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"Слуга народа" Кравчук об инциденте между Крат и Потураевым: Она не журналистка. Сегодня комитет рассмотрит лишение ее аккредитации в Раде

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в интервью журналистам в Верховной Раде прокомментировала вчерашний инцидент между блогером Ирмой Крат и нардепом "СН" Никитой Потураевым.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Давайте называть вещи своими именами. Она не журналистка. Вот вы журналисты. Вы представляетесь, называете издание, а она представляет саму себя. Может, так жаркая погода влияет на людей", - подчеркнула Кравчук.

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По ее словам, сегодня должно состоятся заседание комитета ВР по свободе слова относительно этого инцидента, где будет поднят вопрос о лишении Крат аккредитации в Верховной Раде.

"Извините, Верховная Рада не может быть проходным двором. Есть же понятные правила. Вот вы тут работаете годами. Я знаю людей, которые по 18 лет работают парламентскими корреспондентами. Мне кажется, им в первую очередь не приятно, что такое происходит", - заявила замглавы фракции СН.

Нардеп считает, что Потураев вчера повел себя достойно.

"Он уклонился и продолжил брифинг. Такое у него было энергическое спокойствие", - добавила Кравчук.

Напомним, 1 июля 2021 года на "слугу народа" Никиту Потураева в парламенте напала блогер Ирма Крат.

Автор: 

ВР (29247) Потураев Никита (150) Кравчук Евгения (367) Ирма Крат (3)


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Топ комментарии
+7
слуги народа унылое говно
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02.07.2021 11:33
+5
Ну, дык подобных "журналистов" у нас пруд пруди.
Больница Павлова уже несколько лет не выдавала справок идиотам. Только через судмедэкспертов.
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02.07.2021 11:32
+1
Не погано було б ще почути реакцію правоохоронців (іншим "журналістам" на згадку)!
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02.07.2021 11:51
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Ну, дык подобных "журналистов" у нас пруд пруди.
Больница Павлова уже несколько лет не выдавала справок идиотам. Только через судмедэкспертов.
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02.07.2021 11:32 Ответить
слуги народа унылое говно
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02.07.2021 11:33 Ответить
дріб'язкова мстивість - характерна риса Бзде-команди
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02.07.2021 11:50 Ответить
Не погано було б ще почути реакцію правоохоронців (іншим "журналістам" на згадку)!
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02.07.2021 11:51 Ответить
О сколько зедебилов на болотах рады вонь и крики подняли вэй вэй ихнего мойшу побили так смотрите скоро в подворотнях мочить начнут и не просто кулаком а ногами также и даже до состояния- только у морг ......ой служивое лайно как бесится и боится а что же вы плесень болотная загадили Украину вместе со своим уродом Вовочкой когда его кортеж то хлопушками бах бах хотя бы для енервного срыва Вавки... чтобы нарокша не шатался абы где а сидел под шконкой у Ленки под сисей.... *********** уродливое ...
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02.07.2021 12:02 Ответить
"Слуга народу" Кравчук про інцидент між Крат та Потураєвим: Вона не журналістка. Сьогодні комітет розгляне позбавлення її акредитації в Раді - Цензор.НЕТ 2977
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02.07.2021 13:32 Ответить
всё правильно - п.здить их надо! Берите пример - поднимайте свои фесбучные диванные ж.пы и вперёд. Каждый слуга должен получить свою п.здюлину. С этого начнём а дальше будем судить.
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02.07.2021 15:24 Ответить
Делай как Крат, делай стоКрат!
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02.07.2021 15:25 Ответить
Никому не разрешается нарушать форму одежды военнослужаих!!Тем более этому дебилному Разумкову!!
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02.07.2021 16:21 Ответить
 
 