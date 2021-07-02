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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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На казенном заводе в Донецке масса химикатов разного типа. В случае аварии город взлетит на воздух, - эксперт ЦОЗ Оперчук

На казенном заводе в Донецке масса химикатов разного типа. В случае аварии город взлетит на воздух, - эксперт ЦОЗ Оперчук

Донецкий казенный завод с начала войны на Донбассе подвергался артиллерийским обстрелам, что вызвало детонацию взрывчатых материалов на его складах. В случае аварии на этом объекте Донецк может взлететь на воздух.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в комментарии РБК-Украина заведующий отделом факторов производственной и окружающей среды Центра общественного здоровья Минздрава Анатолий Оперчук.

По его словам, в резервуарах завода много химикатов разного типа.

"В случае аварии тех химикатов будет достаточно, чтобы город Донецк взлетел на воздух", - заявил Оперчук.

Есть еще один опасный объект на Донбассе - горловский "Стирол". Когда начались боевые действия на востоке Украины, то завод прекратил работу и заявил об очистке цехов от аммиака.

Однако, если на заводе продолжают хранить это вещество, во время обстрелов могут возникнуть тяжелые экологические последствия. От "Стирола" к ближайшему жилому дому буквально 500 метров.

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"Если произойдет авария и выброс аммиака, то будут большие проблемы. Смертность может достигать 50-60%. Это непосредственно в месте аварии", - сообщил эксперт ЦОЗ.

Напомним, в Кабмине заявили о возможности экологической катастрофы на Донбассе, а также назвали сроки.

Донецьк (6322) завод (513) экология (1608)


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Топ комментарии
+10
Тоже мне проблема. Если лугандонам на это пофиг, то почему это должно беспокоить всю остальную Украину?
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02.07.2021 12:08
+8
Короче все поняли, перспективы у Донецка не очень...
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02.07.2021 11:47
+7
хватіт отета уже корміть Украіну і Європу
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02.07.2021 11:52
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Короче все поняли, перспективы у Донецка не очень...
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02.07.2021 11:47 Ответить
Улетят прямо в "рай"- в Рашу ********!
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02.07.2021 11:52 Ответить
хватіт отета уже корміть Украіну і Європу
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02.07.2021 11:52 Ответить
"На все воля Божа!" (Але й Всевишньому подекуди потрібна допомога )
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02.07.2021 11:54 Ответить
не пам'ятаю точно коли, але у 14, або у 15 туди вже залітала "Точка"..
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02.07.2021 11:55 Ответить
14
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02.07.2021 12:04 Ответить
дякую!
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02.07.2021 12:07 Ответить
Воронеж с облегчением вздохнул.
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02.07.2021 11:56 Ответить
И че? Не об этом нужно думать а о том что нет кровожадных бандеровцев и не нужно больше кормить бездельников из Евросоюза!
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02.07.2021 12:06 Ответить
Тоже мне проблема. Если лугандонам на это пофиг, то почему это должно беспокоить всю остальную Украину?
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02.07.2021 12:08 Ответить
Та й хр*н з ним. Після деокупації побудуємо нове місто - й назвемо Бандерівськ.
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02.07.2021 12:42 Ответить
Саме так - оті стаканови, кіровскі, єнакієво донецьк луганськ треба зтерти в порохи.
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02.07.2021 12:54 Ответить
территория ордила должна самоочиститься от быдломассы
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02.07.2021 12:49 Ответить
координати відомі, хлопці навчені.
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02.07.2021 12:52 Ответить
и скоро нью-йорк станет столицей турбизнеса. куча желающих со всего света захотят увидеть "донецкую воронку", расположенную рядом с ним ))
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02.07.2021 13:00 Ответить
Весь Донецк конечно нет. Все таки его протяженность 55 км с запада на восток. Но Площадки, Октябрьская, ж/д, Путиловка, Ветка, Топаз прочувствуют ударную волну в несколько килотонн.
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02.07.2021 13:27 Ответить
 
 