УЕФА заблокировал продажу билетов английским болельщикам на матч с Украиной: Это связано с "дельта"-штаммом коронавируса

Сборные Украины и Англии 3 июля сыграют в 1/4 финала Евро-2020. Поединок состоится в Риме, но матч не смогут посетить украинские и британские фанаты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Спорт 24".

Ассоциация решила заблокировать все приобретенные билеты британцев на четвертьфинальный поединок Евро-2020 Украина – Англия, который состоится в Риме.

Этот шаг направлен на то, чтобы предотвратить приезд болельщиков из Великобритании в Италию, которые могли нарушить карантинные правила.

Кроме того, после обращения итальянских властей в УЕФА приостановлена продажа билетов на этот матч тем, кто находился в Великобритании в течение последних 14 дней.

"Это связано с тем, что в Италии действует пятидневный карантин для тех, кто въезжает в страну из Великобритании из-за распространения там коронавируса, а именно штамма "Дельта" и теперь уже невозможно соблюсти этот срок, чтобы попасть на игру четвертьфинала Евро-2020", - говорится в сообщении.

Матч 1/4 финала Евро-2020 между Украиной и Англией состоится в субботу, 3 июля. Начало встречи в 22:00.

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