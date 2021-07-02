УЕФА заблокировал продажу билетов английским болельщикам на матч с Украиной: Это связано с "дельта"-штаммом коронавируса
Сборные Украины и Англии 3 июля сыграют в 1/4 финала Евро-2020. Поединок состоится в Риме, но матч не смогут посетить украинские и британские фанаты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Спорт 24".
Ассоциация решила заблокировать все приобретенные билеты британцев на четвертьфинальный поединок Евро-2020 Украина – Англия, который состоится в Риме.
Этот шаг направлен на то, чтобы предотвратить приезд болельщиков из Великобритании в Италию, которые могли нарушить карантинные правила.
Кроме того, после обращения итальянских властей в УЕФА приостановлена продажа билетов на этот матч тем, кто находился в Великобритании в течение последних 14 дней.
"Это связано с тем, что в Италии действует пятидневный карантин для тех, кто въезжает в страну из Великобритании из-за распространения там коронавируса, а именно штамма "Дельта" и теперь уже невозможно соблюсти этот срок, чтобы попасть на игру четвертьфинала Евро-2020", - говорится в сообщении.
Матч 1/4 финала Евро-2020 между Украиной и Англией состоится в субботу, 3 июля. Начало встречи в 22:00.
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Ты футбол смотришь с какой целью, если смотришь?
Я тебя про футбол спросил.
І далі - чому британців не путять.
Але жодного слова про те, чому не пустять Українців!