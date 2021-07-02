Пяти гражданам РФ запретили въезд в Украину из-за посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба
Пограничники запретили въезд в Украину пятерым гражданам России из-за посещения ими оккупированного Крыма.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
На днях, в одном из Николаевских морских торговых портов, при оформлении иностранного судна пограничники отдела "Николаев" обнаружили пятерых граждан РФ. Россияне несколько месяцев назад незаконно посещали временно оккупированную территорию Украины через закрытый пункт пропуска "Керчь".
За нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и выезда из нее пограничники отказали иностранцам в пропуске и запретили им въезд на территорию Украины на три года.
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