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Пяти гражданам РФ запретили въезд в Украину из-за посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба

Пяти гражданам РФ запретили въезд в Украину из-за посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба

Пограничники запретили въезд в Украину пятерым гражданам России из-за посещения ими оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

На днях, в одном из Николаевских морских торговых портов, при оформлении иностранного судна пограничники отдела "Николаев" обнаружили пятерых граждан РФ. Россияне несколько месяцев назад незаконно посещали временно оккупированную территорию Украины через закрытый пункт пропуска "Керчь".

За нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и выезда из нее пограничники отказали иностранцам в пропуске и запретили им въезд на территорию Украины на три года.

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Автор: 

Госпогранслужба (6432) запрет (1707) Крым (26389)


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Топ комментарии
+8
П'ятьом громадянам РФ заборонили в'їзд в Україну через відвідування окупованого Криму, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3083. Запрєщают - лохам .. Товаріщ , нє будь лохом , імєй нужниє связи с прєзідєнтом . .
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02.07.2021 11:34
+6
Невже педросовичу? О_О
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02.07.2021 11:26
+6
кіркорян - особливо цінний для зебілів кадр, під такі санкції не підпадає.
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02.07.2021 11:31
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Невже педросовичу? О_О
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02.07.2021 11:26 Ответить
А какже судебные пряциденты??? Или можно только зелиному дружку...
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02.07.2021 11:27 Ответить
а что по этому поводу думает Фан Клуб Киркова (СБУ) , может зря запретили
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02.07.2021 11:30 Ответить
С такими темпами запоребрик пофиксят, когда все континенты опять собьются в один.
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02.07.2021 11:30 Ответить
кіркорян - особливо цінний для зебілів кадр, під такі санкції не підпадає.
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02.07.2021 11:31 Ответить
Так "Блазня" Філька налякав тим, що розкаже журнашлюхам, як він йому "глинку місив", "закумареному", після чергового корпоративу!!! У них - у "клоунів", це "хорошим тоном" вважається!!! Типу як "випить на брудершафт"!
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03.07.2021 14:52 Ответить
П'ятьом громадянам РФ заборонили в'їзд в Україну через відвідування окупованого Криму, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3083. Запрєщают - лохам .. Товаріщ , нє будь лохом , імєй нужниє связи с прєзідєнтом . .
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02.07.2021 11:34 Ответить
Когда уже по умолчанию запретите въезд всем жителям фашистской *********?
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02.07.2021 12:52 Ответить
Дебіли у руля, за незаконний перетин кордону України шраф 500-800 необл. мінімумів,збільшіть цю суму в 100 раз і заробляйте бабки, впустіть, затримайте, оштрафуйте по максі і ***** до слідуючого разу, і так усіх хто їздив в Крим кіркорові, басти і інше шобло, на бабло їх катайте
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02.07.2021 15:15 Ответить
 
 