2021 13:28 Ответить
Это от кого кому. Вам же пояснили что селян в долги вгоняют, что б землю забрать. Так что продажа это выкачать и деньги и землю.
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02.07.2021 13:47 Ответить
меняю 3 га плодородной украинской земли на 3 сотки болот во флориде
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02.07.2021 11:57 Ответить
статья 14 Конституции Украины как раз говорит, что право собственности на землю гарантировано в том числе и гражданам Украины.
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02.07.2021 13:09 Ответить
Міністр заявив, що сьогодні українці мають "навести порядок в своїй земельній документації"

В чому наводити порядок? Скільки українців не мають землі взагалі!
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02.07.2021 12:53 Ответить
ну тех, кто не имеет, это вообще не касается
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02.07.2021 13:10 Ответить
 
 