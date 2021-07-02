В сети появилось письмо экс-"слуги" Шевченко к Лукашенко с просьбой вакцинировать украинцев в Беларуси. ДОКУМЕНТ

Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко попросил захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко вакцинировать украинцев в Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее письмо от 4 мая обнародовали в Telegram Пул Первого.

Депутат в письме поблагодарил Лукашенко за прием. Нардеп отметил, что его визит "дал надежду миллионам украинцев на сохранение дружеских отношений с Беларусью".

"Я, как народный депутат Украины, свидетельствую вам свое уважение и благодарность за оказанный мне прием. Мой визит вызвал существенный резонанс в украинском обществе, дав надежду миллионам украинцев на сохранение дружественных отношений между Республикой Беларусь и Украиной, а также получил поддержку парламента, хоть и кулуарную", – пишет Шевченко.

Также Шевченко попросил Лукашенко поспособствовать вакцинации украинцев от коронавируса в РБ.

"В рамках сотрудничества наших стран прошу Вас рассмотреть возможность вакцинации от коронавируса граждан Украины, которые временно находятся в Беларуси, что будет способствовать увеличению уровня коллективного иммунитета от пандемии. Ваше положительное решение будет восприниматься украинским обществом как жест доброй воли от братского народа Республики Беларусь и вас лично, а также будет способствовать развитию дружеских отношений между нашими странами", – добавил Шевченко.

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Фото: Пул Первого/Telegram

Ранее депутатская фракция "Слуга народа" исключила из своего состава народного депутата Евгения Шевченко. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк пояснил, что личные позиции Шевченко "шли вразрез с позицией не просто партии, но и государства в целом".

Нардеп Шевченко заявил, что рад исключению из рядов "слуг народа". Он пообещал "собирать вокруг себя бывших беркутовцев и бороться с националистами".

Как сообщалось, народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко 20 апреля провел в Минске встречу с захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко. 23 апреля на заседании фракции "Слуга народа" было принято решение провести голосование через сбор подписей относительно дальнейшего участия депутата Евгения Шевченко в составе фракции.