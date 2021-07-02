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Новости Коронавирус и карантин
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С сегодняшнего дня вступают в силу ограничения на въезд в Украину из-за штамма "Дельта"

С сегодняшнего дня вступают в силу ограничения на въезд в Украину из-за штамма

В Украине со 2 июля вступает в силу решение Кабинета Министров относительно изменений к карантинным нормам для противодействия распространению коронавируса штамма "Дельта".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ".

Теперь для пересечения государственной границы иностранцам (кроме тех, кто имеет вид на жительство в Украине) и лицам без гражданства старше 12 лет, прибывших из Республики Индия, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Российской Федерации, Португальской Республики или находились на их территории не менее семи дней в течение последних 14, нужно пройти непосредственно в пунктах пропуска (пунктах контроля) экспресс-тестирование на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2. При наличии отрицательного результата им позволят попасть в Украину.

В случае отсутствия такого результата или отказа от тестирования пограничник отказывает такому лицу в пересечении государственной границы в порядке, определенном статьей 14 Закона Украины "О пограничном контроле".

Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины (кроме тех, кто моложе 12 лет) и прибыли в Украину из Республики Индия, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Российской Федерации, Португальской Республики или находились на их территории не менее семи дней в течение последних 14 дней также осуществляют экспресс-тестирование на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 непосредственно в пунктах пропуска (пунктах контроля). В случае положительного результата они подлежат обязательной самоизоляции или обсервации.

Работники Национальной полиции обеспечивают сопровождение лиц, подлежащих обсервации, от зоны пограничного контроля санитарной зоны для их дальнейшей транспортировки к местам обсервации или в учреждения здравоохранения для их госпитализации.

Санитарные зоны обустраиваются вне территории пунктов пропуска (пунктов контроля) через государственную границу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отказ ЕС пропускать туристов, привитых признанной ВОЗ вакциной - это нарушение международного права, - Ляшко

Список стран будет пересматриваться и обновляться в зависимости от эпидемической ситуации.

Как сообщалось, штамм "Дельта" на сегодня является причиной более половины всех новых случаев инфицирования в ФРГ.

Медики продолжают призывать жителей Германии не пренебрегать второй дозой вакцины, поскольку в стране наблюдается тенденция отказа от второй прививки, из-за чего врачи бьют тревогу. По утверждению министра здравоохранения Йенса Шпана, вакцин в стране более чем достаточно.

В настоящее время полностью вакцинированы в Германии 55,1% населения, первую дозу получили 37,3%.

Кабмин (14027) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Россия закупила 400.000 вакцин Pfizer. Скрепы затрещали.

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https://twitter.com/apiontkovsky Andrei Piontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky @apiontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky/status/1410572291579256832 20 ч

Итак, размер правящей группировки (с семьями и наложницами) определён - 200 000 человек. Золотой фонд России.
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02.07.2021 11:24 Ответить
😂😂😂😂
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02.07.2021 12:07 Ответить
ну что сказать, оперативненько...
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02.07.2021 11:25 Ответить
у нас вторую дозу надо именно на 21 день, иначе не получишь, хотя по инструкции можно и на 28й.
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02.07.2021 11:33 Ответить
епаные зелёные гниды - специально завозят а затем моют бабло на "борьбе"...
Від сьогодні набувають чинності обмеження на в'їзд в Україну через штам "Дельта" - Цензор.НЕТ 3387

Від сьогодні набувають чинності обмеження на в'їзд в Україну через штам "Дельта" - Цензор.НЕТ 4426
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02.07.2021 11:52 Ответить
В Німеччині тим хто вакцинувався Астразенекою (причому європейською), настійно рекомендують другий раз вакцинуватися вакциною Біонтех. Питання до Віслюка Оманського: "Як, Лошара", в тебе справи з дорогами"? На цей рік ще осталось що вкрасти?"
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02.07.2021 11:56 Ответить
Пізно...
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02.07.2021 14:12 Ответить
 
 