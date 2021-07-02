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Pfizer появится в центрах массовой вакцинации в конце июля, - главный санврач Кузин
Уже летом вакциной Pfizer вероятно будут прививать и некоторых детей.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил главный санврач Игорь Кузин.
По словам главного санврача, пока что будут предлагать вакцинировать лишь тех детей, которые имеют сопутствующие заболевания.
"Ожидаем его (Pfizer. - Ред.) в конце июля. Сейчас у нас идет четвертый этап, то есть когда мы вакцинируем людей с хроническими неинфекционными заболеваниями. В конце июля и в августе мы уже переходим на пятый этап, когда вакцинация будет доступна для всех. И в том числе вакцина Pfizer будет перераспределена на прививочные пункты", - отметил Кузин.
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Igor V #453603
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Sopko Tom
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