Нардеп "Голоса" Железняк о принятии законопроекта о деолигархизации: Возможно, все олигархи решили, что все-таки "пчёлы против мёда", и дали свои голоса
Лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк считает, что принятый вчера в первом чтении законопроект о деолигархизации не имеет никакого отношения к борьбе с олигархами.
Об этом он сказал в интервью журналистам в Верховной Раде, информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Нардеп называет данный законопроект 12 страницами фантазийного текста.
Говоря о причинах позитивного голосования в сессионном зале, Железняк отметил: "Возможно, все олигархи вдохновились борьбой с олигархами и решили, что все-таки "пчёлы против мёда" и дали свои голоса".
Лидер фракции "Голос" также рассказал, что его политическая сила подала пакет документов, касающийся борьбы с олигархами, на 300 страниц.
Напомним, 1 июля 2021 года Рада поддержала в первом чтении закон об олигархах. "За" - 275 голосов.
Глава фракции "СН" Арахамия говорит, что оппозиция уже сейчас грозится подать ко второму чтению "тысячи поправок". Если это произойдет, "слуги" применят спецпроцедуру, чтобы принять законопроект во втором чтении как можно скорее. Второе чтение может состояться либо в июле, если работу Рады продлят, либо уже в сентябре.
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У тебя проблемы с логикой:
Если даже ТЫ догадался, что это "12 страниц фантазийного текста" и просто профанация.
То почему ты не допускаешь, что олигархи тоже это поймут?
Точнее, они САМИ вот такой фантазийный "закон" и написали.
Зеленський хоче забрати свободу в частини українського суспільства, і не в олігархів
1 липня в Києві відбувся круглий стіл щодо законопроекту «Про деолігархізацію, сприяння конкуренції, очищення влади від корупційних впливів і соціальну відповідальність бізнесу» фракцій «Європейська Солідарність», «Батьківщина» і «Голос».
Співавтор законопроекту Микола Княжицький наголосив, що владний законопроект викривлює поняття олігарх і забезпечує ручне управління прийняття рішення, хто саме олігарх, за допомогою РНБО.
«Єдине покарання для олігархів у законопроекті президента - це заборона участі у «Великій приватизації». Це означає, що якщо хтось хоче взяти участь у «великій приватизації» і має гроші, і має медіа, то тобі або не дозволять це зробити, або хваліть владу, і тоді це дозволять. Або скажуть, що віддавай медіа і дозволимо. По суті це законопроект про створення олігархії», - сказав він
«Наш законопроект пропонує боротися з корупцією як породженням олігархії. І олігархи її множать через монополію. Томи ми надаємо такий статус тільки за рішенням НАЗК, результатами перевірок і поданням Антимонопольного комітету», - зазначив представник «Європейської Солідарності».
Народний депутат з фракції «Батьківщина» Михайло Цимбалюк зазначив, що президент має вплив на правоохоронні органи, а посилення повноважень РНБО лише збільшить вплив Зеленського на судову владу.
«Ми за реальну боротьбу з олігархами. Але те, що підготувала команда президента, можна розділити на дві частини - політичний популізм і правовий нігілізм. Тут РНБО з дорадчо-консультативного органу переходить в правоохоронний і набуває ознаки судівської гілки влади, бо призначає і веде реєстр олігархів», - сказав він.
Також представник «Батьківщини» зазначив, що владний законопроект призведе до того, що олігархом можна буде визнати звичайного блогера.
«Диявол завжди в деталях. Зараз Зеленський і компанія створюють хайп, густу димову завісу, щоб не було відомо і зрозуміло конкретики. Щоб люди не розуміли, що йдеться не про те, що у всіх олігархів треба забрати гроші і роздати бідним. Йдеться не про те, що треба внести справедливість для людей, і хай заплатять і внесуть гроші на медицину, освіту і місцеве самоврядування. А насправді йдеться про те, що президент отримує новий важіль політично впливу, новий важіль боротьби з опонентами. А людям нічого не буде від цього», - зазначив він.
Правознавець-міжнародник, дипломат Володимир Василенко наголосив, що для боротьби з олігархатом потрібно не ухвалювати нові закони, а забезпечити ефективну роботу податкової системи, Антимонопольного комітету і антикорупційних органів.
«Завдання сьогодні - деконструювати кланово-олігархічну систему. Для цього треба знання, інформацію і крок за кроком здійснити відповідні заходи. По-перше, треба навести порядок в податковій сфері. По-друге, антимонопольне законодавство має бути поліпшене, поліпшено механізм контролю», - зазначив він.
«Також треба антикорупційні органи націлити на те, аби воно поламали корупційні схеми, джерела існування олігархів. Необхідно удосконалити законодавство по ЗМІ, про вибори, про політичні партії тощо. Треба системний підхід в цьому питанні. Тоді ми вирішимо цю проблему», - додав він.
Крім цього, політолог Микола Давидюк зазначив, що у боротьбі з олігархатом може допомогти боротьба з корупцією, монополією і судова реформа.
«Потрібні нові правила гри. Я б говорив про "нульову декларацію", нові взаємовідносини. У нас велика кількість крадених грошей. Це гроші державні. Давайте їх вводити у гру. Бо виходить так вони не працюють на державу, а допомагають, наприклад, Кіпру, Панамі. Потрібно вивести ці гроші з політики і направити їх на примноження економіки», - сказав він.
Громадський і політичний діяч Андрій Юсов зазначив, що метою Зеленського по суті є тиск на бізнес та опозицію.
«Мета ініціатив Зеленського навряд чи полягає в боротьбі з олігархами і в розмові по суті, в діалозі як такому. Перепрошую за порівняння, але коли гопник на вулиці підходить до когось і просить цигарки, то він хоче не курити. І пояснювати йому, що куріння шкідливе або запитати, які саме цигарки ви хочете, не вирішує питання, тому що хочуть забрати ваш годинник. Ось Зеленський хоче забрати годинник, кишенькові гроші, свободу в частини українського суспільства і мова йде не про олігархів, мова йде про опозицію, ЗМІ з іншою точкою зору, мова йде про бізнес, який не влаштовує владу», - сказав він.
Політолог Олексій Буряченко наголосив, що законопроект влади про деолігархізацію направлений на боротьбу зі звичайними людьми. А для боротьби з олігархами необхідно забезпечити цивілізовані правила гри для бізнесу.
«Законопроект влади про деолігархізацію направлений не боротьбу з олігархатом. Він направлений на боротьбу з фізичними особами. Там є різні формулювання і тлумачення. Але з людьми. З конкретними людьми. Дуже хочеться, щоб було широке експертне обговорення: наукове, потім науково-практичне. І дійсно боротися з впливами: економічною складовою, корупційною складовою. Це має бути цілий ряд законодавчих змін, і про виведений капітал, про прогресивну систему оподаткування, цивілізований лобізм. Це пазли однієї системи», - зазначив він.
Політолог Ростислав Балабан зазначив, що ініціатива Зеленського по деолігархізації може призвести не до боротьби з олігархами, а до перерозподілу олігархічного впливу.
«Тут виключно історія з одного боку подобатися частині суспільства, які «відібрати, поділити». Це насправді розраховано на люмпен -пролетаріат, не маю на увазі робітників, селян, а саме люмпенські настрої. Це одна історія, а друга історія - це відсунути на момент, коли буде запущена приватизація, певні прізвища. Коли їх відсунуть, потім закон скасують, ще щось відбудеться, але велика приватизація вже на той момент відбудеться. Єдиний шлях боротьби з олігархами, щоб було не 10 родин, а 1500 надбагатих родин, тому що як тільки ми починаємо боротися з багатством, це означає збільшення кількість бідних», - підкреслив політолог.
Політолог, депутат Київської міської ради Сергій Таран зазначив, що необхідно забезпечити реалізацію судової реформи і ефективну роботу антикорупційних органів.
«Сам по собі закон, запропонований президентом і президентською фракцією, не подолає олігархів взагалі. Щоб це починати робити, для цього існують інші органи й інші правоохоронні органи. Потрібні інші закони, завершити судову реформу, щось робити із прозорістю фінансування партій і залученням коштів не лише від окремих груп, а й щоб було більше залучення громадян», - сказав він.
«Іронія в тому, якщо все робити, то й олігархи зникнуть, і не треба ніякого закону про олігархів. Суспільство взагалі розуміє, що таке олігархи і як треба з ними боротися. А часто, якщо це пропонує влада, це подається під більшовицьким соусом - боротьба з багатими. Що звісно робить Україну лише біднішою», - сказав політолог.
«Це лише початок, і я сподіваюся, що цей початок призведе до законопроекту, який буде остаточно ухвалений і буде спрямований на те, що в Україні буде менше монополій, але більше прозорості і чесності в політиці», - резюмував Сергій Таран.
«Мета ініціатив Зеленського навряд чи полягає в боротьбі з олігархами і в розмові по суті, в діалозі як такому. Перепрошую за порівняння, але коли гопник на вулиці підходить до когось і просить цигарки, то він хоче не курити. І пояснювати йому, що куріння шкідливе або запитати, які саме цигарки ви хочете, не вирішує питання, тому що хочуть забрати ваш годинник. Ось Зеленський хоче забрати годинник, кишенькові гроші, свободу в частини українського суспільства і мова йде не про олігархів, мова йде про опозицію, ЗМІ з іншою точкою зору, мова йде про бізнес, який не влаштовує владу», - сказав він.
Політолог Олексій Буряченко наголосив, що законопроект влади про деолігархізацію направлений на боротьбу зі звичайними людьми. А для боротьби з олігархами необхідно забезпечити цивілізовані правила гри для бізнесу.
«Законопроект влади про деолігархізацію направлений не боротьбу з олігархатом. Він направлений на боротьбу з фізичними особами. Там є різні формулювання і тлумачення. Але з людьми. З конкретними людьми. Дуже хочеться, щоб було широке експертне обговорення: наукове, потім науково-практичне. І дійсно боротися з впливами: економічною складовою, корупційною складовою. Це має бути цілий ряд законодавчих змін, і про виведений капітал, про прогресивну систему оподаткування, цивілізований лобізм. Це пазли однієї системи», - зазначив він.
Політолог Ростислав Балабан зазначив, що ініціатива Зеленського по деолігархізації може призвести не до боротьби з олігархами, а до перерозподілу олігархічного впливу.
«Тут виключно історія з одного боку подобатися частині суспільства, які «відібрати, поділити». Це насправді розраховано на люмпен -пролетаріат, не маю на увазі робітників, селян, а саме люмпенські настрої. Це одна історія, а друга історія - це відсунути на момент, коли буде запущена приватизація, певні прізвища. Коли їх відсунуть, потім закон скасують, ще щось відбудеться, але велика приватизація вже на той момент відбудеться. Єдиний шлях боротьби з олігархами, щоб було не 10 родин, а 1500 надбагатих родин, тому що як тільки ми починаємо боротися з багатством, це означає збільшення кількість бідних», - підкреслив політолог.
Політолог, депутат Київської міської ради Сергій Таран зазначив, що необхідно забезпечити реалізацію судової реформи і ефективну роботу антикорупційних органів.
«Сам по собі закон, запропонований президентом і президентською фракцією, не подолає олігархів взагалі. Щоб це починати робити, для цього існують інші органи й інші правоохоронні органи. Потрібні інші закони, завершити судову реформу, щось робити із прозорістю фінансування партій і залученням коштів не лише від окремих груп, а й щоб було більше залучення громадян», - сказав він.
«Іронія в тому, якщо все робити, то й олігархи зникнуть, і не треба ніякого закону про олігархів. Суспільство взагалі розуміє, що таке олігархи і як треба з ними боротися. А часто, якщо це пропонує влада, це подається під більшовицьким соусом - боротьба з багатими. Що звісно робить Україну лише біднішою», - сказав політолог.
«Це лише початок, і я сподіваюся, що цей початок призведе до законопроекту, який буде остаточно ухвалений і буде спрямований на те, що в Україні буде менше монополій, але більше прозорості і чесності в політиці», - резюмував Сергій Таран.
https://www.dsnews.ua/authors/vishnevskiy-yuriy Юрий Вишневский , политический обозреватель
Почему же Банковая, успешно продавив через парламент законопроект Зеленского в первом чтении, не смогла продавить сокращение сроков второго чтения? Некоторые источники на полном серьезе утверждают, что все дело в Ринате Ахметове. Дескать, он хочет, чтобы его телеканалы вдоволь поиздевались над этой законодательной инициативой, и потому он категорически против того, чтобы этот проект принимался быстро и в спешке.
В ближайшую субботу, 3 июля, в 22:00 на телеканалах «Украина» и «Украина 24» анонсирована премьера еженедельной информационно-аналитической программы «Большая деолигархизация». «В центре внимания - только одна тема: деолигархизация, - говорится в анонсе. - За главной реформой президента Владимира Зеленского мы будем наблюдать в режиме реального времени».
Еженедельно по субботам в прайм-тайм. Главная реформа Зеленского. На телеканалах Ахметова. Тут самое время спросить: «Какой еще деолигархизации вам не хватает?»
Конечно, если бы депутаты сорвали голосование за проект в первом чтении, то это шоу потеряло бы смысл. Этого Ахметов не мог допустить. Поэтому проект получил голоса с большим запасом - 275. А вот ускоренное второе чтение никак не вписывалось в сценарий длинного телесериала. Поэтому и голосов не хватило - только 216 при минимально необходимых 226.
Перед голосованием Telegram-каналы, близкие к Банковой, пустили слух о том, что законопроект Зеленского поддерживается посольством США. Если бы это было так, это наверняка проявилось бы в позиции фракций «Европейской солидарности» и «Голоса», которые стараются не игнорировать мнение западных партнеров. Но нет. Юлия Тимошенко от имени «Батькивщины», Ирина Геращенко от имени «Европейской солидарности», бывший «слуга народа» Гео Лерос (сейчас внефракционный) и Сергей Рахманин из «Голоса» словно соревновались в издевательском тоне своих оценок.
И все они обращали внимание на одну интересную особенность: как раз депутаты, связанные с крупнейшими олигархами, очень спокойно относятся к этому проекту. Это означает, что он совершенно не им страшен, потому они и согласились дать Зеленскому эту игрушку.
Фракция ОПЗЖ проявила своеобразие своей позиции, в полном составе проигнорировав рассмотрение этого вопроса в парламенте. «Европейская солидарность» и «Голос» нажали кнопки «против», «Батькивщина» воздержалась.
В то же время за проект Зеленского проголосовал 231 «слуга народа». Такое единодушие было бы невозможно без согласия крупнейших украинских олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова, имеющих большое влияние на значительную часть фракции Зеленского.
Также законопроект поддержали по 18 нардепов из групп «За майбутне» и «Доверие» (где тоже сильно влияние олигархов) и восемь внефракционных (в т.ч. спикер и первый вице-спикер).
Особенно красноречиво голосование «за» главы партии «За майбутне» Игоря Палицы. Он по всем критериям подходит под определение олигарха, данное в проекте Зеленского, и тем не менее спокойно его поддержал.
С самого начала было понятно: https://www.dsnews.ua/politics/zakon-ob-oligarhah-pochemu-on-ne-strashen-ahmetovu-kolomoyskomu-pinchuku-i-firtashu-03062021-427170 Банковая договорилась с крупнейшими олигархами , что им никакие неприятности не грозят. Игорь Палица своим голосованием подтвердил, что этот проект вообще не страшен никому, кто лоялен Зеленскому.
та «Довіра» «Президентській
партії традиційно допомогли голосами група «Довіра», лояльна до аграрного
«олігарха» Андрія Веревського, а також група «За майбутнє» Ігоря Палиці,
партнера Ігоря Коломойського. Як стверджують джерела LB.ua - в обмін на
обіцянки до другого читання змінити формулу для руди, аграрні преференції та
участь у «Великому будівництві»https://lb.ua/news/2021/07/01/488377_slugi_vdarili_oligarhah_i.html «Слуги» вдарили по олігархах. І збільшили податковий тиск на економіку .
Так что до сентября будут идти переговоры о переделке проекта. И наверняка в этом процессе будут учтены пожелания крупнейших олигархов. «Большая деолигархизация» на телеканалах Ахметова должна завершиться жизнерадостным финалом.