С сегодняшнего дня вступают в силу ограничения на въезд в Украину из-за штамма "Дельта"

В Украине со 2 июля вступает в силу решение Кабинета Министров относительно изменений к карантинным нормам для противодействия распространению коронавируса штамма "Дельта".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ".

Теперь для пересечения государственной границы иностранцам (кроме тех, кто имеет вид на жительство в Украине) и лицам без гражданства старше 12 лет, прибывших из Республики Индия, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Российской Федерации, Португальской Республики или находились на их территории не менее семи дней в течение последних 14, нужно пройти непосредственно в пунктах пропуска (пунктах контроля) экспресс-тестирование на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2. При наличии отрицательного результата им позволят попасть в Украину.

В случае отсутствия такого результата или отказа от тестирования пограничник отказывает такому лицу в пересечении государственной границы в порядке, определенном статьей 14 Закона Украины "О пограничном контроле".

Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины (кроме тех, кто моложе 12 лет) и прибыли в Украину из Республики Индия, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Российской Федерации, Португальской Республики или находились на их территории не менее семи дней в течение последних 14 дней также осуществляют экспресс-тестирование на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 непосредственно в пунктах пропуска (пунктах контроля). В случае положительного результата они подлежат обязательной самоизоляции или обсервации.

Работники Национальной полиции обеспечивают сопровождение лиц, подлежащих обсервации, от зоны пограничного контроля санитарной зоны для их дальнейшей транспортировки к местам обсервации или в учреждения здравоохранения для их госпитализации.

Санитарные зоны обустраиваются вне территории пунктов пропуска (пунктов контроля) через государственную границу.

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Список стран будет пересматриваться и обновляться в зависимости от эпидемической ситуации.

Как сообщалось, штамм "Дельта" на сегодня является причиной более половины всех новых случаев инфицирования в ФРГ.

Медики продолжают призывать жителей Германии не пренебрегать второй дозой вакцины, поскольку в стране наблюдается тенденция отказа от второй прививки, из-за чего врачи бьют тревогу. По утверждению министра здравоохранения Йенса Шпана, вакцин в стране более чем достаточно.

В настоящее время полностью вакцинированы в Германии 55,1% населения, первую дозу получили 37,3%.