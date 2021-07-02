На параде красивее выглядит, когда женщины-военнослужащие одеты в футболки и штаны, а обуты в берцы, - "слуга народа" Кравчук

Парламент должен сосредоточить свое внимание на обеспечении женщин-военнослужащих.

Об этом в интервью журналистам в Верховной Раде сказала замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

По ее словам, депутаты-женщины вручили министру обороны Андрею Тарану туфли для того, чтобы "на 15 минут попасть в новости".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Тарану в Раде подарили красные туфли на каблуках: "Пусть сходит в них на парад". ФОТОрепортаж

"Это на обеспечение женщин-военнослужащих не влияет. Давайте думать о том, что должны быть нормальные закупки для женщин, которые служат в Вооружённых силах Украины", - подчеркнула Кравчук.

Нардеп считает, что на параде красивее выглядит, когда женщины-военнослужащие одеты в футболки и штаны, а обуты в берцы.

Ранее вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк с трибуны парламента озвучила открытое обращение с требованием провести служебное расследование о том, кто принял решение, чтобы женщины-военные на параде ко Дню Независимости маршировали на каблуках. После выступления женщины-депутаты подарили министру обороны Андрею Тарану красные туфли на каблуках: "Пусть сходит в них на парад".

Напомним, 1 июля 2021 года стало известно, что женская "коробка" тренируется для участия в военном параде ко Дню Независимости в туфлях на каблуках.

Цензор.НЕТ опросил женщин-военнослужащих об их мнении по этому поводу. Подробнее об этом в материале: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - здесь.