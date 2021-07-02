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Новости Агрессия России против Украины
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На параде красивее выглядит, когда женщины-военнослужащие одеты в футболки и штаны, а обуты в берцы, - "слуга народа" Кравчук

На параде красивее выглядит, когда женщины-военнослужащие одеты в футболки и штаны, а обуты в берцы, -

Парламент должен сосредоточить свое внимание на обеспечении женщин-военнослужащих.

Об этом в интервью журналистам в Верховной Раде сказала замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

По ее словам, депутаты-женщины вручили министру обороны Андрею Тарану туфли для того, чтобы "на 15 минут попасть в новости".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Тарану в Раде подарили красные туфли на каблуках: "Пусть сходит в них на парад". ФОТОрепортаж

"Это на обеспечение женщин-военнослужащих не влияет. Давайте думать о том, что должны быть нормальные закупки для женщин, которые служат в Вооружённых силах Украины", - подчеркнула Кравчук.

Нардеп считает, что на параде красивее выглядит, когда женщины-военнослужащие одеты в футболки и штаны, а обуты в берцы.

Ранее вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк с трибуны парламента озвучила открытое обращение с требованием провести служебное расследование о том, кто принял решение, чтобы женщины-военные на параде ко Дню Независимости маршировали на каблуках. После выступления женщины-депутаты подарили министру обороны Андрею Тарану красные туфли на каблуках: "Пусть сходит в них на парад".

Напомним, 1 июля 2021 года стало известно, что женская "коробка" тренируется для участия в военном параде ко Дню Независимости в туфлях на каблуках.

Цензор.НЕТ опросил женщин-военнослужащих об их мнении по этому поводу. Подробнее об этом в материале: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - здесь.

Автор: 

ВР (29247) женщины (886) Минобороны (9333) парад (634) ВСУ (6587) Кравчук Евгения (367)


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Топ комментарии
+24
Но кварталу красивее туфли. Армию превращают в 95 квартал. Идиоты непуганные
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02.07.2021 11:39
+16
Где-то так
На параді красивіше, коли жінки-військовослужбовці одягнені у футболки і штани, а взуті в берці, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 2167
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02.07.2021 12:06
+12
Министр Баран, - старое замшелое совковое дерьмо. К тому же тупой, как три Кивы, - он искренне думает, что МВФ финансирует ЗСУ.
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02.07.2021 11:40
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Но кварталу красивее туфли. Армию превращают в 95 квартал. Идиоты непуганные
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02.07.2021 11:39 Ответить
квартальний наш вова сумує за часми гєй-гєйсалоковбасатанців на каблучках...
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02.07.2021 11:52 Ответить
Где-то так
На параді красивіше, коли жінки-військовослужбовці одягнені у футболки і штани, а взуті в берці, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 2167
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02.07.2021 12:06 Ответить
А ты м сама в ВР одень, тогда скажешь что лучше.
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02.07.2021 11:39 Ответить
бк На параде красивее выглядит, когда женщины-военнослужащие одеты в футболки и штаны, а обуты в берцы, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 6516
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02.07.2021 11:39 Ответить
Министр Баран, - старое замшелое совковое дерьмо. К тому же тупой, как три Кивы, - он искренне думает, что МВФ финансирует ЗСУ.
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02.07.2021 11:40 Ответить
Специалист-практик по армии ,советник четыреждыуклониста: Парад хорош для России, у нас в армии все(!) нехорошо по отношению к людям,- Шефир.
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02.07.2021 11:43 Ответить
Я даже не знал, что в уставной форме ВСУ есть туфли на каблуке.
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02.07.2021 11:46 Ответить
у кожного свій смак.....зешобла запропонує дефіле у купальниках
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02.07.2021 11:46 Ответить
Вот еще милитари вариант

На параде красивее выглядит, когда женщины-военнослужащие одеты в футболки и штаны, а обуты в берцы, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 7081
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02.07.2021 11:46 Ответить
Это для паркетных генералов, которые на отдыхе.
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02.07.2021 11:48 Ответить
Ну ...в этом я начинал в 14м... )
Так что ты в точку ! )))
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02.07.2021 11:59 Ответить
Это новая форма от квартала, а ниже от "барыг". Квартал бы в неё одеть

На параде красивее выглядит, когда женщины-военнослужащие одеты в футболки и штаны, а обуты в берцы, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8390
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02.07.2021 11:46 Ответить
Бирки с одной футболки или с разных?
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02.07.2021 12:22 Ответить
Дивись склад: від кварталу 100% синтетика, а від бариг бавовна 87% + 13% полістер.
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02.07.2021 12:28 Ответить
ясно...
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02.07.2021 15:55 Ответить
Почти. Там 13% полипропилен. Он легче полиестра почти вдвое. Полипропиленовое волокно обладает также самым низким коэффициентом удерживания влаги. Именно этому материалу отдают предпочтение производители функционального нижнего белья. Способность максимально быстро транспортировать влагу препятствует намоканию ткани, она не прилипает к телу и не вызывает при понижении температуры окружающей среды неприятного озноба. Всегда чувствуешь себя комфортно.
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02.07.2021 16:50 Ответить
Две разные рубашки "Поло" -- старая ниже. Я бы в новую одел бубочку и подогрел немного открытым огоньком, чтобы рубашка превратилась в напалм. Только враг может одевать свою армию в такое дерьмо.
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02.07.2021 12:46 Ответить
100 процентный полиэстер ? Это в жару же кончиться можно! Хлтя бы льна добавили !
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02.07.2021 12:29 Ответить
Молодцы женщины-депутаты! Девчата из ВС ЗСУ вам огромное спасибо скажут обязательно. Если командование воинских частей шло раньше навстречу женщинам-военнослужащим и разрешало носить форменные туфли при объявленной полевой форме одежды в такую жару, то теперь не нарушая форму одежды все будут носить берцы.
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02.07.2021 11:52 Ответить
... Мова про парад , а не про носіння жінками - військовими , взуття взагалі ..
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02.07.2021 12:02 Ответить
ИИИ?
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02.07.2021 12:07 Ответить
. Я що , комент на китайькій мові написав .?? Що не зрозуміло ?
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02.07.2021 12:11 Ответить
Что Вы имеете сказать за парад рассматривая фото тренировки к параду?
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02.07.2021 12:16 Ответить
Ідіотизм , чистісінький .. На параді військовослужбовці мають йти за зброєю і в екіпіруванні , тобто - у польовій формі . Які ж тут , до біса - підбори . ?? Вони ж навіть не пасують сюди .

На параді красивіше, коли жінки-військовослужбовці одягнені у футболки і штани, а взуті в берці, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 8941 .
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02.07.2021 12:27 Ответить
На параді красивіше, коли жінки-військовослужбовці одягнені у футболки і штани, а взуті в берці, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 5092

Вот такая парадная форма женщин-военнослужащих ЗСУ
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02.07.2021 12:34 Ответить
Парадно-вихідна .!! А не виключно - для параду .
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02.07.2021 12:45 Ответить
Любитель лезть в бутылку?
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02.07.2021 12:49 Ответить
...По суті є що сказати ?
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02.07.2021 13:12 Ответить
Для парада есть именно парадная форма одежды.
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02.07.2021 12:35 Ответить
Ты где такого начитался,дурачок?
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02.07.2021 12:57 Ответить
В Строевом Статуте ЗСУ, академик.
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02.07.2021 12:59 Ответить
Не путай строевой смотр с парадом.
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02.07.2021 13:05 Ответить
Так от і - не путай !
.... Ти ще почни мені розказувати - що таке стройовий огляд . Тому , в кого за плечима , майже два десятки років армійської вислуги , і хто сам їх проводив десятки разів .
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02.07.2021 14:33 Ответить
Спорный вопрос. Есть летние ботинки. Они лнгкие и с вентиляцией. И в полях в туфлях не побегаешь. А нога должна быть привычной к ботинкам. Вообще - воюем. И не на паркете.
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02.07.2021 12:32 Ответить
Вы так и не поняли о чем я хочу сказать. Полевая форма одежды не предусматривает туфли, только берцы. Парадная предусматривает шерстяные китель и юбку с туфлями. Девочкам дали поблажку не носить берцы к полевой форме. А курицы в ВР вместо того чтобы заниматься законодательством занимаются какой-то хренью.
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02.07.2021 12:39 Ответить
дебил ты- по маршируй в берцах или в туфлях на каблуке
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02.07.2021 12:40 Ответить
Девочки в чем пришли на занятия, в том и пошли на тренировку. Трудно понять? А с "дебилом" поосторожней. Если не хватает доводов, то так и скажи.
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02.07.2021 12:44 Ответить
серёжа скажи спасибо что парадку не заставили напялить и прусским шагом столь милым глазу генерала седлоголового не начали гонять
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02.07.2021 12:47 Ответить
Дебильное руководство так и поступило бы, если утром и вечером (когда не так жарко) предусматривались тренировки, а девчата весь день ходили бы из-за этого в шерстяной форме одежды.
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02.07.2021 12:52 Ответить
ещё раз им на параде идти в парадно выходной
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02.07.2021 12:56 Ответить
Да, не в полевой
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02.07.2021 13:01 Ответить
по жаре браво в ней сварится можно особенно в новой от хомы и тарана где синтетики 90 процентов
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02.07.2021 13:06 Ответить
Это уже совсем другая тема. Речь о том, что после этого дурацкого перфоманса куриц в ВР девчата при объявленной полевой форме будут парится в берцах.
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02.07.2021 13:11 Ответить
Они в Черниговской области. Универ в Киеве. Там по ходу занятий нет вообще
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02.07.2021 12:57 Ответить
В черниговской тренировки с техникой, а про девчат в ХНУПС
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02.07.2021 13:03 Ответить
Сорри, в Киеве, просмотрел.
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02.07.2021 13:08 Ответить
в кожній руці - по шаурмі!
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02.07.2021 11:54 Ответить
Уже воинский устав не работает, сейчас все решают выпускники 95 квартала ?
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02.07.2021 11:54 Ответить
На параде красивее всего,когда пенсионеры имеют достойную пенсию. Дебильные игры пропоровавшихся зеленых ослов никому не интересны.
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02.07.2021 11:56 Ответить
Я думаю, что эти туфли по Уставу должны с другой формой одежды одеваться, а с камуфляжем берцы.
Например когда служил, под камуфляжем тельник. Но если по жаре закатываешь рукава, то тельник надо снять.
Всё расписано в Уставах
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02.07.2021 11:56 Ответить
С какого хера - тельник снять ?
Не было у нас такого !!!
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02.07.2021 12:01 Ответить
Під закатаний рукав тільник не знімають, а вже без кітеля тоді тільки футболка. В самому тільнику не можна
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02.07.2021 12:12 Ответить
Но автор написал - снимать тельник, если РУКАВА ЗАКАТАНЫ
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02.07.2021 12:26 Ответить
Да, в совковые годы по Уставу рукава можно было закатывать только без тельника. Исключение сделали на показухах к 60 летию ВДВ, и юбилею Гайжюная.
Комдив тогда согласился, что бить кирпичи удобней с засученными рукавами, а без тельника и на десантника не похож
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02.07.2021 12:34 Ответить
Насколько я помню, при Порохе тестировали очень классные летние полуботинки-кроссовки для ВСУ. Очень странно что их не приняли как форменную одежду. Может этот случай заставит Бубочку таки заняться армией.
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02.07.2021 11:58 Ответить
бубачка может только заставить армию перестать стрелять. на большее оно не способно - умишком не вышел.
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02.07.2021 12:05 Ответить
та зачєм еті полубатінкі-крассовкі...єсьть же нармальниє клоунскіє туфлі с бубєнчікамі...
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02.07.2021 12:07 Ответить
На параді красивіше, коли жінки-військовослужбовці одягнені у футболки і штани, а взуті в берці, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 7298
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02.07.2021 12:13 Ответить
Їх ще наказом Полторака запровадили , але не ввели до цих пір ..
На параді красивіше, коли жінки-військовослужбовці одягнені у футболки і штани, а взуті в берці, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 9984 .
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02.07.2021 12:09 Ответить
Это ж дорого. А идут по пути экономии на всем. Поэтому выше этикетка с футболки , которая полностью синтетика и на солнцепеке в таеой сорочке наверное можно врагов пытать, быстро расколятся.
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02.07.2021 12:35 Ответить
В уставе украинской армии есть обувь на каблуках или как всегда на законы был положен большой и толстый?
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02.07.2021 12:08 Ответить
Во вьетнамках может и сподручней ,но на шпильках красивее.....Еще хорошо бы блузки с глубоким декольте, мокрых, без погон и шевронов.... юбки мини и канотье на голове! И зачем им маршировать?Посадить девчонок на платформу для перевозки танков и пусть вышивают крестиком!
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02.07.2021 12:17 Ответить
Жінки у війську це особливий стрій!!!!!!!!!!! Їм лямки від парашюта фабурже на тиснуть, а от броніка для них немає ?????????!!!!!!!!!
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02.07.2021 12:57 Ответить
Броник наверное есть. А парашюты то ДШВ. Их универ не той специфики. А вообще, в ВРУ закон лежит, где дефачек и мальчикоф полностью уравняют, кроме беременности.
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02.07.2021 13:00 Ответить
А будуть від 95 кварталу зелені сосни?
А будуть ходити зайчики ********, Білик-Зеліник, Кіркорова-Зенкорова?
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02.07.2021 15:12 Ответить
именно таким путем зеленое ****ще и разваливает армию.....
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02.07.2021 19:29 Ответить
 
 