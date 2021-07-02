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Глава Минагрополитики Лещенко призывает украинцев не спешить с продажей земли: "Ее стоимость будет возрастать не меньше, чем на 7-10% каждый год"
Министерство аграрной политики призывает украинцев не спешить продавать землю.
Об этом на часе вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр агрополитики Роман Лещенко, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
"Кроме того, Министерство агрополитики отмечает, что украинская земля бесценна. Ее стоимость будет возрастать не меньше, чем на 7-10 процентов каждый год", - подчеркнул он.
По словам Лещенко, цель министерства - не продажа земли, а наведение порядка в земельных отношениях.
Министр заявил, что сегодня украинцы должны "навести порядок в своей земельной документации".
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+3 NonCFist
показать весь комментарий02.07.2021 11:11
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+1 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий02.07.2021 11:26
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Дето я это уже слышал
Сейчас вполне возможно опять всё поменяют и снова будут вымогать деньги.
В соседнем колхозе примерно половина участков не оформлены и числятся в основном на покойниках.
Украинская земля выглядит лучшим вариантом для сохранения и преумножения награбленного.
Я не думаю что иностранцев сразу допустят. 30 млрд долларов в заначках есть и у наших (примерно такова оценка украинской земли на данный момент). Иностранцы появятся позже, когда прихватизированную землю наши денежные мешки захотят перепродать оптом, тем самым завершив цикл отмывки денег.
В чому наводити порядок? Скільки українців не мають землі взагалі!