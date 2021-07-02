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УЕФА заблокировал продажу билетов английским болельщикам на матч с Украиной: Это связано с "дельта"-штаммом коронавируса

УЕФА заблокировал продажу билетов английским болельщикам на матч с Украиной: Это связано с

Сборные Украины и Англии 3 июля сыграют в 1/4 финала Евро-2020. Поединок состоится в Риме, но матч не смогут посетить украинские и британские фанаты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Спорт 24".

Ассоциация решила заблокировать все приобретенные билеты британцев на четвертьфинальный поединок Евро-2020 Украина – Англия, который состоится в Риме.

Этот шаг направлен на то, чтобы предотвратить приезд болельщиков из Великобритании в Италию, которые могли нарушить карантинные правила.  

Кроме того, после обращения итальянских властей в УЕФА приостановлена продажа билетов на этот матч тем, кто находился в Великобритании в течение последних 14 дней.

 "Это связано с тем, что в Италии действует пятидневный карантин для тех, кто въезжает в страну из Великобритании из-за распространения там коронавируса, а именно штамма "Дельта" и теперь уже невозможно соблюсти этот срок, чтобы попасть на игру четвертьфинала Евро-2020", - говорится в сообщении.

Матч 1/4 финала Евро-2020 между Украиной и Англией состоится в субботу, 3 июля. Начало встречи в 22:00.

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Автор: 

Италия (1645) УЕФА (342) футбол (3586)


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Топ комментарии
+13
Но песенку все равно споют , как бы уефа не плясало под Газпром
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02.07.2021 11:22
+5
И песенку тоже могу спеть « хутин **** лалалалалалала «😀
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02.07.2021 11:42
+3
одно другому не мешает, футбол- футболом, а то что ботоксная русская свинья х#йло - никто не отменял, не путай!
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02.07.2021 13:28
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Но песенку все равно споют , как бы уефа не плясало под Газпром
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02.07.2021 11:22 Ответить
Англичан забанили. Хотя и не одобряю.
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02.07.2021 11:37 Ответить
уж так как украинских болельщиков дискриминируют на этом ЕВРО ни с кем не сравнится. Спасибо что Румыния не стала упираться на вьезд наших
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02.07.2021 21:00 Ответить
"Кому что, а лысому расчёска". (с)
Ты футбол смотришь с какой целью, если смотришь?
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02.07.2021 11:41 Ответить
И песенку тоже могу спеть « хутин **** лалалалалалала «😀
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02.07.2021 11:42 Ответить
Та пой, хоть целый день.
Я тебя про футбол спросил.
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02.07.2021 11:44 Ответить
За Украину болела !!! Остальные матчи смотрела на кухне. Как поют на стадионе хутин **** слышала всегда 😀
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02.07.2021 11:46 Ответить
одно другому не мешает, футбол- футболом, а то что ботоксная русская свинья х#йло - никто не отменял, не путай!
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02.07.2021 13:28 Ответить
Неплохой дуэт.
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02.07.2021 13:31 Ответить
смотрю не только ради игры, смотрю ради песни - путин- *****... - душу греет.
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02.07.2021 14:10 Ответить
О! Уже трио.
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02.07.2021 14:13 Ответить
"спортвнепалитики"?
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02.07.2021 20:58 Ответить
Фанаты им этого не никому не простят.
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02.07.2021 11:42 Ответить
Поединок состоится в Риме, но матч не смогут посетить украинские и британские фанаты. Источник: https://censor.net/ru/n3274699
І далі - чому британців не путять.
Але жодного слова про те, чому не пустять Українців!
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02.07.2021 14:33 Ответить
дискриминация по нацоинальному признаку, об этом вслух не говорят
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02.07.2021 21:01 Ответить
Вродь бы все справедливо.
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02.07.2021 14:35 Ответить
 
 