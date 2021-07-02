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В сети появилось письмо экс-"слуги" Шевченко к Лукашенко с просьбой вакцинировать украинцев в Беларуси. ДОКУМЕНТ

В сети появилось письмо экс-

Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко попросил захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко вакцинировать украинцев в Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее письмо от 4 мая обнародовали в Telegram Пул Первого.

Депутат в письме поблагодарил Лукашенко за прием. Нардеп отметил, что его визит "дал надежду миллионам украинцев на сохранение дружеских отношений с Беларусью".

"Я, как народный депутат Украины, свидетельствую вам свое уважение и благодарность за оказанный мне прием. Мой визит вызвал существенный резонанс в украинском обществе, дав надежду миллионам украинцев на сохранение дружественных отношений между Республикой Беларусь и Украиной, а также получил поддержку парламента, хоть и кулуарную", – пишет Шевченко.

Также Шевченко попросил Лукашенко поспособствовать вакцинации украинцев от коронавируса в РБ.

"В рамках сотрудничества наших стран прошу Вас рассмотреть возможность вакцинации от коронавируса граждан Украины, которые временно находятся в Беларуси, что будет способствовать увеличению уровня коллективного иммунитета от пандемии. Ваше положительное решение будет восприниматься украинским обществом как жест доброй воли от братского народа Республики Беларусь и вас лично, а также будет способствовать развитию дружеских отношений между нашими странами", – добавил Шевченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поездка Шевченко в Беларусь - приговор Лукашенко. Он встречается с каким-то депутатом, которого никто не знает. По-человечески его жаль, - "слуга народа" Вениславский

В сети появилось письмо экс-слуги Шевченко к Лукашенко с просьбой вакцинировать украинцев в Беларуси 01
Фото: Пул Первого/Telegram

Ранее депутатская фракция "Слуга народа" исключила из своего состава народного депутата Евгения Шевченко. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк пояснил, что личные позиции Шевченко "шли вразрез с позицией не просто партии, но и государства в целом".

Нардеп Шевченко заявил, что рад исключению из рядов "слуг народа". Он пообещал "собирать вокруг себя бывших беркутовцев и бороться с националистами".

Как сообщалось, народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко 20 апреля провел в Минске встречу с захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко. 23 апреля на заседании фракции "Слуга народа" было принято решение провести голосование через сбор подписей относительно дальнейшего участия депутата Евгения Шевченко в составе фракции.

В сети появилось письмо экс-слуги Шевченко к Лукашенко с просьбой вакцинировать украинцев в Беларуси 02

Лукашенко Александр (3613) Шевченко Евгений Слуга народа (77)


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Топ комментарии
+9
Чому ця курва досі не висить?
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02.07.2021 11:15
+8
Просив чим вакцінувати? Касапським новічком?
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02.07.2021 11:10
+7
Там в этой фракции есть хоть кто-то адекватный, что сможет заткнуть эту мокшанскую "консерву".
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02.07.2021 11:14
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Просив чим вакцінувати? Касапським новічком?
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02.07.2021 11:10 Ответить
Чипизатором
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02.07.2021 11:12 Ответить
ДДТ наверно, против колорада помогает же, значит и ковид поборет.
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02.07.2021 11:20 Ответить
не обращайте внимание на этого гандона !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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02.07.2021 12:09 Ответить
та він сам на себе звертає...
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02.07.2021 12:11 Ответить
Белорусы вроде делают сами по кацапской технологии.
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02.07.2021 12:37 Ответить
Там в этой фракции есть хоть кто-то адекватный, что сможет заткнуть эту мокшанскую "консерву".
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02.07.2021 11:14 Ответить
Чому ця курва досі не висить?
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02.07.2021 11:15 Ответить
Воно через зашморг стікає.
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02.07.2021 11:50 Ответить
Идиот
На украинской границе поставить пункт вакцинации и пусть не унижаются перед тираном
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02.07.2021 11:17 Ответить
Почему бы нет.Зебилы,милости просим....вместе с нашими ужалят спутником и вместе в рай ....как куйло обещало.
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02.07.2021 11:20 Ответить
хай першим вакцинується цим шмурдяком, а не файзером
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02.07.2021 11:28 Ответить
А чем, кстати, вакцинируют в Беларуси?
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02.07.2021 11:29 Ответить
гарэлкой)
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02.07.2021 11:38 Ответить
Крахмальным клейстером.
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02.07.2021 13:10 Ответить
зробіть йому укол багнетом в бошку, нехай ця потовра заспокоїться
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02.07.2021 11:50 Ответить
Сцукр, ну как таких тварей понавыбирали в Раду, а?

Зебобики, чтоб вы повыздыхали вместе с вашими идиотами во власти!!!
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02.07.2021 12:10 Ответить
Навіть серед клоунів СН - це непересічний комік!
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02.07.2021 12:48 Ответить
Поддержку ему унитазную. Лбять,кто-нибудь,угомоните уже его. Кива,ФАС.
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02.07.2021 12:50 Ответить
Ватный шизик.
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02.07.2021 15:05 Ответить
так скоко этот выродок будет у нас портить воздух...!!!!!!!??????????
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03.07.2021 00:56 Ответить
 
 