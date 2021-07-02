"Слуга народа" Кравчук об инциденте между Крат и Потураевым: Она не журналистка. Сегодня комитет рассмотрит лишение ее аккредитации в Раде

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в интервью журналистам в Верховной Раде прокомментировала вчерашний инцидент между блогером Ирмой Крат и нардепом "СН" Никитой Потураевым.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Давайте называть вещи своими именами. Она не журналистка. Вот вы журналисты. Вы представляетесь, называете издание, а она представляет саму себя. Может, так жаркая погода влияет на людей", - подчеркнула Кравчук.

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По ее словам, сегодня должно состоятся заседание комитета ВР по свободе слова относительно этого инцидента, где будет поднят вопрос о лишении Крат аккредитации в Верховной Раде.

"Извините, Верховная Рада не может быть проходным двором. Есть же понятные правила. Вот вы тут работаете годами. Я знаю людей, которые по 18 лет работают парламентскими корреспондентами. Мне кажется, им в первую очередь не приятно, что такое происходит", - заявила замглавы фракции СН.

Нардеп считает, что Потураев вчера повел себя достойно.

"Он уклонился и продолжил брифинг. Такое у него было энергическое спокойствие", - добавила Кравчук.

Напомним, 1 июля 2021 года на "слугу народа" Никиту Потураева в парламенте напала блогер Ирма Крат.