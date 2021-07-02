РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13596 посетителей онлайн
Новости Борьба с коронавирусом
3 688 5

Pfizer появится в центрах массовой вакцинации в конце июля, - главный санврач Кузин

Pfizer появится в центрах массовой вакцинации в конце июля, - главный санврач Кузин

Уже летом вакциной Pfizer вероятно будут прививать и некоторых детей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил главный санврач Игорь Кузин.

По словам главного санврача, пока что будут предлагать вакцинировать лишь тех детей, которые имеют сопутствующие заболевания.

"Ожидаем его (Pfizer. - Ред.) в конце июля. Сейчас у нас идет четвертый этап, то есть когда мы вакцинируем людей с хроническими неинфекционными заболеваниями. В конце июля и в августе мы уже переходим на пятый этап, когда вакцинация будет доступна для всех. И в том числе вакцина Pfizer будет перераспределена на прививочные пункты", - отметил Кузин.

Также читайте: Украина сможет самостоятельно выявлять новые штаммы коронавируса не раньше, чем к концу лета, - Кузин

Автор: 

вакцина (3815) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) Pfizer (180)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
бла-бла-бла. как обычно у квартальных рагулей только одни обещания. ведь через месяц никто не станет листать новости и выискивать их заявы, чтобы проверять реализацию обещаний поэтому сейчас можно наобещать что-угодно.
показать весь комментарий
02.07.2021 12:02 Ответить
а в каком году ?
показать весь комментарий
02.07.2021 12:02 Ответить
Год, Федя? Год какой?
показать весь комментарий
02.07.2021 12:07 Ответить
"Ожидаем"! Но как будем колоть, как будем колоть... Ах Шура, как я колол при НЭПе, как я колол при НЭПе...
показать весь комментарий
02.07.2021 12:15 Ответить
детей слуг?)
показать весь комментарий
02.07.2021 12:16 Ответить
 
 